Genese

Anlässlich der Europäischen Interparlamentarischen Weltraumkonferenz am 25. September 2023 bekam WZ-Redakteurin Eva Stanzl das Angebot, ESA-Chef Josef Aschbacher zu interviewen.

Gesprächspartner

Josef Aschbacher, geboren am 7. Juli 1962 in Ellmau, ist seit März 2021 Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), deren Sitz sich in Paris befindet. Der Österreicher hat sein Studium der Naturwissenschaften an der Universität Innsbruck mit einem Doktortitel abgeschlossen. Er blickt auf eine internationale Laufbahn in der Raumfahrt mit über 35 Jahren Berufserfahrung bei der Europäischen Weltraumorganisation, der EU-Kommission, der Österreichischen Raumfahrtagentur, dem Asiatischen Institut für Technologie und der Universität Innsbruck zurück.

Als Generaldirektor der ESA ist Aschbacher für die Definition, Umsetzung und Weiterentwicklung der europäischen Weltrauminfrastrukturen und -tätigkeiten zuständig, zu denen Raumfahrzeugträger, Satelliten für die Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Weltraumwissenschaft und robotische Exploration sowie die Arbeit der ESA-Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS) gehören. Er ist verantwortlich für einen Jahreshaushalt von sieben Milliarden Euro und 5.500 Beschäftigte.

Daten und Fakten

ESA-Statistik "Die Umwelt im All", Stand: 12. 06. 2023:

Zahl der erfolgreichen Raketenstarts seit dem Beginn des Weltraumzeitalters mit dem Start des ersten russischen Sputnik-Satelliten am 4. Oktober 1957: 6420

Zahl der Satelliten derzeit in der Erdumlaufbahn: 10590

Zahl der Satelliten in der Erdumlaufbahn, die derzeit funktionieren: 8600

Gewicht aller Objekte im Orbit: Mehr als 11.000 Tonnen

