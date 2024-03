Genese

2024 jährt sich die Goldegger Katastrophe zum 80. Mal, in einer Gedenkaktion soll der Unterstützungs-Widerstand in der Salzburger Gemeinde gewürdigt werden. Vor allem viele Frauen halfen den Widerständischen und mussten dafür ins KZ. Der Historiker Albert Lichtblau hat WZ-Redakteur Michael Schmölzer von der geplanten Gedenkaktion erzählt, die in St. Johann über die Bühne gehen soll. So reifte der Entschluss, nach Goldegg zu fahren und dort mit den Menschen über den 2. Juli 1944 zu reden.

Gesprächspartner

Johannes Hochleiter: Der Betreiber des Unterdorf-Hofes und vor allem die Bäuerin, Christa Kohl, hatten viel zu erzählen, nachdem der Autor bei anderen Goldeggern auf Schweigen gestoßen war.

Albert Gschwandtl: Der Altchef des Gasthauses „Pesbichl“ hat das Schweigen als erster durchbrochen. Durch ihn wurde endgültig klar, dass die Deserteure im Ort allgemein nicht hoch angesehen sind.

Michael Mooslechner: Der Historiker ist der Experte für das Thema. Er hat mit seiner Analyse eine Einordnung der unmittelbaren Eindrücke vor Ort ermöglicht.

Brigitte Höfert: Die Tochter des Deserteurs Karl Rupitsch hat einen langen Leidensweg hinter sich und der WZ davon erzählt.

Cyriak Schwaighofer: Der Chef des Kulturvereins und ehemalige Grün-Politiker wusste spannende Details darüber, wie die Goldegger heute mit historischen Belastungen umgehen, zu erzählen.

Hannes Rainer: Der Bürgermeister von Goldegg konnte bestätigen, dass seine Gemeinde wenig Lust auf Belehrungen aus Salzburg-Stadt oder Wien hat.

Daten und Fakten

Neben der Deserteursgruppe in Goldegg hat es eine große Zahl an Widerständlern im Tiroler Vomperloch gegeben. Die NS-Justiz hat 30.000 Todesurteile gegen Wehrmachtsdeserteure ausgesprochen, rund 25.000 wurden vollsteckt.

Das Thema in anderen Medien

