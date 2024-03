Genese:

In Feldkirch sind immer wieder Erschütterungen zu spüren. Die Stadt wackelt aufgrund stattfindender Probebohrungen.

Der Stadttunnel Feldkirch ist das erste Straßenbauprojekt in Vorarlberg, für das eine Genehmigung nach dem UVP-Gesetz beantragt wurde. In einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden sämtliche Auswirkungen eines Projekts auf Menschen, Natur und Umwelt gesamtheitlich überprüft und bewertet. Diese Prüfung ist positiv ausgefallen: Im Juni 2019 gab der Bundesverwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz grünes Licht.

Anvisierter Baubeginn ist 2024.

Clemens Rauch, Stadtrat für Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Die Grünen, Feldkirch

Markus Mailer, Universitätsprofessor, Universität Innsbruck, Arbeitsbereich Infrastruktur

Michael Schwendinger, Verkehrsexperte, Verkehrsclub Österreich

Kommunikationsabteilung der Stadt Feldkirch

