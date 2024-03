Homöopathie wirkt bei mir nicht. Sie hat nicht gewirkt, nicht bei Husten, nicht bei einer Außenohrentzündung, nicht bei Einschlafstörungen, nicht bei Kopfschmerzen. Bei mir hat sie in der Vergangenheit nicht gewirkt, und sie wird in der Zukunft nicht wirken – allein schon deshalb, weil ich sie nicht mehr anwenden werde.

Doch angewendet wird die Homöopathie von anderen, von vielen. Zwar gibt es für Österreich laut Gesundheitsministerium keine Statistiken. Geht man jedoch von einer aktuellen deutschen Studie aus, dann sind bei den Personen, die sich eine Anwendung vorstellen können, mit 40 Prozent die Über-50-Jährigen führend. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen haben 32 Prozent Homöopathika ausprobiert, 34 Prozent können sich die Anwendung vorstellen, zwölf Prozent wenden sie regelmäßig an. Nur 17 Prozent lehnen homöopathische Mittel kategorisch ab.

Wachsender Wirtschaftssektor

Obendrein ist Homöopathie ein wachsender Wirtschaftsfaktor. Das Institut Intercontinental Marketing Services ( IQVIA) hat die Zahlen für Österreich: In den vergangenen zwölf Monaten wurden im Bereich der Homöopathika in den öffentlichen österreichischen Apotheken für 2,6 Millionen Packungen 49 Millionen Euro ausgegeben. Der Markt wächst aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent nach verkauften Einheiten und um 7,6 Prozent nach Wert. Auch im Jahr davor verzeichnete der Markt Zuwächse (plus 0,9 Prozent nach Absatz und plus 4,4 Prozent nach Umsatz), nachdem er die beiden Jahre zuvor pandemiebedingt rückläufig war. Ein homöopathisches Präparat kostet derzeit durchschnittlich 18,7 Euro. Führende Kategorien nach Absatz sind Augenpräparate vor Mineralstoffen, Schmerzmitteln, Mitteln gegen Reisekrankheiten sowie Grippe- und Erkältungsmitteln. An der Spitze des Umsatzrankings stehen Schmerzmittel.

Homöopathie ist und bleibt ein Zankapfel in Familien, in Beziehungen, in Freundschaften. Anhänger behaupten, es sei eine sanfte Heilmethode. Ähnliches könne mit Ähnlichem geheilt werden, daher die Bezeichnung: “homoios” für griechisch “ähnlich”, “pathos” für griechisch “Leiden”. Das Konzept besteht in der Verwendung von Substanzen, die den Körper schneller auf die richtige Spur führen, selbst mit dem Unwohlsein oder der Krankheit fertig zu werden. Eine gewagte These, die erstaunlicherweise die Kassen klingen lässt.

Ein Trugschluss

Wie ist das möglich? Norbert Aust betreibt einen Blog zum Thema Homöopathie und ist Mitglied des Münsteraner Kreises, der sich für eine wissenschaftlich gesicherte Medizin und medizinische Versorgung einsetzt. Die Homöopathie baut auf laut Aust ihm auf solch einem Trugschluss auf: „Wenn leichte Beschwerden nach der Einnahme der Kügelchen besser werden, dann schaffen Sie eine Verbindung“, sagt Aust. Er illustriert das mit einer Anekdote aus eigenem Erleben: „Mich hat einmal eine Wespe gestochen. Meine Frau hat mir irgendeine homöopathische Salbe gegen die Schmerzen gegeben. Ich sitze am Schreibtisch und merke, es wird besser. Auf einmal denke ich, der Homöopathie-Gegner: Na bitte, es wirkt ja doch."

Aust führt aus, dass wissenschaftlich fundierte Studien eindeutig zeigen: Homöopathie ist, sieht man vom Placebo-Effekt ab, unwirksam. „Wer Homöopathie anwendet, glaubt an etwas, wofür man keinen faktischen Beweis hat.“

Mitverantwortung der Schulmedizin

Was treibt dennoch so viele Menschen zur Anwendung von homöopathischen Präparaten? Aust: „Die Schulmedizin ist in einem katastrophalen Zustand. Wenn man in die Notfallambulanz geht und nicht den Kopf unter dem Arm trägt, wartet man fünf Stunden. Die Ärzte fertigen die Patienten schnell ab, der Patient fühlt sich nicht ernst genommen. Homöopathen hingegen sind charismatische Menschen, ihre Ausstrahlung ist freundlich und positiv, sie sind Ärzte, wie man sich als Patient oder Patientin einen Arzt oder eine Ärztin vorstellt. Man fühlt sich gut aufgehoben und bekommt die einfachen Lösungen in Form der Zuckerkügelchen. “

