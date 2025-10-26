Der erste Popstar, dessen Beat durch deine Feeds tanzt
Kein Insta, kein WLAN – und trotzdem viral. Johann Strauss war der erste, der Branding, Beef und Merch durchgespielt hat. 200 Jahre später funktioniert sein System immer noch.
Der Donauwalzer sitzt wie ein Ohrwurm in deinen Gehörgängen, und das nur, weil du mit Austrian Airlines geflogen bist. Oder weil du früher noch bei deinen Eltern zu Silvester um Punkt Mitternacht ferngesehen hast. Oder weil du in einem fancy Kleid auf einem dieser schicken Bälle bist, bei denen mehr getrunken wird als bei jeder Maturareise. Wer also den Donauwalzer kennt, kennt Johann Strauss (Sohn). Und den Grund, warum ein Mann aus der Wiener Vorstadt seit der Biedermeier-Ära, also seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, bis heute in unsere Feeds funkt.
Johann Strauss hat Pop gemacht, bevor das Wort überhaupt existierte. Mit allem, was dazugehört: Persona, Drama, Tour-Life – und einem Merch-System: bedrucktes Notenpapier, das begehrt war wie heute Fan-Editionen von Taylor Swift und Co.
Schnurrbart, Frack und Filterwirkung
Er war nicht nur Komponist, Dirigent und Musiker, er war die Marke. Schnurrbart inszeniert wie fürs Profilbild, Frack wie für den Opernball, Spitzname: Walzerkönig. Er dirigierte nicht einfach – er performte. Der Blick ins Publikum, der ganze Körper im Takt, die Musik bekam ein Gesicht. Und die Zeitungen? Berichteten, als wäre es Live-Content auf Papier. Zuckende Bögen, schwitzende Musiker, ekstatisches Publikum. Heute wäre das ein virales CapCut-Template.
Publikumswirksame Spannung konnte er auch erzeugen. Damals hieß es Rivalität, heute wäre es ein produktiver Beef. Zuerst mit dem Konkurrenten Lanner, später zwischen Vater Johann und Sohn ¬Johann. Im Hintergrund zog Mutter Maria Anna die Fäden – strategisch, kühl, effizient. Sie verhandelte, schützte, positionierte „Jean“, wie sie ihn nannte, als bewussten Gegenentwurf zum Vater. Der Effekt? Wie bei einem Drop: Aufmerksamkeit, Gesprächsstoff, ausverkaufte Shows.
Strauss auf Tour
Strauss reiste, ließ eigene Orchester auftreten, streute Superlative und erzeugte das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn man sich nicht rechtzeitig um Einlass bemüht hatte. FOMO, bevor jemand wusste, was das ist. Kein Stream, keine Story, aber dasselbe Prinzip: präsent sein, ohne tatsächlich vor Ort zu sein.
Und er dachte in Formaten. Keine Playlists, aber Notenausgaben. Die Leute nahmen seine Musik mit, spielten sie nach, verbreiteten sie weiter. Remixkultur – ganz ohne USB-Stick. Später kam die Operette dazu. Neues Format, neue Crowd, gleiche Marke.
Warum das jetzt spannend ist? Österreich feiert gerade den 200. Geburtstag von Johann Strauss (Sohn). Der Donauwalzer ist schon lange die inoffizielle Hymne. Er beschließt jedes Neujahrskonzert. International ist Strauss längst Teil der Popkultur: In „Titanic“ etwa tanzt die obere Etage dem Untergang im Dreivierteltakt des Walzers entgegen. Bei Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ schweben Raumschiffe zur „Schönen blauen Donau“ durch das Universum. Der Walzer aller Walzer – als Soundtrack des Unendlichen. Das ist kulturelle Wiedererkennbarkeit, fein säuberlich orchestriert in 1-2-3 und 1-2-3.
Was Creator heute von Strauss lernen können
Letztendlich sollte die Frage nicht lauten: War er der Erste? Sondern: Warum funktioniert sein Prinzip heute immer noch? Weil er wusste, wie man Aufmerksamkeit orchestriert. Mit einer Figur, die im Gedächtnis bleibt, einem Konflikt, der klatschtauglich ist, einem Tourkonzept, das Nähe suggeriert, und einem System, das Musik aus dem Saal in den Alltag bringt. Dazu eine Medienwelt, die jede Pointe zum Inhalt macht. Damals hieß das Klatschspalte, heute nennt man es Reichweite. Und Kultur bleibt lebendig, wenn sie beides schafft: Auftritt und Alltag.
Klingt wie Content von heute? Wie Ed Sheerans oder Taylor Swifts Karrierekalkül? War’s auch. Nur halt mit Walzer.
