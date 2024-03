Der Krieg - ein Chamäleon

WZ | Edwin Baumgartner Wann ist ein Krieg ein Krieg?

Erwin A. Schmidl Das ist Geschmackssache. In den USA hat man die Benennung auf der Basis von Zahlen versucht und gesagt, dass alles über 1000 Tote ein Krieg ist. Aber das halte ich für wenig hilfreich. Krieg ist, wenn Staaten einen Konflikt unter Einsatz militärischer Strukturen mit Waffengewalt austragen. Aber es gibt keine eindeutige Definition.

WZ | Edwin Baumgartner Schlagwort asymmetrische Kriege, also Kriege zwischen Gegnern mit unterschiedlich starker Bewaffnung, unterschiedlicher Truppenstärke und eventuell unterschiedlicher Zielsetzung, kurz und ins Unreine gesagt: David gegen Goliath: Das sind die „neuen Kriege“. Oder liege ich da falsch?

Erwin A. Schmidl Ich halte wenig von dem Modell der „neuen Kriege“. Es ändern sich die Techniken mit der Entwicklung, aber dadurch nicht die Kriege an sich. Wie schon Clausewitz sagte: „Der Krieg ist ein Chamäleon.“ Was sich in den vergangenen 200 bis 300 Jahren sukzessive geändert hat, ist die Reichweite und die Geschwindigkeit der Nachrichten über Kriege. Ich halte auch nichts vom Schlagwort der „asymmetrischen Kriegführung“, das ist ein Modebegriff der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Jede Kriegführung versucht die Symmetrie zu verschieben, und auch Partisanen sind militärisch organisiert.

WZ | Edwin Baumgartner Am Beispiel Ukraine…

Erwin A. Schmidl Genau das Beispiel Ukraine zeigt, dass das Modell der neuen Kriege wenig hilfreich ist. Die technischen Mittel wie Drohnen und Satellitenaufklärung haben dazu geführt, dass wir vom gläsernen Schlachtfeld sprechen, aber das Muster – zwei Staaten gegeneinander – ist alles andere als neu.

WZ | Edwin Baumgartner Worauf ich mit dem Begriff „neuer Krieg“ hinauswollte: Von der Schlacht von Waterloo zu einem Flächenbombardement hat sich eine Entwicklung vollzogen, nicht zuletzt was die Involvierung der Zivilbevölkerung betrifft.

Erwin A. Schmidl Die Zivilbevölkerung war im Kriegsfall immer involviert: Denken Sie nur an die Belagerungen und den Beschuss von Städten. Das hat massenhaft Opfer verursacht. Es haben sich die technischen Möglichkeiten in die Dritte Dimension erweitert, nach oben mit Flugzeugen und Drohnen, nach unten, etwa mit U-Booten. Es gibt eine schrittweise Entwicklung, eine Evolution des Krieges. Die Grundziele jedoch bleiben die gleichen, und ebenso bleibt die Involvierung der Zivilbevölkerung die gleiche. In der Regel werden zivile Opfer von der schwächeren Seite provoziert, um eine Solidarisierung zu erreichen.

WZ | Edwin Baumgartner Apropos schwächere Seite: Die Guerilla – wenn ich als historisches Beispiel etwa Andreas Hofer gegen Napoleon nenne – kann als Krieg der armen Leute verstanden werden…

Erwin A. Schmidl Der Begriff „Guerilla“ geht teilweise auf die Napoleonischen Kriege zurück, auf seine Kriege auf der Iberischen Halbinsel und den Widerstand, in Tirol nur zum Teil, aber das Phänomen gab es schon immer, zumal dort, wo zahlenmäßig und technisch unterlegene Kriegsparteien auf technisch und materiell überlegene Gegner trafen. Insofern ist die Guerilla tatsächlich der „Krieg der armen Leute“, aber in gewisser Weise auch eine intelligentere Form der Kriegführung, die den Gegner dort zu treffen sucht, wo er am verwundbarsten ist.

WZ | Edwin Baumgartner Worauf stützt sich die Guerilla?

Erwin A. Schmidl Die Vorbedingung ist die freiwillige oder erzwungene Unterstützung durch die Bevölkerung im Land. Mao Zedong nannte es „Fisch im Wasser“. Daraus resultiert die Doktrin der USA, im Gegenzug die „hearts and minds“ zu gewinnen. Was man dabei nicht übersehen darf, ist allerdings, dass die Guerilla mit gewaltigem eigenen Leid verbunden ist. Man neigt dazu, den Sieg des Vietkong über die USA zu romantisieren, aber man übersieht, was das an Leid gekostet hat.

WZ | Edwin Baumgartner Womit wir bei der Facette des Terrors wären…

Erwin A. Schmidl Terror, das Verbreiten von Schrecken, war immer schon ein Element, den Gegner zu ängstigen und dadurch zu schwächen – dafür gibt es Beispiele etwa aus den Kriegen der Osmanen in Europa. Daher ist der Terror natürlich auch ein Element der Guerrilla – und zwar auf beiden Seiten. Er ist in gewisser Weise ein Zeichen der Hilflosigkeit.

WZ | Edwin Baumgartner Derzeit versucht Israel in Gaza der Hamas mit Bombardements beizukommen, und Wladimir Putin lässt über Städten der Ukraine Bomben abwerfen. Ist das überhaupt strategisch sinnvoll?

Erwin A. Schmidl Da muss man zwischen gezielt und weniger gezielt unterscheiden. Militärische Wirkung haben zunächst einmal gezielte Schläge, ganz gleich, ob diese durch Artillerie, Bomben aus Flugzeugen oder Raketen erfolgen. Sogenannte Kollateralschäden, also etwa zivile Opfer, sollen zwar die Moral des Gegners untergraben, erreichen meist aber das Gegenteil. So ging etwa die Erwartung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, die Deutschen, mangels perfektionierter Zielgeräte, durch Flächenbombardements zu zermürben, nicht auf. Wie Sanktionen, wirken derartige Maßnahmen letztlich eher systemstabilisierend. Im aktuellen Fall sehen wir ja, dass die Bombardements in Gaza sowohl unter der lokalen Bevölkerung wie weltweit eher Sympathien für die Hamas befördern.

WZ | Edwin Baumgartner Wann ist die Bodenoffensive unumgänglich?

Erwin A. Schmidl Bei einer Bodenoffensive stellt sich immer die Frage nach den Zielen, dem Aufwand und den Kosten, wobei unter Kosten weniger die finanziellen gemeint sind als die Opferzahlen vor allem in Hinblick auf die öffentliche Meinung weltweit, nicht nur in Europa und in den USA. Aber, was konkret Gaza betrifft: Natürlich gilt es hier, den Druck der öffentlichen Meinung auf die eigene Regierung miteinzubeziehen, „etwas“ zu tun.

WZ | Edwin Baumgartner Wie kommen die Kriegsparteien aus einem Krieg wieder heraus?

Erwin A. Schmidl Grundsätzlich gibt es zwei Optionen. Die erste ist: Eine Seite vernichtet den Gegner, das heißt: sein Kampfpotenzial. Das haben wir in Bergkarabach erlebt, dass eine Seite aufgeben muss. Die zweite Option ist, dass beide Seiten erkennen, dass sie durch eine Fortsetzung des Krieges nichts gewinnen können. Allerdings steht die Propaganda im Weg, die vor und im Krieg den Gegner entmenschlicht und zum Dämon stilisiert hat. Das macht es schwierig, wieder aufeinander zuzugehen.

WZ | Edwin Baumgartner Wo hat das funktioniert?