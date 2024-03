Tobias Dienlin

Es gab eine Bewegung der Inhalte: Das anfängliche Freunde-Netzwerk wurde öffentlich. Es wurde auch wirtschaftlicher, denn es kamen Werbung und Product Placement hinzu. Und es wurde auch politischer, indem zunehmend User:innen den News-Outlets und deren Social-Media-Repräsentanzen gefolgt sind. Der professionelle Content wurde somit konsumiert. Was man sich vergegenwärtigen muss, ist, dass Desinformation und Propaganda so alt sind wie die Medien selbst. Es wurden immer schon beispielsweise Bilder im politischen Kontext manipuliert. Und in dem Moment, in dem die Öffentlichkeit und der öffentliche Diskurs von den Zeitungen in das Digitale gehen, ist es logisch, dass dort versucht wird, genauso Stimmungsmache zu betreiben. „Bad news are good news“ erzeugt Traffic. Facebook hat nichts Neues erfunden, sondern Altbewährtes verstärkt. Medienschaffende können nun viel genauere Rückmeldungen darüber bekommen, wie gut ihre Posts funktionieren. Früher hat man das an den Verkaufs- oder Auflagenzahlen erkannt. Das war nicht annähernd so direkt. Hinzu kommt: Auf den Sozialen Netzwerken posten nicht nur große Player, die sich an journalistische Mindeststandards halten, sondern eben Menschen, die der Verlockung nicht widerstehen können, extremen Content zwecks Reichweite zu veröffentlichen. Man könnte heutzutage den Sturm aufs Kapitol live online mitverfolgen.