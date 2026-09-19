Der blaue Balken in Ostdeutschland

Wenn am Sonntag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, geht es wieder um eine Frage: Wie stark ist die AfD?

Ich kann das gut nachvollziehen, vor zwei Wochen war ich mit meiner Kollegin Anna Jandrisevits in Sachsen-Anhalt. Auf einer Landtagswahl-Watchparty in Magdeburg konnte ich sehen, wie die Stimmung an einem Wahlabend im Sekundentakt kippt. „Die AfD steht bei 44,5 Prozent. Das ist das beste Ergebnis, das sie überhaupt bei einer Wahl auf Landesebene erreicht hat“, verkündet der Moderator. Während der blaue Balken auf der Leinwand immer weiter in die Höhe schießt, jubeln die einen, während die anderen fassungslos den Kopf schütteln.

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Bereits vor der Wahl kam die AfD in Sachsen-Anhalt laut einer Umfrage auf 40 Prozent Zustimmung. Auch in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen bei 37 Prozent. Während der blaue Balken für die AfD bei jedem Wahlabend größer wird, sinkt das Vertrauen in die Regierung jeden Tag. Anna und ich wollten mit den Bürger:innen in Sachsen-Anhalt über ihre Wünsche, Sorgen und Erwartungen an die Politik sprechen. Im Zentrum steht die Frage, warum die AfD einen so starken Zuspruch bekommt.

„Du bist hier als Ostdeutscher mittlerweile ein Mensch dritter Klasse“, sagt uns ein Mann in Weißenfels. Er erzählt von fehlenden Jobs, niedrigen Löhnen und davon, dass die anderen Parteien in den vergangenen 30 Jahren daran nichts verändert hätten. Ein anderer spricht über seine Sorge vor dem kommenden Winter: „Wir brauchen noch tausend Liter Öl, aber das Konto ist erstmal leer.“ Bei vielen besteht die Hoffnung, dass die AfD endlich etwas verändern könnte.

Du bist hier als Ostdeutscher mittlerweile ein Mensch dritter Klasse

In Halle an der Saale treffen wir eine Rentnerin, die sich vor allem um ihre Sicherheit Gedanken macht: „Wenn es hier in Deutschland Krieg gäbe, würde uns doch keiner aufnehmen. Aber wir nehmen alle auf und geben ihnen Geld fürs Nichtstun.“ Auch ein Paar in Köthen spricht über seine Sorgen. Die beiden kritisieren ebenfalls, dass junge Menschen vom Staat unterstützt werden, und verbinden das mit ihrer Angst vor Kriminalität: „Also, ich kann meine Frau abends nicht allein hier rumlaufen lassen.“

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Viele von ihnen betonen, dass sie nicht grundsätzlich etwas gegen Migrant:innen hätten. Trotzdem nennen sie immer wieder Migration, Kriminalität, finanzielle Probleme, Kriege und vor allem das Gefühl, vom Rest Deutschlands abgehängt zu werden, als zentrale Probleme.

Probleme mit den Rechten

Auf der anderen Seite stehen jedoch die Menschen, die eine AfD-Regierung als Katastrophe ansehen.

„Ich habe leider schlechte Erfahrungen mit Rechten gemacht, ich hoffe, du verstehst das“, sagt ein junger Mann in Magdeburg und möchte deshalb nicht vor die Kamera. Off-Cam erzählt er mir von seiner Angst vor zunehmenden Anfeindungen gegen Migrant:innen und Menschen aus der Queer-Community, sollte die AfD regieren. Auch zwei Sozialarbeiter:innen äußern ihre Sorgen: „Was die AfD macht, ist Propaganda. Sie sagen, die Ausländer sind der Grund für alles, was hier schiefläuft, und dadurch werden die Wut und die Spaltung immer stärker.“ Sollte die AfD die Regierung stellen, fürchten sie auch um die Fördergelder, die für ihre Arbeit benötigt werden.

