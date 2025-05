Die Fußballpräsidentin, die mit Hooligans verhandelt

Brigitte Annerl

In Hartberg würde ich in den Fanblock gehen und das mit ihnen besprechen. Einmal haben unsere Fans auf der Tribüne einen Bengalo (Anm. d. Red.: Eine Leuchtfackel) gezündet. Da bin ich sofort hin und habe gesagt: Das ist verboten und kostet uns eine Strafe bei der Bundesliga. Ich habe also vorgeschlagen: Ihr gebt den Bengalo weg und ich zahle euch eine Fan-Fahrt, so haben alle etwas davon! Das hat funktioniert.