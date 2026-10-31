Beerdigungen fanden vor einigen Jahrhunderten noch weitgehend unkontrolliert statt. Kam es tatsächlich vor, dass Menschen lebend begraben wurden?

Eine fürchterliche Vorstellung ist die, bei lebendigem Leib begraben zu werden. Seit dem Altertum gibt es Berichte über Scheintote, die unter der Erde liegen, die von der Dorfgemeinschaft bereits verabschiedet wurden und dann verzweifelt versuchen, sich aus ihren Särgen zu befreien. Bei Exhumierungen sollen im 17. und 18. Jahrhundert Leichen und Skelette unnatürlich verkrümmt aufgefunden und Kratzspuren im Inneren des Sarges entdeckt worden sein.

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Zeugnisse dramatischer Todeskämpfe, quasi nach dem Ableben? Oder doch nur Fantasie, reine Schauermärchen, datierend aus einer Epoche vor der Aufklärung?

Im 18. und im 19. Jahrhundert kam es jedenfalls zu einer regelrechten Scheintod-Hysterie. Die Schriftsteller Edgar Allan Poe, Hans Christian Andersen und Johann Nestroy zählten zu den Betroffenen. Nestroy wollte die Gewissheit haben, nicht lebend begraben zu werden, und verlangte, dass nach Feststellung seines Todes ein Herzstich durchgeführt werde. Auf dem Währinger Friedhof gab es „Rettungswecker“, wobei eine Glocke anschlug, sollte sich der vorgeblich Tote unter der Erde bewegen. Woraufhin ein regelrechter Ansturm von Interessent:innen auf den Friedhof einsetzte. Allerdings ist kein Fall von Scheintod bekannt, der dadurch entdeckt worden wäre.

Lebendig begraben? „Das kann vorgekommen sein“

Dass es vor 200 oder 300 Jahren tatsächlich öfter zur Einsegnung Lebender gekommen ist, „kann durchaus sein“, sagt Jasmin Kreuzer, Filialleiterin bei der Himmelblau Bestattung im Gespräch mit der WZ. Damals habe in den seltensten Fällen ein Arzt den Tod einwandfrei festgestellt. Das ist historisch belegt. Auch seien Tote und die, die dafür gehalten wurden, oft sehr rasch beerdigt worden – noch bevor eindeutige Merkmale wie Totenstarre oder Totenflecken erkennbar waren. Beispielsweise dann, wenn eine Seuche ausgebrochen war.

Vorzeitig begraben: Eine Illustration von Harry Clake 1919. © Bildquelle: Wiki Commons.

Dass jemand bei lebendigem Leib unter die Erde kommt, „ist bei uns in Österreich heute nicht möglich“, betont Bestatterin Kreuzer. „Es kommt immer der Beschauarzt. Da gibt es die so genannte ,Nulllinie‘. Dabei ist kein Herzschlag, kein Puls mehr feststellbar. Vor allem aber vergeht zwischen Feststellung des Todes und Begräbnis viel Zeit.“

Wobei Kreuzer bewusst ist, dass es in entlegenen Regionen Südamerikas, Asiens oder Afrikas, wo die medizinischen Standards niedrig sind, immer wieder vorkommt, dass scheinbar Tote posthum wieder zu Bewusstsein kommen. „Betrunkener erwacht im Leichenschauhaus“, „Toter erwachte am Obduktionstisch“ lauten dann die Schlagzeilen im Boulevard. 2018 wurde die Brasilianerin Rosangela Almeida dos Santos im Nordosten des Landes tatsächlich lebendig in ein Steingrab gelegt. Die 37-Jährige versuchte nachweislich verzweifelt, sich zu befreien. Als der Irrtum nach elf Tagen bemerkt wurde, war es zu spät.

„Was, wenn der Mensch jetzt die Augen öffnet?“

Diese und andere Geschichten sind es, die Bestatterin Kreuzer bei ihrer Arbeit manchmal durch den Kopf gehen, wie sie im Gespräch mit der WZ einräumt. Zu ihren Aufgaben zählt es, die verstorbene Person für das Begräbnis herzurichten: „Wenn ich einen Leichnam schminke, dann denke ich oft: Was, wenn der Mensch jetzt plötzlich die Augen öffnet? Dann würde wahrscheinlich ich vor Schreck tot umfallen'“, lacht Kreuzer. „Da will ich gar nicht daran denken.“ Wobei sich die Bestatterin im Laufe der Zeit gewisse Eigenheiten angewöhnt hat, die ihre irrationale Angst möglicherweise nicht verringern: „Ich rede während der Arbeit auch mit dem betreffenden Verstorbenen. So bin ich. Ich baue mit ihm eine Kommunikation auf.“

Stets präsente Schauermärchen

Dass die Vorstellung von dem Lebendig-Begraben-Sein nicht ausgestorben ist, hat viel mit Hollywood und pseudowissenschaftlicher Literatur zu tun. Im Quentin Tarantino-Blockbuster „Kill Bill“ aus dem Jahr 2004 wird die von Uma Thurman gespielte Beatrix Kiddo mit Steinsalz angeschossen, betäubt und absichtlich lebendig bestattet. Nach einer Panikattacke schafft sie es trotz beengter Verhältnisse mittels einer asiatischen Schlagtechnik, ihren Sarg aufzubrechen und sich an ihren Widersacher:innen zu rächen.

Wenig beruhigend sind auch die Schauergeschichten des französischen Arztes Jean-Yves Peron-Autret, der noch 1979 in seinem Buch „Les enterrés vivants“ (zu deutsch: Die lebendig Begrabenen) ernsthaft behauptete, dass rund 4 Prozent der im Sarg aus dem Vietnam-Krieg heimgebrachten US-Soldaten gar nicht richtig tot gewesen wären. Was an der verkrampften Haltung der Soldaten und Schäden im Inneren der Särge nachweisbar wäre.

Autrets These gilt dieser Tage als weitgehend widerlegt. Den Horrorvorstellungen vom Scheintod oder von Untoten, die uns heimsuchen, sind trotzdem ein ewiges Leben beschieden.