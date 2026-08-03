Der Krieg und das Paranormale

Es soll sich im Jahr 2002 ereignet haben, in der frühen Phase des US-amerikanischen Krieges in Afghanistan. Laut der Erzählung verschlug es eine US-Patrouille in eine abgelegene Bergregion der südlich gelegenen Provinz Kandahar. An einem Höhleneingang fanden die Soldat:innen Hinweise auf vermisste Kamerad:innen: Verstreute Militärausrüstung und menschliche Überreste. Dann tauchte eine riesige Gestalt mit rotem Haar, sechs Fingern und zwei Zahnreihen auf und griff die Soldaten an. Das mit einem Speer bewaffnete Monster war zwischen vier und fünf Meter groß und tötete einen Soldaten, bevor es mittels eines dreißigsekündigen Kugelhagels niedergestreckt wurde. Zum Schluss wurde der leblose Körper des Monsters per Helikopter in einem Lastnetz ausgeflogen und an einen unbekannten Ort gebracht. Sämtliche Augenzeugen des Geschehens mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben.

So und nicht anders lautet die Geschichte des „Riesen von Kandahar“, die im letzten Jahrzehnt vor allem über YouTube und bestimmte Internetforen verbreitet wurde. Zuletzt erhielt sie abermals große Aufmerksamkeit dank des US-Podcasters Joe Rogan, der scheinbar zu den größten Anhängern der Riesengeschichte gehört. Sie klingt wie eine Erzählung aus Fantasy und Science-Fiction. Einer der vermeintlichen Hauptzeugen, der diese Geschichte ins Leben gerufen hat, ist ein Mann namens „Mr. K.“, der behauptet, als US-Soldat in Afghanistan gedient zu haben. Das Problem: Das Militärmärchen wurde ernster genommen, als viele meinen möchten. Mehrere seriöse Medien beschäftigten sich mit dem afghanischen Riesen und entkräfteten diese Geschichte (logischerweise), doch nichtsdestotrotz boomt das militärisch-paranormale Subgenre weiter – und zieht sich auch durch viele der gegenwärtigen Konflikte.

Exemplarisch hierfür ist etwa der YouTube-Kanal „Wartime Stories“, der mittlerweile fast eine Million Abonnent:innen hat. Unter anderem widmet dieser sich diversen Kriegsgeschichten mit aufwendiger Animation und Erzählung. Meist geht es um die vermeintlich paranormalen Begegnungen von US-Soldat:innen, die in Südasien oder im Nahen Osten stationiert gewesen sind. Verfluchte Hochhäuser mit Dschinns, islamische Feuerwesen, untote Frauen, die durch keine Gewehrsalve getötet werden können, oder eben afghanische Riesen oder Geister. Eine Episode behandelt etwa nicht den Riesen von Kandahar, sondern einen anderen Riesen aus der nordöstlichen Provinz Kunar, der plötzlich auf der Wärmebildkamera eines Schützen auftauchte. Eine andere Gruselgeschichte beschreibt ein Feldlager, das nachts von den Geistern getöteter Soldat:innen heimgesucht wurde.

Der einzige Fakt: Krieg traumatisiert und ist belastend

Derartiger Content stößt nicht nur auf Resonanz, sondern wird auch oft von vermeintlichen Augenzeugen oder Betroffenen bestätigt. In den Kommentarspalten auf YouTube lassen sich etwa viele angebliche Veteran:innen finden, die während ihrer Einsätze ähnliche Dinge erlebt haben wollen. „Auch ich war in dieser Wüste und wir wussten alle, dass wir beobachtet werden – und zwar nicht von Menschen“, schreibt einer der User. Oder: „Die Einheimischen wussten Bescheid und hatten viele Geschichten über diese Wesen.“ „Geh nicht in diese Berge, dort hausen Riesen!“, soll ein afghanischer Händler einem US-Soldaten in der Provinz Ghazni gesagt haben.

Tatsächlich ist es so, dass in vielen der betroffenen Länder der Glaube an paranormale Wesen zum Alltag gehört. In Afghanistan gibt es ganze Ortschaften, die gemieden werden, weil dort angeblich Dschinns leben. Und es gibt auch Gräber, etwa von diversen Heiligen, die die Körpergröße eines durchschnittlichen Menschen um ein Vielfaches überragen.

Wer als Außenstehende:r – nichts anderes sind Soldaten in ihnen unbekannten Ländern und Regionen – mit dieser lokalen Folklore konfrontiert wird und gleichzeitig tagtäglich die brutale Gewalt des Krieges erfährt und dabei auch Kamerad:innen verliert, versucht womöglich im Laufe der Zeit, anderweitige Erklärungen für das Geschehene und die eigenen Traumata zu finden.

Wir wissen, dass Schlafentzug und Übermüdung zu den stärksten Faktoren bei Halluzinationen gehören und dass in Situationen wie Isolation, etwa auf einem einsamen Wachposten, oder in einer extrem monotonen Umgebung das Gehirn beginnt, bei mangelndem Input Reize zu „erfinden“, um das menschliche Bedürfnis nach Stimulation zu befriedigen. Ebenso klar ist auch, dass Erschöpfung und dauerhafter Kalorienmangel zu einer physischen Auszehrung führen, die die kognitiven Funktionen des Gehirns schwächt.

Für rationale Beobachter:innen sind dies oft die einzigen Erklärungsmöglichkeiten für die paranormale Parallelwelt, in die viele Soldat:innen abgedriftet zu sein scheinen.

