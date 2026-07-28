Die Kakerlaken von Indien

Alles begann in einem Gerichtssaal. Der Chief Justice of India wetterte gegen junge Kritiker:innen: Sie seien arbeits- und perspektivlos oder würden irgendetwas mit „Medien oder soziale Medien“ machen. Und dann würden sie wie „Kakerlaken“ über einen herfallen. Diese Menschen, so hieß es weiter, seien „Parasiten der Gesellschaft“.

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Kurz darauf folgte der Knall, oder anders ausgedrückt: der Aufstand ebenjener „Kakerlaken“.

Einen Tag später reagierte Abhijeet Dipke, ein indischer Kommunikationsstratege aus Boston. Auf X stellte er die satirische Frage: Was passiert, wenn sich alle Kakerlaken zusammentun? Er gründete eine Bewegung: die Cockroach Janta Party (CJP) – eine Anspielung auf Modis Regierungspartei BJP. Aufnahmekriterien: jung, frustriert, online. Innerhalb weniger Tage sammelte die CJP Millionen Follower. Sie ist keine bei der Wahlkommission registrierte Partei, sondern das digitale Ventil einer wütenden Generation, die nun die Straße erobert.

Die offene Wunde des Bildungssystems

Der Funke schlug ein, weil das indische Prüfungssystem seit Jahren kollabiert. Für Millionen Jugendliche sind zentrale Prüfungen der einzige Weg zu sozialem Aufstieg. Doch Leaks und Korruption entwerten ihre Arbeit systematisch. Nachdem wiederholt Prüfungsunterlagen vorab durchsickerten und Aufnahmetests gestrichen werden mussten, gingen Millionen Anwärter:innen leer aus. Verantwortung übernahm niemand.

Als Abhijeet Dipke im Juni in Neu-Delhi landete, forderten Hunderte junger Menschen an der historischen Sternwarte Jantar Mantar, geschmückt mit Kakerlakenmasken und Schulbüchern, den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan. Unter Modi hat noch nie ein Minister wegen Fehlleistung seinen Hut genommen. Doch nun fand eine Zäsur statt: Pradhan ist am Wochenende zurückgetreten. „Wir haben es geschafft“, resümierte Dipke. Damit hat die Bewegung vorerst ihr Ziel erreicht. Doch der Protest gegen das Modi-System dürfte andauern.

Zur moralischen Integrationsfigur des jüngsten Protests wurde Sonam Wangchuk. Der 59-jährige Ingenieur und Träger des Magsaysay-Preises – Indiens alternativen Nobelpreises – ist der Regierung seit Jahren ein Dorn im Auge. Er trat in einen unbefristeten Hungerstreik für Bildungsreformen und sorgte weit über Indien hinaus für Schlagzeilen. Nach rund drei Wochen holte ihn die Polizei gewaltsam aus dem Protestcamp und brachte ihn in ein Spital.

Diese Ergreifung ließ die Lage eskalieren. Zehntausende marschierten in Delhi. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, U-Bahn-Stationen wurden abgeriegelt. Längst brennt es nicht mehr nur in der Hauptstadt: In Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad und Guwahati gingen die Menschen auf die Straße. Im Parlament legte die Opposition die Arbeit nieder. Premierminister Narendra Modis Ankündigung von Schnellgerichten gegen Prüfungsbetrug wirkte auf die Straße wie ein Hilflosigkeitsnachweis. Nun hat er Reformen versprochen.

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Das demokratische Fassadenproblem

Die Gefahr für das Modi-Regime liegt in der Demografie. Die Hälfte der 1,4 Milliarden Inder:innen ist unter 25 Jahre alt. Es ist die größte Gen-Z-Gruppe der Welt. Anders als frühere Proteste lässt sich dieser Aufstand kaum als „vom Ausland gesteuert“ oder „extremistisch“ diffamieren. Schüler:innen und Studierende fordern keine ideologische Revolution, sondern funktionierende Institutionen und politische Konsequenzen.

Das bringt auch die westliche Rhetorik in Bedrängnis. Gebetsmühlenartig wird Indien in Berlin, Brüssel und Washington als „größte Demokratie der Welt“ inszeniert und als geopolitisches Gegengewicht zu China. Doch Demokratie-Indizes wie V-Dem führen das Land längst als „Wahlautokratie“. Freedom House stuft Indien als nur noch „teilweise frei“ ein, Reporter ohne Grenzen sieht die Pressefreiheit seit Jahren im Tiefflug. Haft ohne Anklage, entzogene Lizenzen für NGO-Spenden und staatlicher Druck auf die Justiz gehören zum Alltag. Fakt ist, dass Modis Hindu-Nationalisten die demokratischen Institutionen des Landes schon seit Jahren gekapert haben.

Während viele westliche Staaten Jugendproteste in Nepal oder Bangladesch als demokratische Befreiung feierten, hielten sie sich zu den Vorfällen in Indien weitgehend zurück. Offenbar wollen sie wichtige Rüstungs- und Handelsdeals nicht gefährden.

Den Demonstrierenden in Delhi war das egal. Die Verachtung der Polit-Elite tragen sie weiterhin mit Stolz. „Wir sind Kakerlaken“, stellt die Jugend fest. Und Kakerlaken haben eine Eigenschaft, die Autokrat:innen fürchten: Sie lassen sich extrem schwer wieder loswerden.