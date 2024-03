Der Krieg - ein Chamäleon

Genese

Nach dem Überfall auf Israel erklärte der israelische Präsident Benjamin Netanjahu: „Wir sind im Krieg“ mit der Hamas. Eine Bodenoffensive steht derzeit im Raum. Doch wie kann Krieg heute aussehen und was ist der „moderne Krieg“? Edwin Baumgartner stellte diese Fragen dem Militärhistoriker Erwin A. Schmidl von der Universität Innsbruck.

Gesprächspartner

Erwin A. Schmidl ist Militärhistoriker und Dozent an der Universität Innsbruck. Er hat an der Universität Wien Geschichte, Völkerkunde und Kunstgeschichte studiert, 1981 als Dr. phil. sub auspiciis praesidentis promoviert und sich 2001 in Innsbruck habilitiert. 1981 ist er als Referent und Referatsleiter in das Heeresgeschichtliche Museum Wien eingetreten, wo er zuletzt interimistischer Leiter der Militärwissenschaftlichen bzw. Militärgeschichtlichen Forschungsabteilung war. 1991/92 war er der UN-Abteilung des Außenministeriums zugeteilt, 1994 UN-Beobachter in Südafrika, 1994-95 Leiter des Hauptreferats Publikationswesen am Heeresgeschichtlichen Museum, 1995/96 Senior Fellow am U.S. Institute of Peace in Washington D.C., 1996-2001 im Militärwissenschaftlichen Büro, zuletzt Leiter der Forschungsabteilung. Seit 2001 ist er Leiter des Fachbereichs Zeitgeschichte am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie Wien, das er seit 2012 interimistisch leitet.

Daten und Fakten

Carl Philipp Gottlieb (von) Clausewitz (1780-1831) war ein preußischer Generalmajor, Heeresreformer, Militärwissenschaftler und -ethiker. In seinem unvollendet gebliebenen Hauptwerk „Vom Kriege“ befasst er sich mit Theorien über Strategie, Taktik und Philosophie. Seine Überlegungen werden bis heute an den Militärakademien westlicher Staaten gelehrt. Teilweise haben sie auch Eingang in das Marketing gefunden.

In der Schlacht bei Waterloo (Belgien) wurde am 18. Juni 1815 Napoleon Bonaparte von den alliierten Truppen Großbritanniens und Preußens besiegt. Es war die letzte Schlacht Napoleons.

Unter „Guerilla“ (auch „Guerrilla“ geschrieben, Verkleinerungsform von „Guerra“, spanisch für Krieg) versteht man in der Regel den Kampf aufständischer Einheiten gegen eine Besatzungsmacht oder gegen die eigene Regierung. Charakteristisch für die Guerilla ist der Versuch, die waffentechnische und zahlenmäßige Unterlegenheit durch Taktik wettmachen zu wollen.

Mao Zedong (1893-1976) war ein chinesischer marxistisch-leninistischer Revolutionstheoretiker. Er war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas sowie diktatorisch regierender Präsident der Volksrepublik China. Mao führte die Kommunisten im Chinesischen Bürgerkrieg.

Der Vietkong war die „Nationale Front für die Befreiung Südvietnams“. Der Vietkong war eine Guerillaorganisation, die während des Kriegs zwischen Nord- und Südvietnam (1955 bis 1975) in Südvietnam einen bewaffneten Widerstand gegen die Regierung und die sie unterstützenden Streitkräfte der Vereinigten Staaten führte. Der Vietkong wurde wurde 1960 gegründet und 1977 offiziell aufgelöst.

Bergkarabach ist eine Region im Südosten des Kleinen Kaukasus. Die Region ist zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten. Im September 2023 eroberte Aserbaidschan Bergkarabach vollständig, was zur Flucht der Armenier führte.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien