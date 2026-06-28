Markus Aspelmeyer

Wenn wir annehmen, dass es eine Quantengravitation gibt, haben wir eine Erklärung, warum es heute Strukturen gibt. Laut dieser Theorie waren am Anfang nur Quantenphysik und Gravitation relevant dafür, dass Galaxien, Sterne und Planeten mit Leben entstanden sind. Denn wenn am Anfang alles nur schön homogen gleich verteilt gewesen wäre, ohne Störung, ohne Wirbel, dann würde das Weltall sich heute gleich verteilt ausdehnen und wir hätten keine dieser Strukturen. Es brauchte also die kleinen Störungen aus der Quantenphysik, damit sich etwas bilden konnte. Sonst wäre heute nichts da. So lautet die Annahme. Und wir in unserem Team suchen ein Experiment, mit dem wir nicht nur annehmen, sondern auch zeigen können, dass sich die Gravitation in eine Quantenüberlagerung begibt. Denn das würde beweisen, dass sich Gravitation nicht mehr mit Einsteins Theorie beschreiben lässt, sondern dass wir die Regeln der Quantenphysik verwenden müssen, um die Schwerkraft zu beschreiben. Wenn es eine Quantengravitation gibt, dann kann ich erklären, warum es heute Strukturen gibt.

