Der fremde Kontinent Russland

Wie kann man erklären, dass die russische Gesellschaft zu einem großen Teil immer noch zu Wladimir Putin tendiert? WZ-Redakteur Edwin Baumgartner behauptet: Es hängt mit der russischen Tradition und Geschichte zusammen. Russland hat sich nur in wenigen Momenten gegenüber dem Westen geöffnet. Eine auf sich selbst bezogene Gesellschaft reflektiert ihre Position anders als eine, die durch weltoffene Kontakte ein permanentes Korrektiv besitzt.

Zar Iwan IV. Wassiljewitsch, genannt der Schreckliche (fehlübersetzt von Grosny, was in diesem Zusammenhang „sittenstreng“ bedeutet), 1530-1584, ließ sich als erster Großfürst von Moskau zum Zaren Russlands krönen. Er stärkte die Zentralgewalt und weitete die russische Herrschaft auf angrenzende Gebiete aus. Im russischen Verständnis steht Iwan IV. für ein mächtiges, auf seine eigenen Werte und einen Schulterschluss von weltlicher Macht und orthodoxer Kirche aufgebautes Russland.

Zar Peter I. der Große, 1672-1725, war ab 1682 Zar. Peter I. gilt als einer der bedeutendsten Herrscher Russlands. Er bereiste das gesamte Reich, um die Probleme der Bevölkerung aus eigener Anschauung kennenzulernen, und ebenso – inkognito – große Teile Europas. Er leitete eine Modernisierung der Verwaltung ein. Gegen den Widerstand der orthodoxen Kirche versuchte er, Kunst und Wissenschaften zu stärken. Äußeres Zeichen seiner Modernisierung war der Ausbau einer zwar bereits vorhandenen, aber rückständigen Stadt zur Metropole St. Petersburg, wohin er als Signal für den neuen Wind seine Residenz verlegte. Peter I. und St. Petersburg stehen für eine Öffnung Russlands zum Westen, während Moskau für das auf sich selbst bezogene Russland steht.

Katarina II., genannt die Große, 1729-1796, ab 1762 Zarin von Russland. Sie wurde als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Stettin geboren. Auf Anraten von König Friedrich II. des Großen arrangierte Zarin Elisabeth Petrowna eine Ehe zwischen Sophie und dem russischen Thronfolger Peter Fjodorowitsch, dem späteren Kaiser Peter III. Aus einem protestantischen Elternhaus stammend, trat sie zum orthodoxen Glauben über, was mit der Namensänderung einherging. Nach angeblichen politischen Fehleinschätzungen von Peter III. stürzte Katarina ihren Mann und wurde selbst Zarin. Ihre Regentschaft stützte sie weniger auf militärische Operationen als auf eine reformorientierte Innenpolitik. Nachdem die Schulbildung bis dahin weitestgehend Adelskreisen vorbehalten war, setzte sie die Schulbildung für alle Bevölkerungsschichten durch. Sie erweiterte ihren Winterpalast in St. Petersburg durch einen Anbau für ihre Gemäldesammlung und legte damit den Grundstein zur heutigen Eremitage. Gegenüber Religionen verhielt sie sich tolerant, war aber darauf bedacht, die Zügel in der Hand zu behalten.

Im Jahr 1917 fanden in Russland zwei Revolutionen statt: Die Februarrevolution begann nach dem zu diesem Zeitpunkt in Russland geltenden Julianischen Kalender am 23. Februar (gregorianisch: 8. März). Das Ergebnis war die Entmachtung des Zaren. Die Regierung übernahmen ein Parlament (russisch: Duma) sowie Arbeiter- und Soldatenräte (russisch: Sowjet bedeutet Rat). Die Duma bildete eine provisorische Regierung, der zuerst Georgi Jewgenjewitsch Lwow und nach seinem Rücktritt Alexander Fjodorowitsch Kerenski vorstand. Für den Herbst des Jahres 1917 war eine demokratische Abstimmung geplant, die über die künftige Staatsform Russlands entscheiden sollte. Das verhinderte die zweite Revolution des Jahres, die Oktoberrevolution, die nach dem julianischen Kalender am 25. Oktober (gregorianisch: 7. November) stattfand. In ihr übernahmen die Bolschewiki unter Führung von Wladimir Iljitsch Lenin gewaltsam die Macht. Im Zug der Oktoberrevolution wurde eine Staatsform auf der Basis des Marxismus implementiert und die Zarenfamilie ermordet.

Die Begriffe Russland und Sowjetunion werden oft fälschlich gleichbedeutend verwendet. Russland ist das Land in den Grenzen der heutigen Russischen Föderation. Sowjetunion steht kurz für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (abgekürzt UdSSR). Sie war der 1922 durch die Bolschewiki gegründete, von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) zentralistisch regierte, föderative Vielvölker- und Einparteienstaat. Das Territorium erstreckte sich über Osteuropa und den Kaukasus bis nach Zentral- und Nordasien. Die Sowjetunion bestand aus 15 Unionsrepubliken, darunter beispielsweise Russland und die Ukraine. Die Sowjetunion wurde durch die Alma-Ata-Deklaration am 21. Dezember 1991 aufgelöst.

