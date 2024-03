Rinderhaltung in Österreich: Rund 55.000 rinderhaltende Betriebe gibt es in Österreich. Knapp die Hälfte davon (weniger als 25.000 Betriebe) sind Milchviehbetriebe, der Rest sind Mutterkuhbetriebe (ca. 20.000) und spezialisierte Mastbetriebe. Grundsätzlich werden laut Landwirtschaftskammer in Milchvieh- und Mutterkuhbetrieben Kälber gehalten, die dort geboren wurden. Während in anderen EU-Ländern die Haltung von reinen Milch- und reinen Fleischrassen betrieben wird, stammen 90 Prozent der österreichischen Kälber aus Zweinutzungsrassen; sie sind also sowohl als Milchkühe als auch für die Fleischerzeugung verwendbar.

Milchwirtschaft: In Österreich gibt es rund 550.000 Milchkühe und rund 200.000 Mutterkühe (Mutterkühe werden nicht gemolken und sind für die Fleischproduktion bestimmt). Im Jahr 2021 wurden in Österreich 747.519 Kälber geboren, berichtet die Landwirtschaftskammer. 95 Prozent davon wurden entweder in Milch- oder Mastbetrieben aufgezogen und dienten als Ersatz von alten Milchkühen (geschätzt 150.000 Kälber), wurden geschlachtet (rund 60.000) oder kamen zum überwiegenden Teil in heimische Rindermastbetriebe für eine spätere Schlachtung (rund 500.000). Fünf Prozent wurden ins Ausland verfrachtet. Daten, wie viele Kälber auf Milchviehbetrieben verbleiben, sind laut Landwirtschaftskammer schwierig zu eruieren. Geht man aber davon aus, dass jedes Jahr rund 25 Prozent der Milchkühe wegfallen, so werden pro Jahr rund 100.000 Kälber zur Nachzucht verwendet (Kalbinnen, die zu Milchkühen werden). Die Lebenserwartung einer Milchkuh beträgt vier bis sechs Jahre. Wie bei allen Säugetieren dient die Milch der Ernährung der Jungtiere, das heißt: Ohne Kalb gibt eine Kuh keine Milch. Nach der Geburt (die Tragzeit beträgt etwa 280 Tage) steigt die Milchmenge bis zur sechsten Woche an und fällt danach wieder ab. Allerdings geben Kühe bis etwa 305 Tage nach der Geburt Milch. In der konventionellen Milchwirtschaft wird die Mutterkuh erst einige Wochen vor der Geburt „trockengestellt“, also nicht mehr gemolken. Mit der Geburt des neuen Kalbes beginnt die Kuh wieder zu laktieren. Etwa sechs bis acht Wochen nach der Geburt wird sie erneut besamt.