Die Menopause geht alle etwas an

Die Menopause verbinden die meisten Frauen mit ihren 50ern. Dabei können sie auch schon in ihren 20er- und 30er-Jahren etwas tun, um sich darauf vorzubereiten und so viele Beschwerden abzuschwächen. Nur: Die wenigsten wissen das.

Hitzewallungen, Libidoverlust, Stimmungsschwankungen, Altern, Tod, das letzte Tabu … Diese Bilder werden uns vermittelt, wenn Frauen in Serien oder Filmen über die Wechseljahre sprechen. Wenn dieser Lebensabschnitt denn überhaupt thematisiert wird. Erst seit ein paar Jahren brechen Celebrities wie Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Michelle Obama und Naomi Watts das Schweigen und teilen ihre Erfahrungen mit der Menopause. In der breiten Gesellschaft ist das Thema nach wie vor mit Scham behaftet. In der Schule gibt es keine Aufklärung und Mütter sprechen mit ihren Töchtern selten darüber. Im privaten und beruflichen Umfeld wird wenig bis gar nicht darüber diskutiert.

Dabei ist es für Frauen schon in ihren 20ern und 30ern durchaus sinnvoll, sich mit den kommenden Veränderungen ihres Körper auseinanderzusetzen, um später besser vorbereitet zu sein. Denn das Bild der dauerschwitzenden 50-Jährigen muss nicht die Realität sein.

Richtig vorsorgen

Frauen können in jungen Jahren schon einiges machen, um die späteren Wechselbeschwerden zu lindern. Neben gesunder Ernährung sei auch Sport wichtig, besonders eigne sich Pilates, da die Übungen den Beckenbogen stärken, so Yvonne Helmy-Bader. Die Wiener Gynäkologin begleitet in ihrer Ordination Frauen durch die Wechseljahre. Absolut zu vermeiden sind ihrer Ansicht nach Rauchen und ein übermäßiger Kaffee- und Alkoholkonsum. Empfehlenswert sind die Vitamine D und E sowie Antioxidantien. Diese finden sich unter anderem in Beeren, dunkler Schokolade, Zitrusfrüchten, Tomaten, Rotkraut und grünem Blattgemüse.

Die präventive Einnahme von Hormonen oder pflanzlichen Alternativen macht der Expertin zufolge in jungen Jahren allerdings keinen Sinn. Regelmäßige Psychohygiene – dazu gehören Reflexionen, Auszeiten und Verwöhnmomente – können schon helfen, so die Ärztin.

Symptome sind behandelbar

„Viele meiner Patientinnen empfinden diese Phase als etwas Schreckliches und etwas, was sie einfach durchmachen müssen. Aber das stimmt nicht“, erzählt Helmy-Bader.

Jede Frau erlebe die Wechseljahre anders. Während manche kaum Symptome spüren, haben andere starke Beschwerden. Zu möglichen Symptomen und Wechselbeschwerden zählen mehr als nur Hitzewallungen und das Ende der Periode: Nachtschweiß, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme, vaginale Trockenheit, Herzrhythmusstörungen, Gedächtnisprobleme, Hautquaddeln, Inkontinenz … Beim Lesen dieser Liste kann einen durchaus die Angst überkommen.

Yvonne Helmy-Bader rät besonders jungen Frauen, nicht in Panik zu verfallen: „Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Manche Beschwerden sind sehr unangenehm, aber man kann sich Hilfe suchen.“

Zu den Behandlungsmöglichkeiten zählen unter anderem die Hormonersatztherapie, vaginale Laserbehandlungen für eine bessere Durchblutung der Scheide oder ein Stuhl, der elektromagnetische Impulse abgibt, um die Beckenbodenmuskulatur zu stärken.

Eine Frage der Hormone

Die Wechseljahre bestehen aus vier Phasen: Prämenopause, Perimenopause, Menopause und Postmenopause. Die meisten Frauen erleben diese Phasen zwischen Ende 30 und Ende 50. Yvonne Helmy-Bader hat sich auf Hormone spezialisiert. Sie erklärt: „Beim langsamen Eintritt in die Wechseljahre reagiert der Eierstock nicht mehr so stark auf das Luteinisierende Hormon (LH) und das Follikelstimulierende Hormon (FSH). Dann kann es passieren, dass einzelne Eisprünge ausfallen.“ Je weiter die Wechseljahre voranschreiten, desto weniger ansprechbar ist der Eierstock. Der Körper produziert mehr LH und FSH, um einen Eisprung auszulösen. „Wenn LH und FSH sehr hoch sind, der Eierstock nicht mehr reagiert, er kein Östrogen mehr produziert und somit keine Eisprünge mehr stattfinden, dann befindet sich die Frau in der Postmenopause und der Wechsel ist abgeschlossen“, sagt Helmy-Bader.

Der Mythos, dass die Menstruation von einem auf den anderen Tag einfach aufhört, ist falsch. „Das ist ein sehr langer Prozess. Es kann sein, dass der Zyklus ein bisschen unregelmäßiger wird, dass zwischen zwei Zyklen Schmierblutungen kommen oder dass die Blutungen sehr stark sind“, so Helmy-Bader.

Frauengesundheit als vernachlässigtes Thema

Warum haben wir so wenig Informationen über die Wechseljahre? Das könnte daran liegen, dass das Thema Frauengesundheit im Gesundheitssystem noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das, obwohl es 51 Prozent der Bevölkerung in Österreich betrifft. Dass die Menopause auch in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist, spiegelt sich in der aktuellen Datenlage zur Frauengesundheit wider. Das weiß auch Sylvia Gaiswinkler, Soziologin, Senior Health Expert an der Gesundheit Österreich GmbH und Studienautorin des Frauengesundheitsberichts 2022 und des Menstruationsberichts 2024. „Während der Frauengesundheitsbericht 2022 großteils auf einer Literatur- und Datenrecherche basiert, haben wir für den Menstruationsbericht 2024 1.300 Mädchen und Frauen von 14 bis 60 Jahren befragt“, sagt Gaiswinkler. Damit gibt es erstmals repräsentative Daten zu Menstruation und Menopause. Rund 70 Prozent berichten von Hitzewallungen, je 60 Prozent von Nachtschweiß und Schlafproblemen während der Wechseljahre. Zehn Prozent der Befragten fühlen sich in Bezug auf ihre Beschwerden nicht ernst genommen. Knapp 30 Prozent empfinden die Veränderungen aufgrund des Wechsels als psychische Belastung.

Qualitätsgesicherte Informationen über die Wechseljahre müssen für alle Frauen kostenfrei und niederschwellig zugänglich sein, so die Soziologin. Denn zu wenig Informationen können auch gesundheitliche Folgen haben. „Wir haben unter anderem gehört, dass manche Frauen – fälschlicherweise – glauben, sie müssen nach der Menopause nicht mehr zur Gynäkologin“, erzählt Gaiswinkler.

Der Menstruationsbericht 2024 hat aber auch gezeigt, dass die Menopause trotz Herausforderungen vieles für sich hat. 70 Prozent der Frauen, die in der Postmenopause sind, fühlen sich „frei und unabhängig“.