Der Warschauer Pakt war ein von 1955 bis 1991 bestehendes Militärbündnis des Ostblocks als Gegenentwurf zur westlichen NATO. Während in der NATO die USA die führende Macht war (und ist), gab im Warschauer Pakt die Sowjetunion den Ton an.

Josef Stalin, 1878-1953, geboren als Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, war ein sowjetischer kommunistischer Politiker georgischer Herkunft und von 1927 bis 1953 Diktator der Sowjetunion. Stalin war sein Kampfname und bedeutet „der Stählerne“. Nachdem Stalin zuerst die modernistisch bis avantgardistisch ausgerichtete Gesellschaftsordnung der Nachrevolutionszeit übernommen hatte, errichtete er in den 1930er-Jahren ein zunehmend repressives System, das sich in der Ästhetik des Sozialistischen Realismus‘ ausdrückte. Stalins Macht beruhte auf rigoros durchgeführten „Säuberungen“, was gleichbedeutend war mit der Ermordung von Personen und Personengruppen, die er einer politischen Gegnerschaft verdächtigte. Diesen Säuberungen fielen mehrere Millionen Sowjetbürger:innen zum Opfer. Unter Stalins Führung wurde das Konzept des Sozialismus zum zentralen Grundsatz der sowjetischen Gesellschaft. Nach dem Überfall des ursprünglich befreundeten nationalsozialistischen Deutschland auf die Sowjetunion rief Stalin den „großen vaterländischen Krieg“ aus, wobei er sich auf den Krieg russischer Völkerschaften gegen die Ritter des Deutschen Ordens und den Russlandfeldzug Napoleons bezog. Der „große vaterländische Krieg“ ist bis heute der geschichtliche Moment, unter dem sich das gesamte russische Volk vereint. Bei der bisher letzten Umfrage zum Thema Stalin im Jahr 2016 bewerteten 37 Prozent der befragten Russ:innen Stalin positiv, 32 gleichgültig und 17 negativ. Im Jahr 2001 hatten noch 43 Prozent der Befragten Stalin negativ bewertet (38 positiv, 12 gleichgültig).

Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, 1894-1971, war von 1953 bis 1964 Erster Sekretär der KPdSU und damit der mächtigste Politiker der Sowjetunion. Chruschtschow leitete auf dem XX. Parteitag der KPdSU (1956) mit seiner Geheimrede die Entstalinisierung ein. Das gilt als Beginn der sogenannten Tauwetter-Periode. Chruschtschow lockerte innersowjetisch die Repressalien durch die Parteiorganisationen und versuchte, der Sowjetunion durch wissenschaftliche und kulturelle Erfolge die internationale Vormachtstellung zu sichern. Chruschtschow setzte sich intensiv mit der sogenannten deutschen Frage auseinander, also dem Problem, wie mit der Teilung in die westlich ausgerichtete Bundesrepublik (BRD) und dem sowjetischen Trabantenstaat der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu verfahren sei. Seine Annäherung an die Positionen der Bundesrepublik und eine gleichzeitige Parteireform kostete Chruschtschow seine Anhänger:innen im sowjetischen Parteiapparat. 1964 wurde Chruschtschow von Leonid Breschnew gestürzt und 1966 aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen, was eine völlige Entmachtung bedeutete.

Leonid Breschnew, 1906-1982, war von 1964 bis 1982 Generalsekretär der KPdSU; von 1960 bis 1964 sowie von 1977 bis 1982 war er als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets das Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Sein Versprechen war, das System nach den Reformen Chruschtschows zu stabilisieren, was in der Realität jedoch zu einer völligen Stagnation führte.

Michail Sergejewitsch Gorbatschow, 1931-2022, war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und von März 1990 bis Dezember 1991 der letzte Staatspräsident der Sowjetunion. Mit seinen Projekten Glasnost („Offenheit“), Perestroika („Umbau“) und einem Bekenntnis zur Meinungsfreiheit versuchte er, das sowjetische System zu reformieren. Parallel dazu leitete er Abrüstungsverhandlungen mit den USA ein und akzeptierte die Wiedervereinigung Deutschlands unter Führung der Bundesrepublik – was bis dahin von Seiten der Sowjetunion stets ausgeschlossen wurde. 1990 wurde Gorbatschow mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Auf der Basis seiner Reformen lockerte sich allerdings der Zusammenhalt der sowjetischen Teilstaaten, was letzten Endes zu deren völkerrechtlichen Auflösung durch Beschluss des Obersten Sowjets der UdSSR am 26. Dezember 1991 führte.

Boris Nikolajewitsch Jelzin, 1931-2007, war ein sowjetischer bzw. russischer Politiker. Von 1991 bis 1999 war Jelzin der erste Präsident Russlands und damit das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt in der Geschichte des Landes. Die Regierung Jelzins wird unterschiedlich bewertet. Gilt er den einen als aufrechter Demokrat, der Russland an den Westen heranführen wollte, sehen andere in ihm eine Marionette westlicher Großkonzerne, deren Profitgier er die Gesellschaftsordnung Russlands opferte. Weitestgehend unbestritten ist, dass sein unüberlegtes Privatisierungsprogramm zum Entstehen der postsowjetischen Oligarchie führte. Jelzin war sowohl durch Alkoholismus als auch durch mehrere Herzinfarkte gesundheitlich angeschlagen. Er selbst designierte Wladimir Putin zu seinem Nachfolger.