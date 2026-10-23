Der bisher tödlichste Sommer
- Von
- Maximilian Hatzl
Durch die Hitzewellen im Sommer 2026 starben Schätzungen zufolge europaweit über 50.000 Menschen. Zwei Drittel dieser Todesfälle sind auf die Klimakrise zurückzuführen.
- Im Sommer 2026 starben in europäischen Städten über 50.000 Menschen an extremer Hitze.
- Zwei Drittel der Todesfälle sind laut neuesten Studien auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen.
- Forschende fordern dringend Maßnahmen wie mehr Grünflächen, Kühlzentren und bessere Stadtplanung zum Schutz gefährdeter Gruppen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Sommer 2026: Temperaturen in Europa über 40 °C, in Österreich bis zu 41,2 °C
- In Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt: 787 Hitzetote, zwei Drittel davon in Wien
- Über 50.000 Hitzetote in untersuchten europäischen Städten
Hitzewellen töten. Im Sommer 2026 kletterten die Temperaturen europaweit auf über 40 Grad Celsius. Auch in Österreich wurden sowohl im Juni als auch im Juli und August tagelang Temperaturen bis zu 41,2 Grad gemessen.
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Das Gefährliche dabei ist, dass Hitze vor allem das Herz-Kreislauf-System und die Nieren belastet. Um Wärme abzugeben, schwitzen Menschen und pumpen vermehrt Blut in die Haut. Ältere Menschen sowie Personen mit bereits bestehenden Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankungen können schlechter mit den hohen Temperaturen umgehen.
Die Folgen sind fatal: In den drei Sommermonaten Monaten starben in den Städten Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt insgesamt 787 Menschen durch die extremen Temperaturen – zwei Drittel davon allein in Wien. Zum Vergleich: 2025 gab es in ganz Österreich nur knapp halb so viele Verkehrstote.
Zu diesem erschreckenden Ergebnis kamen zwei neue Forschungsarbeiten des Imperial College London und der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Die Publikationen wurden der WZ, gemeinsam mit dem Urban Journalism Network, vorab zur Verfügung gestellt.
In den Studien wird die Anzahl der Hitzetoten geschätzt (mehr dazu in den Infos & Quellen). Sie ergaben, dass in den europäischen Städten über 50.000 Menschen an den Folgen von Hitze starben – so viele wie nie zuvor in diesem Jahrhundert. Hinzu kommt, dass rund zwei Drittel dieser Todesfälle auf die Folgen der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zurückzuführen sind.
„Für fast alle Menschen in Europa wird die steigende Hitze zu einem Problem werden“, sagt Pierre Masselot, Statistiker und Epidemiologe an der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) und Studienleiter. „Das gilt auch für die weiter nördlich gelegenen Länder. Hitzewellen sind längst nicht mehr nur ein Problem des Mittelmeerraums.“
Im Mittelpunkt seiner Analyse stehen vor allem Städte. Nicht nur, weil dort besonders viele Menschen leben, sondern auch wegen des Phänomens der städtischen Hitzeinseln. Wie eine WZ-Analyse vom diesjährigen Juli zeigt, erhitzen sich vor allem die dicht bebauten und sozial benachteiligten Stadtviertel und die historische Innenstadt mit wenig Bäumen. In den Stadtteilen können die Temperaturen im Sommer mehrere Grad höher liegen als im umliegenden ländlichen Raum – teilweise um bis zu zehn Grad Celsius. Gründe dafür gibt es viele: Der Straßenasphalt und die Gebäude speichern die Sonnenenergie. Bäume und natürliche Schattenplätze fehlen, hohe Häuser behindern die Luftzirkulation und Autos geben zusätzliche Abwärme ab.
Klimakrise als Beschleuniger
Um den Einfluss des menschengemachten Klimawandels genauer zu bestimmen, nutzte das Forschungsteam zusätzlich Klimamodelle. Sie simulierten, welchen Temperaturen die untersuchten Städte ohne globale Erwärmung ausgesetzt gewesen wären. Dieser Vergleich ermöglichte es, den Anteil der geschätzten Todesfälle zu berechnen, der auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist. Wie die obige Grafik zeigt, ist der Anteil in den vergangenen Jahren mit zunehmender Erderwärmung weiter gestiegen.
„Die Ergebnisse machen klar, welche Gefahr von der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ausgeht“, sagt Clair Barnes vom Centre for Environmental Policy am Imperial College, dessen Studie auf diesem Modell ruht.
