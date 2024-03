Wie kann zwischen Kriegsparteien ein Waffenstillstand hergestellt werden, wenn beide zu Kompromissen nicht bereit sind? Ist das möglich? Diese Frage stellte sich in der Diskussion, wie es im Konflikt zwischen Israel und Gaza weitergehen könne; sie ist jedoch nicht allein in diesem Konflikt relevant, sondern eine Grundfrage in jeder bewaffneten Auseinandersetzung.

Thomas Roithner ist Friedensforscher, Privatdozent für Politikwissenschaft an der Uni Wien und Mitarbeiter im Versöhnungsbund. Zusammen mit Pete Hämmerle ist er Kampagnenleiter für die Einführung eines zivilen Friedensdienstes in Österreich.

Erwin A. Schmidl ist Militärhistoriker und Dozent an der Universität Innsbruck. 1981 ist er als Referent und Referatsleiter in das Heeresgeschichtliche Museum Wien eingetreten, wo er zuletzt interimistischer Leiter der Militärwissenschaftlichen bzw. Militärgeschichtlichen Forschungsabteilung war. Seit 2001 ist er Leiter des Fachbereichs Zeitgeschichte am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie Wien, das er seit 2012 interimistisch leitet.

Der Krieg in der Ukraine hat am 24. Februar 2022 mit einem Einmarsch Russlands auf ukrainisches Staatsgebiet begonnen. Vorangegangen war die russische Annexion der Krim im Jahr 2014. Nach derzeitigem Stand scheint ein Ende des Krieges aufgrund einer diplomatischen Lösung nahezu ausgeschlossen, da die Forderungen der Gegner einen Kompromiss auszuschließen scheinen: Die Ukraine beharrt auf der Wiederherstellung der Grenzen vor der Annexion der Krim und eine freie Entscheidung über Beitritte zu westlichen Wirtschafts- und Militärbündnissen, während Russland zumindest die Krim und das Gebiet des Donbass für sich beansprucht und ein Mitspracherecht bei Beitritten der Ukraine zu EU und NATO.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen begann am 7. Oktober 2023 mit einem Raketenangriff und einem Überfall von mehr als 1.000 Hamas-Kämpfern auf Israel. Dabei töteten sie 265 israelische Soldat:innen in Kampfhandlungen, ermordeten mehr als 1.000 israelische Zivilist:innen inklusive Kindern und entführten zahlreiche Zivilist:innen, von denen alle bis auf zwei weiterhin gefangen gehalten werden oder ermordet wurden. Dabei handelt es sich um die größte Massentötung an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Israel rief daraufhin erstmals seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 den Kriegszustand aus. Ein Ende des Konflikts zwischen Israel und den Palästinenser:innen-Vertretungen scheitert bisher an unvereinbaren Forderungen: Die Forderung der Palästinenser:innen ist die uneingeschränkte Selbstkontrolle über einen eigenen Staat, was bedeutet, dass Israel seine militärische Präsenz im Westjordanland aufgeben, die dortigen jüdischen Siedlungen ebenso wie die Sperranlage abbauen und die Abriegelung von Gaza aufgeben müsste. Israel wiederum ist derzeit nicht bereit, seine Siedlungspolitik zu ändern oder gar bestehende Siedlungen abzubauen und fürchtet, dass in einem palästinensischen Staat ein neuer Gegner entstehen könnte, der von anderen Staaten der Region, etwa dem Iran, militärisch für einen Krieg gegen Israel aufgerüstet werden könnte.

Im nordost-afrikanischen Staat Sudan herrscht seit dem 15. April 2023 Krieg. An diesem Tag begannen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter Generalleutnant Mohammed Hamdan Daglo, die Sudanesischen Streitkräfte (SAF) unter dem General Abdel Fattah Burhan, der als De-facto-Staatsoberhaupt angesehen wird, anzugreifen. Daglos Ziel ist die Kontrolle wichtiger Regierungseinrichtungen, darunter der Präsidentenpalast und die Residenz des Armeechefs (was einer Entmachtung Burhans gleichkäme), zusätzlich des staatlichen Fernsehens und des internationalen Flughafens von Khartum. Nichts davon will Burhan ihm zugestehen. Nach mehreren gebrochenen Waffenstillständen ist eine Konfliktlösung vorerst in weite Ferne gerückt.

Friedensforschung ist ein Teil der Konfliktforschung. Erforscht werden die Grundlagen für dauerhaften Frieden zwischen Staaten, Völkern und Menschen. In Österreich betreiben u.a. die Universitäten in Wien , Graz, Innsbruck und Klagenfurt Friedensforschung; hinzu kommt das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK), sowie das Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, kurz ASPR), eine private und gemeinnützige Forschungseinrichtung mit Sitz auf der Burg Schlaining im Burgenland.