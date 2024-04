Deutsche in den USA – verhaftet, interniert, abgeschoben

Genese

Ende der 1990er Jahre war WZ-Autor Arndt Peltner in Pacifica, einer Kleinstadt südlich von San Francisco. Dort erzählte ihm jemand, dass es hier einmal ein Internierungslager gegeben habe, in dem während des Zweiten Weltkrieges auch deutsche Staatsbürger:innen interniert worden waren. Das Interesse war geweckt, aber Peltner konnte damals nicht viel mehr zu dem Thema finden. Erst durch das Buch „Enemy Aliens“ von John Christgau, der in der Bay Area lebt, lernte er mehr über die deutschen Internierten. John Christgau half ihm sehr, stellte Kontakte her, unterstützte die Recherche. Durch ihn stieß Peltner damals auch auf Max Ebel und Arthur Jacobs. Für Peltner ist dieses Thema ein weiteres Kapitel in der Geschichte der deutschen Einwanderer in den USA.

Gesprächspartner

Max Ebel, ehemaliger Internierter mit deutschen Wurzeln. Geboren wurde er 1919 in Speyer, Rheinland-Pfalz. Im Mai 1937 verließ er sein Elternhaus, nachdem er bedroht und verprügelt worden war, weil er sich weigerte, der Hitlerjugend beizutreten. Sein Vater, Max Ebel Sr., war 1929 nach der Scheidung von seiner Mutter in die USA ausgewandert, hatte sich in Boston als Tischler niedergelassen. Als der Senior von den Schwierigkeiten seines Sohnes erfuhr, drängte er ihn, zu ihm nach Amerika zu kommen. Der junge Max willigte ein. Am 28. Mai 1937, kurz vor seinem 18. Geburtstag und nach zehn Tagen Überfahrt, betrat er in New York City US-amerikanischen Boden. Er ist mittlerweile verstorben.

Arthur Jacobs war ebenfalls als Deutscher zwei Jahre in Haft. Er starb als einer der letzten Zeitzeugen im vergangenen November im Alter von 92 Jahren.

Daten und Fakten

Die deutsche Kriegserklärung: Vier Tage nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour erklärte Adolf Hitler am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg. Er wollte Washington offenbar zuvorkommen. Ab diesem Zeitpunkt sahen sich Deutsche in den USA Repressionen ausgesetzt.

Gefallene US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg: Insgesamt verloren die USA im Zweiten Weltkrieg knapp mehr als 400.000 Mann. In den Reihen der US-Armee kämpften auch viele ehemalige Deutsche.

Deutsche Immigration in die USA: In den Jahren 1930 bis 1939 wanderten rund 117.000 Deutsche in die USA ein.

Einbürgerungen in den 30er-Jahren: Um die US-Staatsbürgerschaft zu erhalten, musste man damals mindestens fünf Jahre in den USA gelebt haben und durfte keine Vorstrafen haben. Die US-Staatsbürgerschaft konnte frühestens zwei Jahre nach Beantragung verliehen werden.

Deutsche Flüchtlinge in Frankreich: Auch in Frankreich sahen sich Deutsche ab September 1939 zahlreichen Einschränkungen ausgesetzt. Als feindliche Ausländer:innen wurden viele von ihnen in Lager gesperrt, auch wenn sie beispielsweise als deutsche Juden und Jüdinnen vor den Nazis geflohen waren.

Quellen

John Christgau, Enemies: World War II Alien Internment, iUniverse, 2001

Institut für Zeitgeschichte: Deutsche Zivilinternierte in den USA.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien