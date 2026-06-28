Sind wir allein im Universum?
8 Minvor 5 Monaten
Muss Albert Einsteins Relativitätstheorie erweitert werden? Markus Aspelmeyer, Quantenphysiker und Gewinner des Wittgenstein-Preises 2026, stellt sich einer der größten Fragen der Physik und erklärt im Interview, was Quanten überhaupt sind.
Wir wollen zeigen, dass das Gravitation an zwei Orten zugleich existieren kann.
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