„Ich glaube, dass fremde Mächte hinter diesen Konflikten stecken“

Carter* sieht das anders. Der ehemalige US-Soldat und Militäranalyst hat sich bereit erklärt, anonym mit der WZ zu sprechen. Er glaubt nicht an jede Spukgeschichte, doch gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass paranormale Kräfte viele der gegenwärtigen Konflikte steuern. Wen er damit konkret meint? Dschinns, Dämonen oder die Nephilim, biblische, riesenhafte Wesen, bei denen es sich unterschiedlichen Theorien zufolge entweder um die Kinder von gefallenen Engeln und Menschen oder um die Nachkommen von Seth, dem Sohn von Adam und Eva, handeln soll.

„Ja, die Nephilim sind absolut real. Da gibt es für mich keine Diskussion“, erklärt Carter und fügt hinzu, dass der Glaube an diese Wesen bei vielen Veteranen weit verbreitet sein soll. Was irgendwelche Wesen aus der Bibel mit der aktuellen Weltpolitik zu tun haben sollen, erklärt er gleich darauf: „Sie sind an den aktuellen Kriegen in Nahost beteiligt und auf allen Seiten vertreten: Iran, Israel und natürlich nutzt sie auch unsere Regierung in Washington.“

Dann kommt Carter auch – wie könnte es anders sein? – auf den Fall Epstein zu sprechen. Seit dieser der Öffentlichkeit bekannt ist, würden mehr Menschen verstehen, wie sehr die mächtigsten Menschen der Welt mit Dämonen und anderen paranormalen Wesen verstrickt seien. Fakt ist, dass Verschwörungstheorien, wie sie auch Carter erzählt, seit der weitreichenden Veröffentlichung der Epstein-Files einen starken Aufschwung erleben. Viele dieser Erzählungen sind explizit antisemitisch. „Ganz gleich, welcher Spielart von Verschwörungstheorie man auch anhängt: In den Akten findet man etwas dazu“, meint etwa der US-amerikanische Autor und Journalist Mike Rothschild, der sich unter anderem mit antisemitischen Verschwörungserzählungen und der extremen Rechten beschäftigt. „Eines der Probleme, vor denen wir stehen, ist, dass es so unglaublich viele Informationen gibt, aber keinen Filter dafür.“

Für Carter und viele andere Anhänger:innen derartiger Geschichten scheint all dies allerdings keine Rolle zu spielen. Sie sind überzeugt von ihrer Weltanschauung – und werden erst hellhörig, sobald man ihnen etwas gibt, was diese womöglich bestätigt, etwa eine Anekdote über das mutmaßliche Grab von Seth, jenem Sohn Adams, der auch im Islam als Prophet gilt. Ich habe den Ort nahe der Stadt Balkh im Norden Afghanistans vor einigen Jahren aufgesucht. Die vermeintliche Grabesstätte gilt als Heiligenschrein und ist mehrere Meter groß. Auch Seth muss also allem Anschein nach ein Riese gewesen sein. Doch selbst in der Region bezweifeln viele Menschen diese Geschichte. Anders sieht es bei Carter aus. „Ich habe erst später verstanden, dass wir nicht in den Irak und in Afghanistan einmarschiert sind, weil es uns um Bodenschätze oder gar um Demokratie ging, sondern um alte Technologien und paranormale Kräfte. Diese Länder sind sehr alt und vieles, was sich dort befindet, war unseren Regierungen verborgen“, so Carters Resümee.

Wie man Ammenmärchen wirklich entgegentritt

Ein besonders gutes Beispiel für die Dekonstruktion derartiger Geschichten lässt sich in der k. u. k. Monarchie des 18. Jahrhunderts finden. Konkret geht es hier um den Fall des serbischen Bauern Peter Plogojowitz, der 1725 im damaligen Königreich Serbien unter habsburgischer Verwaltung verstarb. Nachdem innerhalb weniger Tage mehrere Dorfbewohner verstarben, die zuvor von „nächtlichen Erscheinungen“ berichtet hatten, geriet die Gemeinschaft in Panik und forderte die Exhumierung des Toten. Der zuständige kaiserliche Kameralprovisor war gezwungen, der Öffnung des Grabes beizuwohnen und berichtete den Wiener Behörden von einem Leichnam, der „nicht verwest“ wirkte, was damals als klassisches Anzeichen für einen Vampir gedeutet wurde. Entsprechend dem lokalen Brauch wurde der Körper gepfählt und verbrannt, um den vermeintlichen Spuk zu beenden.

Der Wiener Hof reagierte auf solche Ereignisse jedoch mit zunehmender wissenschaftlicher Skepsis, die maßgeblich durch den kaiserlichen Leibarzt Gerard van Swieten geprägt wurde. In seinem berühmten Gutachten von 1755 erklärte er die beobachteten Phänomene, etwa vermeintlich nachgewachsene Haare oder frisches Blut an den Lippen, als natürliche Resultate des Verwesungsprozesses und interpretierte die Wahrnehmungen der Dorfbewohner:innen als stressbedingte Fehlleistungen des Gehirns. Aufgrund dieser rationalen Einordnung erließ Kaiserin Maria Theresia ein striktes Verbot derartiger Grabschändungen. Damit markierte dieser Fall den entscheidenden Wendepunkt, an dem die aufgeklärte Verwaltung der Monarchie dem „Vampirismus“ den Status eines offiziellen Phänomens absprach und ihn als ein Resultat von Aberglauben und mangelnder medizinischer Bildung entlarvte.