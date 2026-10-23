Der bisher tödlichste Sommer

Hitzewellen töten. Im Sommer 2026 kletterten die Temperaturen europaweit auf über 40 Grad Celsius. Auch in Österreich wurden sowohl im Juni als auch im Juli und August tagelang Temperaturen bis zu 41,2 Grad gemessen.

Das Gefährliche dabei ist, dass Hitze vor allem das Herz-Kreislauf-System und die Nieren belastet. Um Wärme abzugeben, schwitzen Menschen und pumpen vermehrt Blut in die Haut. Ältere Menschen sowie Personen mit bereits bestehenden Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankungen können schlechter mit den hohen Temperaturen umgehen.

Die Folgen sind fatal: In den drei Sommermonaten Monaten starben in den Städten Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt insgesamt 787 Menschen durch die extremen Temperaturen – zwei Drittel davon allein in Wien. Zum Vergleich: 2025 gab es in ganz Österreich nur knapp halb so viele Verkehrstote.

Zu diesem erschreckenden Ergebnis kamen zwei neue Forschungsarbeiten des Imperial College London und der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Die Publikationen wurden der WZ, gemeinsam mit dem Urban Journalism Network, vorab zur Verfügung gestellt.

In den Studien wird die Anzahl der Hitzetoten geschätzt (mehr dazu in den Infos & Quellen). Sie ergaben, dass in den europäischen Städten über 50.000 Menschen an den Folgen von Hitze starben – so viele wie nie zuvor in diesem Jahrhundert. Hinzu kommt, dass rund zwei Drittel dieser Todesfälle auf die Folgen der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zurückzuführen sind.

„Für fast alle Menschen in Europa wird die steigende Hitze zu einem Problem werden“, sagt Pierre Masselot, Statistiker und Epidemiologe an der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) und Studienleiter. „Das gilt auch für die weiter nördlich gelegenen Länder. Hitzewellen sind längst nicht mehr nur ein Problem des Mittelmeerraums.“

Im Mittelpunkt seiner Analyse stehen vor allem Städte. Nicht nur, weil dort besonders viele Menschen leben, sondern auch wegen des Phänomens der städtischen Hitzeinseln. Wie eine WZ-Analyse vom diesjährigen Juli zeigt, erhitzen sich vor allem die dicht bebauten und sozial benachteiligten Stadtviertel und die historische Innenstadt mit wenig Bäumen. In den Stadtteilen können die Temperaturen im Sommer mehrere Grad höher liegen als im umliegenden ländlichen Raum – teilweise um bis zu zehn Grad Celsius. Gründe dafür gibt es viele: Der Straßenasphalt und die Gebäude speichern die Sonnenenergie. Bäume und natürliche Schattenplätze fehlen, hohe Häuser behindern die Luftzirkulation und Autos geben zusätzliche Abwärme ab.

Klimakrise als Beschleuniger

Um den Einfluss des menschengemachten Klimawandels genauer zu bestimmen, nutzte das Forschungsteam zusätzlich Klimamodelle. Sie simulierten, welchen Temperaturen die untersuchten Städte ohne globale Erwärmung ausgesetzt gewesen wären. Dieser Vergleich ermöglichte es, den Anteil der geschätzten Todesfälle zu berechnen, der auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist. Wie die obige Grafik zeigt, ist der Anteil in den vergangenen Jahren mit zunehmender Erderwärmung weiter gestiegen.

„Die Ergebnisse machen klar, welche Gefahr von der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ausgeht“, sagt Clair Barnes vom Centre for Environmental Policy am Imperial College, dessen Studie auf diesem Modell ruht.

Traurige Bilanz: Wo in Europa Menschen sterben

Die höchste absolute Zahl hitzebedingter Todesfälle verzeichneten in diesem Sommer Großstädte in Süd- und Westeuropa. Paris lag mit schätzungsweise mehr als 2.500 Todesfällen an der Spitze. Unter den europäischen Hauptstädten folgte Rom mit mehr als 2.200 Todesfällen, danach London und Madrid mit jeweils mehr als 1.000 geschätzten Todesfällen infolge der Hitze. Zum Vergleich: In Wien starben rund 550 Menschen, obwohl in der österreichischen Bundeshauptstadt weitaus weniger Einwohner:innen leben.

Wie stark die Hitze eine Region trifft, hängt vor allem von der geografischen Lage und der damit verbundenen Temperaturbelastung ab. Das erklärt zum Teil, warum Italien besonders stark betroffen war.

Große Unterschiede zwischen den Ländern

Was die Daten ebenfalls zeigen, sind gravierende Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländern. Italien verzeichnete im Sommer 2026 mehr als 13.000 hitzebedingte Todesfälle in den Städten. Das entspricht rund 775 Todesfällen pro einer Million Bewohner:innen. In Frankreich wird die Zahl der Hitzetoten auf 369 pro Millionen geschätzt.

Das Auffällig dabei ist, dass die Anzahl an Hitzetoten in den Städten des Binnenlands Österreich pro Millionen Einwohner:innen bei insgesamt 329 liegt und damit beinahe so hoch ist wie in Spanien und Frankreich. Auch in der Schweiz, Slowenien und Ungarn entfielen über 300 hitzebedingte Todesfälle auf je eine Million Menschen.

Den höchsten Anteil an Todesfällen, die in der Studie auf den menschengemachten Klimawandel zurückgeführt wurden, verzeichneten Estland, Bulgarien und Finnland. Wie die Forschenden erklären, hätten diese drei Länder im Vergleichsszenario ohne die menschengemachte Erwärmung „die Schwelle für eine relevante hitzebedingte Sterblichkeit kaum erreicht“. Die geringe Zahl der modellierten Todesfälle sei demnach nahezu vollständig auf die globale Erwärmung durch den Menschen zurückzuführen.

Expert:innen: „Städte müssen sich besser auf extreme Hitze vorbereiten“

Die Ergebnisse unterstreichen nach Ansicht der Forschenden, wie dringend Behörden Maßnahmen ergreifen müssen, um die tödlichen Folgen extremer Hitze einzudämmen. Langfristig sehen sie dabei auch eine nachhaltige Veränderung in der Stadtplanung – etwa durch die Pflanzung von Bäumen.

Während akuter Hitzewellen kommt es zudem darauf an, besonders gefährdete Menschen gezielt zu schützen. Dazu gehören unter anderem klimatisierte öffentliche Gebäude, die als Kühlzentren dienen, sowie organisierte Transportmöglichkeiten dorthin. Auch in Wien gab es im diesjährigen Sommer vermehrt Andrang auf die 34 Cooling-Centers.

Pierre Masselot sieht insbesondere in der Verringerung des Autoverkehrs großes Potenzial. „Ein vergleichsweise einfacher Ansatz besteht darin, die Zahl der Autos in den Städten und den Flächenbedarf der Verkehrsinfrastruktur zu reduzieren. So bleibt mehr Platz für Grünflächen“, sagt er.

Zudem warnen die Forschenden vor den gesundheitlichen Folgen der weiteren Erderwärmung: „Bei einer Fortsetzung der derzeit umgesetzten Maßnahmen wird bis zum Ende des Jahrhunderts eine zusätzliche Erwärmung um 1,4 Grad Celsius erwartet. Ohne rasche Fortschritte auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen wird die gesundheitliche Belastung durch den menschengemachten Klimawandel weiter zunehmen und die öffentlichen Gesundheitssysteme zunehmend unter Druck setzen.“

Problematisch ist dabei auch, dass viele ältere Krankenhäuser nicht für die hohen Temperaturen ausgelegt sind, mit denen europäische Städte heute konfrontiert sind. Dadurch geraten bereits gesundheitlich geschwächte Patient:innen zusätzlich in Gefahr.