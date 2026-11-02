Der Mythos vom grenzenlos hilfsbereiten Österreicher
Vor 70 Jahren flohen 180.000 Ungar:innen vor der Sowjetarmee. Willkommen waren sie in Österreich nur, solange sie den Erwartungen entsprachen.
- Nach dem Ungarnaufstand 1956 flohen über 180.000 Menschen nach Österreich und wurden zunächst mit großer Hilfsbereitschaft empfangen.
- Historiker Werner Michael Schwarz beschreibt, dass sich die Stimmung bald wandelte und Misstrauen sowie Ablehnung gegenüber den Geflüchteten aufkamen.
- Später wich die anfängliche Antipathie einem freundlichen Desinteresse, doch Wien blieb für Neuankömmlinge stets ein schwieriges Pflaster.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Am 4. November 1956 griffen sowjetische Truppen mit geballter Übermacht Ungarn an
- 180.000 bis über 200.000 Ungarn flüchteten nach Österreich, 70.000 über die Brücke von Andau.
- Ende 1958 lebten noch 25.000 bis 30.000 ungarische Geflüchtete in Österreich, 15.000 davon in Wien.
„Am 3. November sah alles ruhig und normal aus, wir dachten, die Sowjets akzeptieren die Dinge. In der Nacht auf den 4. November, so um halb vier Uhr, griffen die Russen an“. So erinnert sich der ORF-Journalist Paul Lendvai an die dramatischen Ereignisse in Ungarn vor genau 70 Jahren. Das Land hatte damals die kommunistische Diktatur eben erst abgeschüttelt, wollte sich dem Einflussbereich der Sowjetunion entziehen und war auf dem Weg in Richtung Freiheit und Demokratie. Moskau antwortete mit brutaler Gewalt.
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Der aus Ungarn stammende Lendvai war 1956 in Budapest „mitten im Geschehen“, wie er mir vor einigen Jahren in einem Interview erzählte. „Die Sowjets sind mit 60.000 Mann gekommen. Panzer, Minenwerfer, alles, was Sie sich vorstellen können. Unser Haus erhielt einen Volltreffer, wir sind auf allen Vieren durch das Kellersystem in ein anderes Haus gekrochen“. Und: „Während die Russen in der ersten Phase des Aufstandes noch ein bisschen aufgepasst haben, haben sie in der zweiten sofort, wenn irgendwo ein Schuss gefallen ist, das ganze Haus zerstört.“
Die ungarischen Freiheitskämpfer hatten gegen die Sowjetarmee keine Chance. Nach einer Woche waren die Kämpfe in Budapest vorbei, hunderte Aufständische wurden hingerichtet, zehntausende inhaftiert. 180.000, manche sprechen von mehr als 200.000, flüchteten nach Österreich, rund 70.000 davon über die legendäre Holzbrücke von Andau.
Im Nachbarland angekommen, wurden die Geflüchteten zunächst gefeiert. Die Österreicher:innen begegneten den Verzweifelten mit großer Hilfsbereitschaft und Sympathie. Das ist bis heute im kollektiven Gedächtnis so verankert. „Die Österreicher haben den Ungarischen Freiheitskampf bewundert“, sagt der Historiker Werner Michael Schwarz, Universitätsdozent und Kurator im Wien Museum, im Gespräch mit der WZ. „Und alles hat gut in das damalige österreichische Selbstbild gepasst: Der Staatsvertrag war jung, das neue Österreich war jung, es gab das Wirtschaftswunder. Man war wieder in der Lage zu helfen und wollte wohl auch von der unrühmlichen NS-Vergangenheit ablenken.“ Dazu kam eine stark verwurzelte antikommunistische Haltung in Österreich.
Die Stimmung wandelte sich rasch
Im Spätherbst 1956 habe sich das Blatt zu wenden begonnen, so Schwarz. Und das ist kaum im kollektiven Gedächtnis geblieben. „Da tauchte die Frage auf: Wer kommt da eigentlich? Sind das vielleicht ungarische Geheimdienstler? Wollen die überhaupt arbeiten? Misstöne werden spürbar, es finden sich die ersten kritischen Medienberichte.“ Angst habe sich breitgemacht, so Schwarz, dass Österreich überfordert sein könnte. Auch wenn die meisten der Ankommenden gar nicht hierbleiben, sondern weiterziehen wollten. Ende 1958 lebten noch 25.000 bis 30.000 geflüchtete Ungar:innen in Österreich, davon rund 15.000 in Wien. Die Rede war plötzlich von den „undankbaren Ungarn“. Selbstbewusste Menschen aus dem Nachbarland, die sich etwas leisten konnten, passten jetzt gar nicht mehr zu den Vorstellungen der Österreicher:innen vom armen, hilflosen Geflüchteten, wie Schwarz bestätigt. Wo Mitleid war, tauchten jetzt Neid und Missgunst auf.
Der ehemalige Primararzt im AKH, Vilmos Vecsei, wird 2006 in einem Artikel der „Zeit“ mit der Erinnerung an unschöne Szenen zitiert. Er sei als ehemaliger Ungarn-Flüchtling, der mit 14 Jahren nach Österreich gekommen war, in seiner beruflichen Anfangsphase von Arbeitskolleg:innen und von Patient:innen immer wieder heruntergemacht worden. Der Vorwurf lautete etwa, dass er nur auf Kosten der Österreicher:innen studieren habe können. In der Art: „Burscherl, ich habe dich studieren lassen“. Er habe immer 10 Schilling in der Tasche gehabt, um dem Stänkernden den Einsatz sofort rückerstatten zu können, so Vecsei.
In den folgenden Jahrzehnten ebbte die Antipathie wieder ab und machte freundlichem Desinteresse Platz, sagt Historiker Schwarz. Aber klar ist auch, dass vor allem Wien für Neuankömmlinge – egal ob aus Tschechien, aus Ex-Jugoslawien, der Türkei oder aus Syrien und Afghanistan – immer ein hartes Pflaster war. Für die Ungarn-Geflüchteten des Jahres 1956 gab es keine Ausnahme. Wobei die anfangs geleistete Hilfsbereitschaft der Österreicher:innen durch die späteren Misstöne nicht geschmälert wird.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
- Paul Lendvai, Journalist
- Werner Michael Schwarz, Historiker
- Paul Vecsei, Journalist und ehemaliger leitender WZ-Redakteur
Daten und Fakten
- Die Revolution in Ungarn begann am 23. Oktober 1956 mit einer friedlichen Großdemonstration der Studierenden der Universitäten in Budapest, die demokratische Veränderungen forderten. Die Regierung ließ am Abend in die schnell wachsende Menge schießen, woraufhin der bewaffnete Kampf ausbrach. Binnen weniger Tage wurde die Einparteiendiktatur durch eine Regierung unter der Leitung von Imre Nagy abgelöst, an der mehrere Parteien beteiligt waren.
- Der Freiheitskampf endete mit der Invasion der verstärkten und übermächtigen Sowjetarmee, die am 4. November 1956 eine pro-sowjetische Regierung unter János Kádár installierte.
- Zahlreiche der etwa 180.000 ungarischen Geflüchteten in Österreich kamen in Flüchtlingslagern unter. Ein wichtiges war das in Traiskirchen. 1956 bekamen alle geflohenen Ungar:innen in Österreich pauschal Asylstatus.
Quellen
- Magazin Wien Museum: Im Niemandsland an der Donau
- Paul Lendvai: Der Ungarn-Aufstand 1956, C. Bertelsmann, 2006
- Marta S. Halpert, Gegangen und Geblieben, Ungarn 1956, Verlag Molden