„Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen”
Im WZ-Interview warnt die Psychiaterin Heidi Kastner, Autorin eines Buches zum Thema Dummheit, vor zunehmender Denkfaulheit und fehlender Scham, die demokratische Prozesse gefährden.
- Heidi Kastner warnt: Dummheit ist gefährlich, da sie emotional gesteuert, unberechenbar und schädlicher als Kriminalität sein kann.
- Social Media ersetzen den kritischen Diskurs und fördern eine Meinungsbildung, die auf der eigenen Wahrnehmung, aber oft nicht auf Fakten beruht.
- Acht-Sekunden-Aufmerksamkeitsspanne laut Studien bei vielen Social Media-Nutzern - nicht genug, um komplexe Sachverhalte zu begreifen.
- Carlo Cipolla unterscheidet: Verbrecher sind rational, Dumme handeln irrational und schaden auch sich selbst.
- US-Präsident Trump laut Heidi Kastner strategisch denkend, aber nicht dumm.
- Online-Gruppen mobilisieren Menschen zunehmend faktenfern, da oft nur über Kanäle wie TikTok informiert.
Obwohl Menschen sich zum Fremdschämen verhalten, werden sie trotzdem gewählt.Heidi Kastner
Dummheit ist sehr gefährlich, vor allem, wenn sie massenhaft auftritt.Heidi Kastner
Infos und Quellen
Genese
Im Zuge einer Recherche zum Thema Denkfaulheit ist die WZ auf einen spannenden Vortrag von Heidi Kastner zum Thema Dummheit, die das Ergebnis von Denkfaulheit sein kann, gestoßen. Grund genug, bei der Gerichtspsychiaterin und Buchautorin um ein Interview anzusuchen, das wir in Heidi Kastners Büro am Universitätsklinikum Linz durchgeführt haben.
Interviewpartnerin
Adelheid „Heidi“ Kastner, geboren am 17. August 1962 in Linz, ist Psychiaterin. Die ausgebildete Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie ist Primarärztin der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Als anerkannte Expertin im Bereich der Forensischen Psychiatrie war sie unter anderem als Gerichtsgutachterin im Fall Fritzl und der Causa Kremsmünster tätig.
Infos und Quellen
- Dummheit. Heidi Kastner, Verlag Kremayr & Scheriau, 2021, 128 Seiten
- Feigheit: Angst oder Mut, Gefahr oder Risiko? – Feige Menschen als gesellschaftliches Phänomen und seine Folgen. Heidi Kastner, Ecowin, 2025, 96 Seiten
- The Basic Laws of Human Stupidity. Carlo M. Cipolla, Penguin Random House, 2021, 96 Seiten
- Skeptics in the Pub Wien: Dummheit - Heidi Kastner
- josischreibt auf TikTok: Epistemsiche Faulheit