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Manche nicht AfD-Wähler:innen haben trotzdem Verständnis: „Sie wollen einen Umschwung und glauben der AfD, aber sie wird ihnen nicht helfen. Es würde nur zu noch mehr Sozialhilfekürzungen kommen. Außerdem werden sie nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz beobachtet“, erzählt uns ein Mann auf dem Demokratiefestival in Magdeburg.

Ich habe leider schlechte Erfahrungen mit Rechten gemacht.

Und jetzt?

Für mich bleibt diese Reise eine seltsame Erfahrung: Ich stand zwischen Menschen, die in diesem Ergebnis am Wahlabend endlich eine Art Hoffnung fanden, und anderen, die genau diese Hoffnung verloren hatten.

Eine Emotion, die sich durch fast alle Gespräche unserer Reise gezogen hat, war Angst. Die Umstände waren unterschiedlich, die Gefühle dahinter jedoch oft erstaunlich ähnlich: Angst vor sozialem Abstieg, vor steigenden Preisen und vor einer unsicheren Zukunft.

Für viele Ostdeutsche bedeutete die Wende nicht nur Freiheit und einen politischen Neuanfang, sondern auch einen tiefen Bruch mit dem bisherigen Leben. Betriebe wurden geschlossen, Arbeitsplätze gingen verloren und viele Menschen mussten sich in einer völlig neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität zurechtfinden. Gleichzeitig zogen zahlreiche junge und gut ausgebildete Menschen in den Westen. Was für viele zunächst mit Hoffnung und Euphorie über den Mauerfall verbunden war, wurde für manche zu einer Erfahrung von Verlust und Enttäuschung.

Dieses Gefühl ist nicht einfach verschwunden. Erfahrungen von Abwertung und das Empfinden, Bürger zweiter Klasse zu sein, wirken teilweise bis heute nach und werden auch innerhalb von Familien an die nächste Generation weitergegeben.

Auch wirtschaftlich bestehen Unterschiede bis heute. Vollzeitbeschäftigte verdienen im Westen beispielsweise noch immer rund 17 Prozent mehr als im Osten. Gleichzeitig verlassen insbesondere junge Menschen weiterhin ihre Heimatregionen, um im Westen bessere berufliche Perspektiven zu finden.

So entsteht ein Gefühl des Abgehängtseins. Es geht um die Frage, welchen Stellenwert die eigene Region, die eigene Arbeit und letztlich man selbst in diesem Land hat.

„Sie sind die, die uns endlich zuhören“

Und genau hier versteht es die AfD, viele dieser Menschen aufzufangen. Sie gibt ihnen das vermeintliche Gefühl, endlich irgendwo dazuzugehören. „Sie sind die, die uns endlich zuhören.“ Ein Satz, den ich auf unserer Reise immer wieder gehört habe.

Es gibt Menschen, die die Partei aus rechtsextremen Überzeugungen wählen. Doch unsere Gespräche haben auch gezeigt: Nicht jeder, der sein Kreuz bei der AfD macht, teilt diese Ideologie. Manche wählen sie aus Frust über die etablierten Parteien, aus Angst vor sozialem Abstieg, wegen der Migration oder weil sie sich von der Politik schlicht nicht mehr gesehen fühlen.

Genau diese unterschiedlichen Motive versucht die AfD miteinander zu verbinden. Sie bietet einfache Antworten auf komplexe Probleme und schafft Sündenböcke. Dabei greift sie mit Hilfe von Hass Themen auf, die viele Menschen beschäftigen. Gleichzeitig präsentiert sie sich als familienfreundlich und bürgernah.

Was es braucht, sind keine einfachen Antworten, sondern Menschen, die zuhören. Gespräche, in denen Sorgen ernst genommen werden, niederschwellige politische Bildung und eine Politik, die näher am Menschen stattfindet. Die Bürger:innen müssen wieder das Gefühl bekommen, gesehen und gehört zu werden. Denn wo dieses Gefühl fehlt, können einfache Antworten besonders leicht überzeugen.