Alleinlebende Männer ab 65 geben im Monat fast dreimal so viel für ihre Mobilität aus wie alleinlebende Frauen desselben Alters – 439 Euro versus 159 Euro. Eh klar, würde ich jetzt sagen – wer die Liebe älterer Herren zu schönen Autos kennt, wird nur mäßig überrascht sein.

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Solche Dinge – Smalltalk-Vorlagen für die nächste Familienfeier! – finden sich in der neuen Auswertung der Statistik Austria über Einpersonenhaushalte veröffentlicht hat.

Die Zahlen stammen aus der Konsumerhebung 2024/25: 6.689 Haushalte haben dafür zwischen April 2024 und Mai 2025 je zwei Wochen lang Haushaltsbuch geführt. (Leser.innen des Newsletters Einfach Politik wissen ja: Wenn die Statistik Austria so etwas verlangt, muss man sich bei Strafe daran halten. Was für die ausgewählten Befragten eventuell ein wenig unangenehm ist, aber uns ein beispielloses Wissen darüber eröffnet, wie unsere Mitbürger:innen so leben.) Diese spezielle Erhebung gibt es nur alle fünf Jahre – und weil zwischen der vorigen und dieser die heftigste Teuerungswelle seit Jahrzehnten liegt, ist sie eine exzellente Quelle, um nachzuschauen, was die Inflation mit unseren Haushaltsbudgets gemacht hat. Man muss halt ein bisschen graben.

Ein Nullsummenspiel?

Also: Ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich gibt 4.170 Euro im Monat aus, 28,3 Prozent mehr als bei der Erhebung 2019/20 (3.250 Euro). Im selben Zeitraum sind die Verbraucherpreise um 26,9 Prozent gestiegen, die kollektivvertraglichen Mindestlöhne um 26,2 Prozent. Klingt nach einem Nullsummenspiel: Wir geben ziemlich genau um so viel mehr aus, wie alles teurer beziehungsweise unser Geld weniger wert geworden ist. Inflation halt.

Wie setzen sich diese 920 Euro zusammen, die ein Haushalt jetzt Monat für Monat mehr ausgibt im Vergleich zu 2019/20:

Wir sehen: Ein Drittel des Zuwachses, 309 Euro, entfällt allein auf Wohnen und Energie, die inzwischen 26,4 Prozent aller Ausgaben ausmachen. Prozentuell liegt die Gastronomie mit plus 43,8 Prozent vorn, knapp vor Gesundheit (42,2) und eben Wohnen (39,0); Lebensmittel kommen auf vergleichsweise bescheidene 23,5 Prozent.

Corona in der Langzeit-Statistik

Bevor wir uns überlegen, was das alles heißt, eine kleine Anmerkung: Du erinnerst dich vielleicht noch, 2020, als circa die Hälfte dieser Erhebung stattgefunden hat – war da nicht was? Ah ja, Corona, dieses unangenehme Ding, das uns abseits aller möglichen anderen Folgen auch jede Langzeit-Statistik verhaut hat. Etwa ein Viertel der befragten Haushalte hat sein Haushaltsbuch damals zwischen März und Juni geführt, also im ersten Lockdown und in den Wochen danach. In dieser Phase lagen die laufend erfassten Ausgaben laut Statistik Austria um 13,5 Prozent unter dem Jahresschnitt: jene für Gastronomie um 55,9 Prozent, jene für Bekleidung um 30,3 Prozent. Für Lebensmittel dagegen wurde um 10,7 Prozent mehr ausgegeben. Passt zu dem, was die meisten von uns damals erlebt haben: Lokale waren zu, gekocht (und Sauerteigbrot gebacken) wurde daheim.

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Das verzerrt die Vergleichbarkeit natürlich ein bisserl. Die pauschalen 43,8 Prozent „mehr für Gastronomie“ messen zu einem guten Teil, dass 2024/25 die Lokale offen hatten. Und wenn die Lebensmittelindustrie vorrechnet, der Anteil der Ernährung an den Haushaltsausgaben sei von 12,1 auf 11,6 Prozent gesunken, die Konsumerhebung widerlege damit „klar die verbreitete Meinung, Lebensmittel seien der Haupttreiber der Teuerung“ vergleicht sie das mit einem Jahr, in dem wir wochenlang gar nicht auswärts essen konnten.

Auch das vermeintliche Nullsummenspiel schaut dann anders aus: War die Ausgangsbasis durch den Lockdown gedrückt, ist ein Teil der 28,3 Prozent bloß Normalisierung – und real, um die Teuerung bereinigt, dürften wir heute eher weniger konsumieren als vor der Pandemie.

Warenkorb zeichnet ein anderes Bild

Es gibt aber einen zweiten amtlichen Blick auf dieselben fünf Jahre, der dieses Problem nicht hat: den Warenkorb, mit dem die Inflation berechnet wird. Er legt fest, mit welchem Gewicht Mieten, Semmeln oder Schnitzel in den Verbraucherpreisindex eingehen, und wird alle fünf Jahre an die Konsumerhebung angepasst – zuletzt heuer im Jänner. Beim vorigen Mal, 2021, hat die Statistik Austria dafür die Ergebnisse „ohne Covid-Monate“ verwendet. Legt man die beiden Messungen nebeneinander, kommt das hier heraus:

Wir sehen: Beim größten Brocken sind sich beide Vergleiche einig – Wohnen und Energie haben um gut zwei Prozentpunkte zugelegt. Bei Essen und Fortgehen aber nicht: In der Konsumerhebung (blau) sinkt der Anteil der Lebensmittel, und jener der Gastronomie steigt; im Warenkorb (orange) ist es genau umgekehrt – Lebensmittel plus 0,5 Prozentpunkte, Gastronomie und Beherbergung minus 1,0, dazu Bekleidung minus 0,6.

(Die beiden Statistiken sind nicht eins zu eins vergleichbar, weil sie die Daten unterschiedlich bereinigen, etwa um die fiktiven „imputierten“ Mieten von Haushaltsmitgliedern. Aber die Richtung ist deutlich.)

Sparen, wo es geht

So schaut es also aus, wenn sich Haushalte an die viel zu hohe Teuerung anpassen: Was sich nicht vermeiden lässt – Miete, Strom, Heizung, Essen –, frisst einen größeren Teil des Budgets; gespart wird, wo es geht, also beim Auswärtsessen und beim Gewand. Für die Gastronomie ist das doppelt bitter. Ihre Preise sind laut Verbraucherpreisindex von 2020 bis 2025 um knapp 43 Prozent gestiegen. Hätten wir trotzdem weiter so oft auswärts gegessen und übernachtet wie zuvor, müsste dieser Posten heute 13,4 Prozent des Warenkorbs ausmachen. Tatsächlich sind es 11,4 – was, wenn du als Gastronom:in darauf angewiesen bist, wie viel wir ausgeben, ein beträchtlicher Unterschied ist.

Und dieser Unterschied trifft nicht alle gleich. Wie viel Spielraum zum Ausweichen bleibt, hängt davon ab, wie viel vom Budget generell schon fix verplant ist:

Wir sehen: Im Durchschnitt aller Haushalte gehen 38 Prozent der Ausgaben für Wohnen, Energie und Lebensmittel drauf. Beim Zehntel mit den niedrigsten Ausgaben sind es zwei Drittel, beim obersten Zehntel nicht einmal 30 Prozent.

Und hier kommen die Alleinlebenden vom Anfang wieder ins Spiel: Die 1,6 Millionen Einpersonenhaushalte – fast 39 Prozent aller Haushalte – brauchen knapp 31 Prozent ihres Budgets fürs Wohnen, Haushalte mit vier und mehr Personen 23,5 Prozent. Am engsten ist es bei alleinlebenden Frauen ab 65, immerhin 431.000 Haushalte: Bei ihnen machen Wohnen, Energie und Essen fast die Hälfte der monatlichen 2.450 Euro aus. Wenn ausgerechnet diese Posten überdurchschnittlich teurer werden – und das sind sie: Wohnen und Energie plus 40 Prozent seit 2020, Nahrungsmittel plus 32, alles zusammen plus 28 –, ist „die“ Inflationsrate für sie eine eher theoretische Größe. (Wer es für den eigenen Haushalt wissen will: Die Statistik Austria hat einen persönlichen Inflationsrechner.)

Wen teurer Sprit am härtesten trifft

Und weil wir das Thema gerade vergangene Woche hatten: Wen teurer Sprit am härtesten trifft, steht ebenfalls in der Konsumerhebung: Haushalte in Gemeinden bis 2.500 Einwohner:innen geben 705 Euro im Monat für Verkehr aus, jene in Wien 413; auf dem Land haben 91 Prozent ein Kraftfahrzeug, in Wien 49. Und, womit wir wieder am Anfang wären, den alleinlebenden Mann ab 65 mit seinen 439 Euro. Die Spritpreisbremse, die genau das abfedern soll, läuft nach derzeitigem Stand mit Jahresende aus.

Die nächste Konsumerhebung ist übrigens 2029/30 fällig. Hoffen wir, dass diesmal nichts dazwischenkommt, das uns den Vergleich zusammenhaut.