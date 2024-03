Zurück in die Vergangenheit – die ÖVP will Leistungsgruppen

Genese

Dominik Matzinger unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule NÖ angehende Lehrer:innen. In seinen Lehrveranstaltungen diskutiert er regelmäßig über gesellschaftliche Bedingungen von Bildungs(un)gerechtigkeit und Möglichkeiten, diese zu verändern. Solche Diskussionen führen mitunter zur Frage nach Sinn und Unsinn von Leistungsgruppen; da dieses Thema nun wieder in der Politik aufgekommen ist, wollte der Autor seine Sicht der Dinge zur öffentlichen Diskussion beisteuern.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien