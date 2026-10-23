Die letzte Frau auf dem Planeten

Der folgende Inhalt thematisiert Suizid und Gewalt. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst.

Was würdest du tun, wenn du der letzte Mann auf dem Planeten wärst? Wenn also, sagen wir, durch einen mysteriösen Virus oder durch irgendein anderes dystopisches Ereignis alle Männer gestorben wären und nur mehr Frauen übrig wären. Und eben du der letzte überlebende Mann. Löst das hypothetische Szenario, nur von Frauen umgeben zu sein, in dir ein Gefühl von Bedrohung aus? Hättest du Angst vor diesen Frauen? Oder fändest du Gefallen an der Idee, der begehrteste Mann der Welt zu sein, und das im wörtlichen Sinn, da es ja keine anderen Männer mehr gäbe?

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Männerträume und Frauenalpträume

Genau diese Frage, die ein Stückweit an die virale „Mann oder Bär“-Frage von vor zwei Jahren erinnert, stellte ein User vor Kurzem mit umgekehrten Geschlechterrollen auf Metas textbasierter Plattform Threads: „Hier ist eine Frage nur für Frauen: Stell dir vor, du wachst morgens auf und alle anderen Frauen sind verschwunden. Es sind nur noch du und Männer übrig. Was wäre das Erste, was du tun würdest?“ Die Antworten waren eindeutig. Viele Frauen schrieben, dass sie sich verstecken würden. Oder dass sie versuchen würden, sich als Männer zu verkleiden. Die mit Abstand häufigste Reaktion von Frauen, was sie denn täten, wären sie die einzigen überlebenden Frauen unter Männern, war: „Ich würde mich umbringen“, oft auch noch mit dem Zusatz, sich so umzubringen, dass die Männer auch zu ihrem toten Körper keinen Zugriff mehr hätten.

Gleichzeitig machte eine KI-Serie von Alex Bashlaev auf Instagram die Runde. Sie trägt den Namen „The Last Man“ und ist eine einzige (misogyne) Männerfantasie. Die männliche Hauptfigur findet sich in einer Welt wieder, in der er plötzlich begehrenswert ist: Frauen lachen über seine schlechten Witze und seine sehr schlechten Anmachsprüche, denn unabhängig davon wie (un-)attraktiv er ist, müssen sich nun Frauen um ihn bemühen, oder wie es am Anfang heißt: „He returned to a world where women finally made the first move.“ Er ist nun der „sexiest man alive“. Die Überlegungen von Frauen im hypothetischen Szenario ihres alleinigen Überlebens beziehen sich auf die Gefahren, denen sie durch Männer ausgesetzt sind. Die Überlegungen von Männern im hypothetischen Szenario ihres alleinigen Überlebens beziehen sich auf die Steigerung des sexuellen Kapitals, die mit dem Auslöschen von Geschlechtsgenossen einhergeht.

Was in der Serie nicht vorkommt, sind Überlegungen, dass der letzte Mann in Lebensgefahr wäre, sich vor den Frauen in Sicherheit bringen müsste oder sich am besten selbst gleich vorsorglich das Leben nehmen sollte, um sich davor zu schützen, was ihm als einzigem Mann von den Frauen angetan werden könnte. Ganz so als wäre es der Traum eines Mannes, der einzige Mann in einer Welt voller Frauen zu sein. Während es der Alptraum einer Frau ist, die einzige Frau in einer Welt voller Männer zu sein.

Angst vor Männern

Dass Frauen lieber tot als mit Männern allein wären, ist weder als Frage noch als Antwort ein neues Phänomen. Schon 2024 kursierte sie auf sozialen Netzwerken, unter anderem in Form von Straßenumfragen. Paris Paloma veröffentlichte sogar einen Song mit dem Titel „Last Woman on Earth“ und dem Text „Cremate me, deliver me to safety. […] Scatter ashes, Leave no marker where you plant it. […] Leave me to the beasts and bears I’d rather that the feast was theirs, they can’t reserve neighbouring plots or request to be buried on top.“

Dass Frauen lieber tot als mit Männern allein wären, ist Ausdruck einer tiefsitzenden, um es mit dem gleichnamigen Buchtitel von Nicole List zu sagen, „Angst vor Männern“. Diese Angst ist im Übrigen weder übertriebene Hysterie noch übersteigerte Vorsicht noch Männerhass, sondern speist sich aus Erfahrung. Und diese Erfahrung ist nicht nur eine individuelle, sondern eine kollektive. Sie rührt daher, dass wir unsere Erlebnisse mit Männern nicht nur selbst machen, sondern manchmal auch unseren Freundinnen, unseren Schwestern und unseren Müttern von ihnen erzählen, und wenn wir das tun, folgt ein Schwall an „ich auch“ und demgemäß „er auch“, der so schnell nicht mehr abreißt. Me too. Me too. Me too.

Katastrophen und Gewalt

Die Angst lässt sich auch wissenschaftlich gut belegen. Männliche Gewalt gegen Frauen und ein signifikanter Anstieg dieser Gewalt sind in Katastrophensituationen keine Ausnahme, sondern ein erwartetes und erwartbares Muster. Hilfsorganisationen, die beispielsweise bei Naturkatastrophen im Einsatz sind, haben deshalb auch klare Richtlinien und/oder Programme, um weibliche Opfer männlicher Gewalt, insbesondere sexueller und sexualisierter Gewalt, zu betreuen. Belege, dass geschlechtsspezifische Gewalt und sexualisierte Gewalt innerhalb weniger Stunden nach einer Naturkatastrophe zuverlässig eskalieren, gibt es weltweit. Die gleichen Hilfsorganisationen benötigen allerdings keine Programme oder Richtlinien, um Männer zu betreuen, denen nach Katastrophen von Frauen Gewalt angetan wurde.

Es lässt sich also sehr treffend vorhersagen, wie es einer Frau ergehen würde, die nur mehr von Männern umgeben ist, und der Impuls, lieber tot zu sein, als das erleben zu müssen, ist vernünftig. Wenn wir also sagen, dass wir lieber tot wären, liegt das nicht daran, dass wir übersteigerte Angst davor haben, was uns in dem Fall angetan werden könnte, sondern daran, dass wir wissen, auf Basis von Empirie und Evidenz, was uns angetan werden wird.

Einige Männer reagierten im Übrigen sehr wütend auf die Realisation, wie schlecht der Ruf von Männern als Gruppe ist. An der Stelle also noch ein kleiner Tipp: Diesen schlechten Ruf verbessert man nicht mit noch mehr Aggression gegenüber Frauen, sondern indem man damit aufhört, Frauen Gewalt anzutun, diese Gewalt bei anderen Männern zu dulden oder zu entschuldigen. Dann sind Frauen auch lieber allein mit euch als tot.