Ulrich Brand

Im Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit kommt die EU zu dem Schluss, die Industrie hält den Wohlstand. Und zwar unter ausbeuterischen Bedingungen gegenüber anderen Regionen. Wir leben in einer scheinbaren Objektivität, dass der Fleiß der Menschen in diesem Land Produkte für den Weltmarkt herstellt und dieser die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Wenn das in die Krise gerät, gibt es Kräfte, die versuchen, diese Krisen- und Angstmomente zu nutzen. Was ist mit meinem Verbrenner, was mit meiner Ölheizung? Kickl spricht dann etwa von „wir lassen uns den Verbrenner nicht verbieten“ oder Nehammer sagt „wir sind das Autoland“. Es gibt diverse Formen, wie die Rechte das für sich nutzt. In den letzten zehn Jahren ist White Supremacy stark angestiegen. Das war in den USA zwar immer ein Stück weit angelegt, aber das hat Trump nochmal zugespitzt. In Mitteleuropa sehen wir das stark seit 2015. Vorher richtete sich der Unmut gegen die EU, die Eliten in Brüssel. Die AfD war zunächst keine ausländerfeindliche Partei, das war eine Anti-EU-Partei. Das ist zwar teilweise noch da, hat sich aber stark entwickelt hin zu Anti-Flüchtlinge. Der Anti-Genderismus ist auch erstarkt.