Shlomo Sand, 1946 in Linz geboren, ist ein israelischer Historiker und war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor an der Universität von Tel Aviv. Sand kam mit seiner Familie 1948 nach Israel. Ab 1967 engagierte er sich in der anti-zionistischen Gruppierung Matzpen, die er jedoch verließ, als sie das Existenzrecht Israels anzweifelte. Sand wurde wiederholt antisemitischer Positionen beschuldigt. Allerdings hat er das Existenzrecht Israels nie in Frage gestellt. Laut der „Jerusalem Post“ vom 15. November 2009 ist seine Position diese: „I compare when I am speaking before Arab students the birth of the Israeli state to an act of rape. But even the son that was born of the act of rape... you have to recognize him... the existence of Israel I don't put in question today, you understand me?" (Wenn ich mit arabischen Studenten spreche, vergleiche ich die Geburt des Staates Israel mit einer Vergewaltigung. Doch sogar der Sohn, der durch eine Vergewaltigung geboren wurde … Sie müssen ihn anerkennen… Die Existenz von Israel stelle ich heute nicht in Frage, verstehen Sie mich?)