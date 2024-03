Wo die Luft in Wien am schlechtesten ist

Für die einzelnen Messpunkte wurde jeweils der Jahresdurchschnitt an Feinstaub (PM2,5) berechnet. Dabei wurde am Stichtag 23. Februar 2024 exakt ein Jahr zurückgerechnet – es blieben 365 Messwerte zu 365 Tagen. Für ein valides Ergebnis wurden Messstationen, die weniger als 75 Prozent der Tage einen Wert aufwiesen (also 274 Tage) und/oder weniger als 15 Tage pro Monat maßen, im Vorfeld herausgefiltert. Von den 124 Messstationen blieben am Ende 46 mit validen Daten übrig. Es folgte eine einfache Durchschnittsberechnung.

Fehler in Daten sind nie auszuschließen. Sie könnten beim Messen und beim Speichern auftreten. Beim Luftmessen muss beachtet werden, wo der Sensor platziert ist und ob dieser richtig geeicht wurde. Ein Sensor in einem Gebäude oder neben einem Rauchfang liefert beispielsweise ein verfälschtes Ergebnis.

Zum Feinstaub zählen kleine Partikel, die in der Luft schwirren. Unterschieden wird zwischen PM10 – was Staubfraktionen mit einem Durchmesser von unter 10 µm bezeichnet - und PM2,5 , für Staubfraktionen, bei welchen mindestens die Hälfte der Teilchen kleiner als 2,5 µm sind. Zusätzlich gibt es noch ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm.

PM2,5 gilt als besonders gefährlich, da diese Teile bis in die Lungenbläschen gelangen. Gemessen wird Feinstaub meist in Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³). Aber auch andere Skalierungen wie der AQI (engl. Air Quality Index) sind gängig.

Ja. In Österreich ist beispielsweise der Wiener Luftgüteindex ein gängiges Bewertungsschema. Dieser ist ebenfalls in sechs Stufen unterteilt. Luftverschmutzer wie Feinstaub und Stickoxide werden in Fachkreisen auf die Belastung in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³) in einem gewissen Zeitraum (tageweise, stündlich, halbstündlich, etc.) gemessen.