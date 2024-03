Genese

Die Idee zu dem Artikel ist WZ-Redakteur Michael Schmölzer gekommen, als er im Internet zufällig über eine Annonce der Diözese Wien stolperte, in der für die Teilnahme an einer „Bittwallfahrt um geistliche Berufungen“ geworben wurde. Neugierig, um was es sich dabei handelt, hat Schmölzer beschlossen, an der Wanderung teilzunehmen. Der Heilbrunnen von Maria Schutz stieß auf sein besonderes Interesse.

Gesprächspartner:innen

Kaplan Anselm Becker war zwar ob der theologischen Unkenntnis des Autors erstaunt, hat aber bereitwillig Auskunft gegeben.

Die Schwestern verschiedener Orden und jene Pastoralassistentin, die offen über ihre Erfahrungen mit Wundern gesprochen haben.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien