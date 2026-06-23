Der Käfer, der (k)ein Nazi ist

Er ist braun und blind und lebt in den Höhlen Sloweniens: Der Hitler-Käfer (Anophthalmus hitleri) wurde 1937 entdeckt und benannt – und er heißt auch heute noch so. Genauso, wie der Mussolini-Falter (Hypopta mussolinii) nach wie vor den Namen jenes Diktators trägt, der ab 1925 an der Spitze des faschistischen Regimes in Italien stand, und auch die Pflanzengattung Hibbertia weiterhin an den britischen Sklaverei-Befürworter George Hibbert erinnert.

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Denn: Anders als zum Beispiel Straßen- oder Ortsnamen können die wissenschaftlichen Namen in der Zoologie nicht geändert werden, sobald sie einmal feststehen. Die internationale Stelle, die regelt, wie die Namen vergeben werden, sieht das nicht als ihre Aufgabe. „Unser Hauptanliegen ist, für Stabilität in der Nomenklatur zu sorgen“, sagt Thomas Pape, Präsident der Internationalen Kommission für Zoologische Nomenklatur (ICZN). Würden sich die bereits bestehenden wissenschaftlichen Namen der Tiere ändern, würde das bei Publikationen, die sich auf diese beziehen, oder bei der Beschreibung neu entdeckter Arten, die mit diesen verglichen werden, für Verwirrung sorgen, meint er zur WZ.

Das Empfinden, ob ein Name gut oder schlecht ist, ist meist subjektiv. Thomas Pape, Präsident der Internationalen Kommission für Zoologische Nomenklatur

Wird eine neue Art entdeckt, gehe es der ICZN auch nicht um den Namen selbst, den die Entdecker:innen frei wählen können, sondern darum, dass dieser formal korrekt aus einem Gattungs- und Artnamen besteht. „Das Empfinden, ob ein Name gut oder schlecht ist, ist meist subjektiv“, so Pape zur WZ, „und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe als Kommission ist, darüber zu entscheiden.“ Abgesehen davon sei auch noch kein einziger Antrag mit dem Wunsch, einen problematischen Namen zu ändern, bei der ICZN eingegangen.

Kaffernbüffel zutiefst rassistisch

„Es geht ja nicht nur um derart ,prominente‘ Bezeichnungen wie hitleri oder mussolinii, sondern viele sind subtiler, weil deren frühere Bedeutung heute nicht mehr allen bekannt ist“, ergänzt Francisco Welter-Schultes, Mitglied der ICZN. Der Kaffernbüffel (Syncerus caffer) etwa trage eine zutiefst rassistische Bedeutung in sich: Das Wort Caffer wurde früher als Beleidigung für einige Völker Südafrikas benutzt (vor allem die Xhosa). „Aber wenn wir einmal damit anfangen, einen Namen zu ändern, kommen andere, die das beantragen, und das will die ICZN absolut nicht“, sagt er.

Rund 20 Prozent aller Tiernamen sind einer Schätzung der ICZN zufolge sogenannte Eponyme: Sie beinhalten Namen konkreter Personen. Von den etwa 1,5 Millionen wissenschaftlich beschriebenen Arten weltweit sind somit rund 300.000 betroffen. Dazu kommen die Toponyme, die sich auf einen Ort oder ein topografisches Merkmal wie ein Gewässer beziehen. Diese machen etwa zehn Prozent der Namen aus – also 150.000. Auch diese können problematisch werden, wenn es zum Beispiel zu Streitigkeiten über Ländergrenzen kommt. Die Bezeichnung Turanana cytis kurdistana etwa für einen kleinen blauen Schmetterling, der in der Türkei entdeckt wurde, stößt den Machthabern des Landes sauer auf: Die Türkei erkennt weder ein unabhängiges Kurdistan als Staat an, noch akzeptiert sie es als geografische Einheit. In Summe könnten „mehrere hunderttausend anerkannte wissenschaftliche Namen potenziell angefochten werden“, schreibt die ICZN .

Für „Adolf Hitler als Ausdruck meiner Verehrung“

Natürlich sind nicht alle Eponyme heikel. „Nach mir sind auch schon Viecher benannt“, sagt Welter-Schultes. Welche denn? „Ich arbeite in der Schneckenforschung“, meint er dazu. Namen von Wissenschaftler:innen werden für gewöhnlich vergeben, um diese zu ehren.

