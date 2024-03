In Österreich verweist man in Sachen Altmedikamenten-Forschung auf Ihre Forschungsgruppe, auf die Universität Erlangen-Nürnberg. Sind Sie wirklich die einzigen, die sich mit dem Thema Recycling von Altmedikamenten befassen?

Markus Heinrich

Dazu muss man etwas ausholen. Unsere Arbeitsgruppe ist in der pharmazeutischen Chemie angesiedelt, sprich wir entwickeln neue Wirkstoffe. In der Wirkstoffforschung geht man dabei häufig von bekannten Medikamenten aus. In einem ehemaligen Projekt ging es um ein sehr teures Medikament, welches wir für Forschungszwecke gebraucht hätten. Anstatt es über einen Chemikalienhändler oder in der Apotheke zu kaufen, ist der Gedanke entstanden, wir könnten ja abgelaufene Medikamente einsammeln und damit forschen.