Norbert Aust hat Maschinenbau studiert und ist Dr.-Ing. Er ist in der GWUP Ansprechpartner für Themen der Alternativmedizin und der Energietechnik. Zu seinen einschlägigen Veröffentlichungen gehört das Buch „In Sachen Homöopathie - Eine Beweisaufnahme“. Außerdem betreibt er den Blog www.beweisaufnahme-homoeopathie.de

Bernd Harder hat Politikwissenschaften in Saarbrücken studiert. Er arbeitet für mehrere Zeitschriften, ist Chefreporter des „Skeptiker" und verantwortlich für den „Magazin"-Teil. Zu seinen Interessen im Bereich der GWUP gehören Esoterik, Parawissenschaften, Nostradamus und Okkultismus.

Christian Weymayr ist promovierter Biologe. Er hat sich auf den Bereich Patienteninformation spezialisiert. Derzeit ist er Dozent für Medizinjournalismus an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und Mitglied im Wissenschaftsrat der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und im Münsteraner Kreis. 2014 entwickelte er (mit Christian Egbers) das interaktive Entscheidungshilfetool DecisionCube. Zusammen mit Nicole Heißmann hat er 2012 das Buch „Die Homöopathie-Lüge – so gefährlich ist die Lehre von den weißen Kügelchen“ veröffentlicht. Außerdem ist Weymayr als Autor, Schauspieler und Regisseur im Kleinen Theater Herne aktiv.