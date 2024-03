Josef Aschbacher

Die Weltraumwirtschaft zählt zu den am schnellsten wachsenden Sektoren. Ihre globale Wertschöpfung (Gesamtwert der Dienstleistungen und Güter, die in der Raumfahrtindustrie erzeugt werden, Anm.) beträgt derzeit 450 Milliarden Dollar. Europa ist nur mit einem Bruchteil beteiligt. In den USA, Japan und China investiert die öffentliche Hand heuer insgesamt 100 Milliarden Dollar in die Weiterentwicklung der Raumfahrtindustrie, in Europa sind es zwölf Milliarden Euro. Unser Potenzial ist aber weitaus größer. Ökonomen schätzen, dass Europa ein Viertel der Investitionen in die globale Weltraumwirtschaft abdecken könnte.