Der braune, blinde Höhlenkäfer Anophthalmus hitleri soll heute am Schwarzmarkt begehrt sein. © By Michael Munich - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13245104

Und warum heißt ein brauner, blinder Höhlenkäfer wie Hitler? Auch bei ihm dürfte ursprüngliche diese Absicht dahintergesteckt sein – wenn auch der österreichische Forscher Oscar Scheibel, der den Käfer 1937 benannt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 –1945) offenbar zurückgerudert ist. „In der Szene geistert die Geschichte herum, Scheibel habe nach dem Krieg behauptet, die Benennung nach Hitler hätte eine vorsichtshalber versteckte negative Bedeutung gehabt. [...] Die Originalbeschreibung aus den Entomologischen Blättern des Jahres 1937 lässt allerdings kaum Interpretationsspielraum zu. Im letzten Satz heißt es: ,Dem Herrn Reichskanzler Adolf Hitler als Ausdruck meiner Verehrung zugeeignet.‘ Deutlicher geht es kaum“, schreibt der deutsche Biologe Michael Ohl in seinem Buch Die Kunst der Benennung . Heute soll der Käfer am Schwarzmarkt begehrt sein.

Zumindest eine weitere Art sei ebenfalls nach Adolf Hitler benannt worden, sagt Ohl im Gespräch mit der WZ: Roechlingia hitleri, ein ausgestorbenes Insekt, das der deutsche Geologe und Paläontologe Paul Guthörl 1934 beschrieben hat.

Ob diese Benennung positiv oder negativ gemeint war, ist nicht überliefert – Tatsache ist, dass Eponyme tatsächlich auch verwendet wurden, um Menschen in Misskredit zu bringen, sagt Ohl. Oder, um sich über sie lustig zu machen: Die Motte Neopalpa donaldtrumpi, deren Schuppen auf dem Kopf auffällig gelb sind und an ein Toupet erinnern, ist nach dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump benannt.

Die Schuppen, die die Motte Neopalpa donaldtrumpi auf dem Kopf trägt, erinnern an ein blondes Toupet. © Vazrick Nazari / Wiki Commons / ZooKeys 646: 79–94. DOI:10.3897/zookeys.646.11411., CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55209830

Ein „Schweinekraut“ gegen den Kritiker

Ein stinkendes, klebriges Beispiel aus der Pflanzenwelt ist Sigesbeckia: eine einjährige, krautige Pflanze mit gelben Blüten, deren Blätter, Knospen, Stängel und Samenstände dicht mit klebrigen Drüsenhaaren besetzt sind und die nach Schweinen riecht. In der chinesischen Kräuterkunde wird sie deshalb scherzhaft als „Schweinekraut“ bezeichnet. Heute hat sie zwar als beliebtes Heilkraut gegen Schmerzen und Entzündungen ihren Ruf gerettet, doch als der schwedische Naturforscher Carl von Linné sie 1753 benannte, wollte er seinen Kollegen und Kritiker Johann Georg Siegesbeck verspotten. Linné gilt als der Begründer der biologischen Taxonomie und damit der sogenannten binären Nomenklatur, durch die alle Pflanzen und Tiere einen Gattungs- und einen Artnamen bekommen.

Und dennoch ist in der Botanik einiges anders, was die Namensgebung betrifft. Vor zwei Jahren haben mehr als 200 Pflanzen, Pilze und Algen einen neuen Namen erhalten, weil die ursprünglichen Bezeichnungen diskriminierend waren. Es ging um das rassistisch konnotierte Wort caffer. Bei Erythrina caffra etwa, dem afrikanischen Küstenkorallenbaum, wurde caffra durch affra ersetzt – der neue wissenschaftliche Name lautet nun Erythrina affra.

Ethik-Komitee für die Botanik

Warum das möglich war? Botaniker:innen haben diesen Schritt 2024 auf dem Internationalen Botanischen Kongress in Madrid beschlossen. Außerdem wurde ein Ethik-Komitee ins Leben gerufen, das nun über die Namen neu entdeckter Pflanzen, Pilze und Algen entscheidet. Diese Änderungen wurden im offiziellen Regelwerk zur Nomenklatur in der Botanik verankert.

Ein Komitee wie dieses schlägt Ohl auch für die ICZN vor, damit in der Zoologie künftig ebenfalls sensibler mit Benennungen umgegangen wird. Denn theoretisch wäre es nach dem aktuellen Konzept der ICZN möglich, dass selbst heute noch ein Tier nach Hitler benannt wird. „Und dem muss man einfach einen Riegel vorschieben.“