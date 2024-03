Die Blutspur der Geiselnahmen

Frank-Walter Steinmeier (geboren am 5. Januar 1956 in Detmold) ist seit 19. März 2017 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde am 13. Februar 2022 für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt, die am 18. März 2027 endet.

Die „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (englisch Popular Front for the Liberation of Palestine, abgekürzt PFLP) ist eine 1967 gegründete Palästinenserorganisation. Sie ist terroristisch und politisch aktiv. EU und USA stufen die PFLP als Terrororganisation ein.

Die RAF (abgekürzt für Rote Armee Fraktion) war eine linksextremistische terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr werden mindestens 33 Morde zugeschrieben. In ihrem Selbstverständnis war die RAF eine kommunistische, antiimperialistische Stadtguerilla. Sie wurde 1970 von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhof gegründet. Andreas Baader und Gudrun Ensslin begingen am 18. Oktober 1977 in Stuttgart-Stammheim Suizid, Ulrike Meinhof erhängte sich am 9. Mai 1976 in ihrer Zelle in Stammheim. Horst Mahler wurde 1980 aus der Haft entlassen und wieder als Rechtsanwalt zugelassen. In jüngerer Zeit musste er sich mehrfach wegen Volksverhetzung und Leugnung des nationalsozialistischen Völkermordes vor Gericht verantworten. Das letzte Verfahren wurde im April 2023 in Hinblick auf Mahlers Gesundheitszustand eingestellt. Die RAF erklärte 1998 ihre Selbstauflösung.