Traurige Bilanz: Wo in Europa Menschen sterben
Die höchste absolute Zahl hitzebedingter Todesfälle verzeichneten in diesem Sommer Großstädte in Süd- und Westeuropa. Paris lag mit schätzungsweise mehr als 2.500 Todesfällen an der Spitze. Unter den europäischen Hauptstädten folgte Rom mit mehr als 2.200 Todesfällen, danach London und Madrid mit jeweils mehr als 1.000 geschätzten Todesfällen infolge der Hitze. Zum Vergleich: In Wien starben rund 550 Menschen, obwohl in der österreichischen Bundeshauptstadt weitaus weniger Einwohner:innen leben.
Wie stark die Hitze eine Region trifft, hängt vor allem von der geografischen Lage und der damit verbundenen Temperaturbelastung ab. Das erklärt zum Teil, warum Italien besonders stark betroffen war.
Große Unterschiede zwischen den Ländern
Was die Daten ebenfalls zeigen, sind gravierende Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländern. Italien verzeichnete im Sommer 2026 mehr als 13.000 hitzebedingte Todesfälle in den Städten. Das entspricht rund 775 Todesfällen pro einer Million Bewohner:innen. In Frankreich wird die Zahl der Hitzetoten auf 369 pro Millionen geschätzt.
Das Auffällig dabei ist, dass die Anzahl an Hitzetoten in den Städten des Binnenlands Österreich pro Millionen Einwohner:innen bei insgesamt 329 liegt und damit beinahe so hoch ist wie in Spanien und Frankreich. Auch in der Schweiz, Slowenien und Ungarn entfielen über 300 hitzebedingte Todesfälle auf je eine Million Menschen.
Den höchsten Anteil an Todesfällen, die in der Studie auf den menschengemachten Klimawandel zurückgeführt wurden, verzeichneten Estland, Bulgarien und Finnland. Wie die Forschenden erklären, hätten diese drei Länder im Vergleichsszenario ohne die menschengemachte Erwärmung „die Schwelle für eine relevante hitzebedingte Sterblichkeit kaum erreicht“. Die geringe Zahl der modellierten Todesfälle sei demnach nahezu vollständig auf die globale Erwärmung durch den Menschen zurückzuführen.
Expert:innen: „Städte müssen sich besser auf extreme Hitze vorbereiten“
Die Ergebnisse unterstreichen nach Ansicht der Forschenden, wie dringend Behörden Maßnahmen ergreifen müssen, um die tödlichen Folgen extremer Hitze einzudämmen. Langfristig sehen sie dabei auch eine nachhaltige Veränderung in der Stadtplanung – etwa durch die Pflanzung von Bäumen.
Während akuter Hitzewellen kommt es zudem darauf an, besonders gefährdete Menschen gezielt zu schützen. Dazu gehören unter anderem klimatisierte öffentliche Gebäude, die als Kühlzentren dienen, sowie organisierte Transportmöglichkeiten dorthin. Auch in Wien gab es im diesjährigen Sommer vermehrt Andrang auf die 34 Cooling-Centers.
Pierre Masselot sieht insbesondere in der Verringerung des Autoverkehrs großes Potenzial. „Ein vergleichsweise einfacher Ansatz besteht darin, die Zahl der Autos in den Städten und den Flächenbedarf der Verkehrsinfrastruktur zu reduzieren. So bleibt mehr Platz für Grünflächen“, sagt er.
Zudem warnen die Forschenden vor den gesundheitlichen Folgen der weiteren Erderwärmung: „Bei einer Fortsetzung der derzeit umgesetzten Maßnahmen wird bis zum Ende des Jahrhunderts eine zusätzliche Erwärmung um 1,4 Grad Celsius erwartet. Ohne rasche Fortschritte auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen wird die gesundheitliche Belastung durch den menschengemachten Klimawandel weiter zunehmen und die öffentlichen Gesundheitssysteme zunehmend unter Druck setzen.“
Problematisch ist dabei auch, dass viele ältere Krankenhäuser nicht für die hohen Temperaturen ausgelegt sind, mit denen europäische Städte heute konfrontiert sind. Dadurch geraten bereits gesundheitlich geschwächte Patient:innen zusätzlich in Gefahr.
Dieser Artikel entstand im Rahmen des vom Urban Journalism Network koordinierten Projekts zu Hitzewellen und wurde von Journalismfund Europe unterstützt.
Autor: Peter Aldhous (CCIJ)
Co-Autor: Maximilian Hatzl (WZ)
Grafiken: David Meidinger (UJN)
Projektkoordination: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalová (UJN)
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Pierre Masselot, Statistiker und Epidemiologe, London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) – im Gespräch mit UJN
- Clair Barnes, Centre for Environmental Policy, Londoner Imperial College – im Gespräch mit UJN
Daten und Fakten
- Die Zahlen zu den Hitzetoten sind die zentralen Ergebnisse zweier neuer Forschungsarbeiten, die in der Fachzeitschrift Nature Health erschienen sind und von Teams am Imperial College London und an der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) geleitet wurden. Die Veröffentlichung dieser Zahlen fällt zusammen mit dem Start einer Zusammenarbeit der WZ gemeinsam mit dem Urban Journalism Network, das vom LSHTM-Team beraten wird.
- Die beiden Studien basieren auf epidemiologischen Modellrechnungen, die für 854 Städte in der EU, im Vereinigten Königreich (UK), in Norwegen und in der Schweiz durchgeführt wurden. Die Untersuchung konzentriert sich auf städtische Gebiete und erfasst damit rund 40 Prozent der Bevölkerung in den 30 untersuchten Ländern.
- Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle muss anhand von Modellen geschätzt werden, da Hitze auf Sterbeurkunden nur selten als mitwirkende Todesursache vermerkt wird. Viele Menschen, die während einer Hitzewelle sterben, werden erst Stunden später gefunden. Zu diesem Zeitpunkt ist ihre Körpertemperatur bereits wieder gesunken. Dadurch lässt sich kaum noch feststellen, welchen Anteil die Hitze am Tod hatte – insbesondere dann, wenn bereits Vorerkrankungen bestanden.
- So werden hitzebedingte Todesfälle berechnet: Die beiden Studien basieren auf komplexen statistischen Modellen, die tägliche Temperaturmessungen mit den dokumentierten Sterbefällen zwischen Januar 2000 und Dezember 2019 in mehr als 230 europäischen Städten verknüpfen.
- Da die Anfälligkeit gegenüber Hitze je nach Alter variiert, trainierten die Forschenden ihre Modelle anhand von Sterbedaten aus fünf verschiedenen Altersgruppen – von Menschen zwischen 20 und 44 Jahren bis hin zu Personen ab 85 Jahren. Anschließend entwickelten sie Modelle, die neben der geografischen Lage auch verschiedene weitere Merkmale wie die Bevölkerungsdichte und sozioökonomische Faktoren berücksichtigten. So konnten die Ergebnisse auf insgesamt 854 Städte übertragen werden.
- Das Ergebnis dieser statistischen Modellierung waren sogenannte Expositions-Wirkungs-Funktionen für jede einzelne Stadt. Mithilfe dieser Funktionen lässt sich abschätzen, wie viele Menschen bei einer bestimmten Temperatur voraussichtlich täglich sterben. Auf Grundlage historischer Temperaturaufzeichnungen konnten die Forschenden so die Gesamtzahl der hitzebedingten Todesfälle für jeden Sommer seit Beginn des Jahrhunderts ermitteln – jeweils für den Zeitraum von Juni bis August.
- Mit derselben Methode lassen sich auch Todesfälle in einem hypothetischen Klima ohne den Einfluss der globalen Erwärmung berechnen. Dafür nutzte das Forschungsteam Klimamodelle, um tägliche Temperaturverläufe für ein sogenanntes kontrafaktisches Klimaszenario zu simulieren, in dem es keine menschengemachte Erwärmung gegeben hätte.
- Das Heatwaves-Projekt: Aufbauend auf der Forschung der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) arbeitet das Urban Journalism Network gemeinsam mit europäischen Medienpartnern und dem Centre for Collaborative Investigative Journalism (CCIJ) daran, die Berichterstattung über die Folgen von Hitzewellen in Europa zu verbessern. Das Projekt wird wissenschaftlich vom Forschungsteam der LSHTM begleitet und entwickelt Methoden, um die Auswirkungen extremer Hitze besser zu erfassen und verständlich zu vermitteln.
Quellen
- Studie: Heat-related urban mortality attributable to human-induced climate change in Europe in summer 2026
- Imperal Grantham Institute: “Worst on record”: Over 50,000 estimated to have died in urban areas during Europe’s sweltering summer, with climate change responsible for two thirds
- Studie: Heat-related urban mortality attributable to human-induced climate change in Europe from 2000 to 2025
- Bundesministerium für Inneres: Verkehrsstatistik 2025
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