Der Politikwissenschaftler Bernd Harder hält fest: „Homöopathie kann nicht wirken, weil sie gesicherten Erkenntnissen der Naturwissenschaften widerspricht. Das Homöopathen-Argument, dass wir noch nicht wissen, warum Homöopathie wirkt (also der Wirkmechanismus noch unbekannt sei), ist falsch. Wir kennen eine Menge Medikamente und medizinische Verfahren, bei denen der genaue Wirkmechanismus noch unbekannt ist - man kann aber trotzdem die Wirkung belegen.“

Potenzieren bedeutet verdünnen

Als gesicherte Erkenntnisse führt Harder an: „Wässrige Lösungen enthalten keine stabilen Strukturen, die beim ,Potenzieren‘ verstärkt werden oder sich vermehren könnten. Es gibt kein ,Wassergedächtnis‘, das sich Spuren des gelösten Stoffes ,merken‘ kann. Weiters: Die Loschmidt‘sche Zahl ist ein Naturgesetz. Sie gibt an, wie viele Atome oder Moleküle eines Gases sich unter Normalbedingungen in einem Kubikmeter befinden. Auf Homöopathika umgelegt bedeutet es, dass ab einer bestimmten Verdünnung kein einziges Molekül Wirkstoff mehr in dem Mittel enthalten ist.“

Oder, wie Christian Weymayr es ausdrückt: „Hohe Potenzierungen enthalten 0,00-und-so-weiter-1 Prozent des Wirkstoffs, also faktisch keinen mehr. Da ist es völlig unerheblich, was da mal drin war. In dieser Potenz ist auch Arsen als Babykost geeignet.“

An Geister glauben

Der promovierter Biologe ist, wie Aust, Mitglied des Münsteraner Kreises. „Christian Friedrich Samuel Hahnemann, der Erfinder des Ganzen, sagt selbst, Homöopathie ist geistige Heilkraft. Das bedeutet: Wer an Homöopathie glaubt, muss an Geister glauben.“

Die Vernunft setzt nach Weymayrs Überzeugung erst wieder ein, „wenn es ernst wird“. Erst dann schenken viele Menschen, wenngleich nicht alle, der Schulmedizin ihr Vertrauen.

Ist demnach alles abzulehnen, was Alternativmedizin ist? Wie steht es um die Kräutermedizin? „Die ist etwas völlig anderes als Homöopathie. Der Grundgedanke ist nahe an der Schulmedizin.“ In Kräutermedizin sind Wirkstoffe vorhanden. Es sei, so Weymayr, die esoterische Überhöhung der Natur, die aus der Kräutermedizin Alternativmedizin macht. „Homöopathie hingegen ist reine Esoterik“, sagt Weymayr. „Statt Globuli einzuwerfen, kann man auch eine schwarze Kerze anzünden.“

Weymayr hält ein ziemlich einfaches Rezept parat, wie man sich gegen die homöopathische Versuchung wappnen kann: „Es reicht, rational zu sein. Niemand wird versuchen, ein Bild an einen Nagel zu hängen, der nicht da ist. Aber Globuli schlucken viele, obwohl das genauso sinnlos ist.“

Homöopathie überall

Der Fehler liegt im System, denn „diese irrsinnige Methode“ sei in der gesamten Gesundheitsversorgung verankert, argumentiert Weymayr. Da sie vom Fachpersonal, also den Ärzten, verschrieben wird, und in den Fachgeschäften, den Apotheken, verkauft wird, und in Apotheken sogar Beratungsgespräche über die richtige Anwendung geführt werden, scheint die Homöopathie seriös. Patient:innen akzeptieren sie, ohne die Behandlungsmethode kritisch zu hinterfragen.

Dass die ehemalige Patientenanwältin der Stadt Wien Sigrid Pilz bereits im November 2018 ein Verkaufsverbot für Homöopathika in Apotheken gefordert hat, hat nichts gebracht. Die Homöopathika sind in Apotheken vorrätig, es gibt sogar spezialisierte Homöopathie-Apotheken.

Nur Hokuspokus

Ein Problem ortet Weymayr bei den Ärzten selbst: „Ärzte sind keine Wissenschaftler. Das ist das Problem.” In den meisten Fällen sei es reiner Pragmatismus, wenn sie Homöopathika verschreiben. Weymayr zufolge fehlt die klare Grenze zwischen Medizin und Homöopathie, „und ebenso fehlt die Kommunikation durch Meinungsmacher mit klaren Aussagen. Der Münsteraner Kreis sagt deutlich, dass es sich bei Homöopathie um Hokuspokus handelt. Nur muss das auch von Ärzte- und Apothekerverbänden kommuniziert werden.“

Und ich selbst? - Die Bekannte, die mir zur Anwendung von Homöopathie geraten hatte, brachte es auf den Punkt: Die Sterne seien ungünstig gestanden.