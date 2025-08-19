US-Gesundheitsminister Kennedy kürzt Budgets zur mRNA-Impfforschung. Dafür opfert er wissenschaftliche Evidenz und bremst den Kampf gegen Krebs.

Nicht nur Krankheiten können tödlich sein, sondern auch Dummheit und - noch schlimmer – bewusste Lügen.

Krebs tötet jedes Jahr zehn Millionen Menschen weltweit. Die Hälfte aller Männer und ein Drittel aller Frauen erhalten im Lauf ihres Lebens diese Diagnose. Das besonders Traurige ist, dass die Betroffenen jünger werden. Insbesondere Brust- und Darmkrebs werden bei unter 35-Jährigen immer häufiger diagnostiziert.

Doch es gibt Hoffnung. Bei allem Schrecken ist die Bekämpfung der Krankheit eine Erfolgsstory der Wissenschaft. Junge Menschen überleben Krebs öfter als früher. Tumorzellen werden zunehmend zeitiger erkannt und besser in Schach gehalten. Und es gibt neue Therapieformen. Eine wichtige Rolle wird den nobelpreisgekrönten mRNA-Impfstoffen beigemessen, die erstmalig während der Covid-19-Pandemie breit eingesetzt wurden.

Kampf gegen Krebs und Aids

Therapeutische Impfungen auf mRNA-Basis unterstützen Patient:innen, indem sie deren Immunsystem gezielt gegen die Tumorzellen mobilisieren. Zudem gibt es erste positive Ergebnisse zu einem universellen Impfstoff gegen Krebs, der die Krankheit verhindern könnte. Die mRNA-Impfungen gelten außerdem auch im Kampf gegen Aids als vielversprechender Ansatz für eine Impfung.

Doch nun droht das alles zu kippen, weil wissenschaftliche Ergebnisse entweder böswillig oder aus Dummheit falsch interpretiert werden. Robert Kennedy, Gesundheitsminister der aktuellen US-Regierung - will diese beweisbaren Erfolge nämlich nicht anerkennen. Der als Impfgegner bekannte Kennedy streicht 500 Millionen Dollar an Forschungsfinanzierung für mRNA-Impfstoffe in den USA, die in diesem Fachgebiet führend sind. Seine Begründung: Die Technologie bringe nichts, lasse Viren mutieren und funktioniere weder gegen Corona noch gegen die Grippe – alles beweisbar falsch. Er wolle auf stabilere Wirkmechanismen setzen und in Forschung zu Totimpfstoffen – bei Krebs bislang völlig unwirksam - investieren, sagt Kennedy und bezieht sich in einer Presseaussendung auf ein 181-seitiges Dokument.

Ein Zahnarzt als Virologie-Experte

Das Dokument ist jedoch keine offizielle Analyse eines Expert:innengremiums, sondern eine Ansammlung von Beiträgen, die nicht von Immunolog:innen, Vakzinolog:innen oder Infektiolog:innen, sondern als Hauptautor ist ein Zahnarzt angeführt. Größtenteils dreht es sich darin nicht um die direkte Wirkung von Impfungen, sondern um Laborexperimente zum Verhalten des Spike-Proteins des Coronavirus. Die Autor:innen bestärken Kennedy außerdem nicht, sondern sie heben hervor, dass die Impfung immer noch weit besser ist als die Krankheit, mRNA-Impfstoffe also nützlich sind.

„Die meisten Studien in dem Dokument bieten Evidenz für die Impfung. Doch Kennedy dreht genau diese Evidenz gegen Vakzine. Er handelt also entweder mit erstaunlicher Inkompetenz oder macht absichtlich eine Fehlinterpretation“, schreibt Jake Scott, Infektionsmediziner an der Stanfords University School of Medicine, in einer Analyse zum Thema.

Wirkungen und Nebenwirkungen

Wenn wir das Vertrauen in Gesundheits- und Wissenschaftssysteme stärken wollen, müssen wir zuallererst Forschungsergebnisse korrekt wiedergeben. Kennedy aber kehrt wissenschaftliche Evidenz ins Gegenteil, um Technologien zu schlecht zu reden, die wir dringend brauchen. Dass er das nicht aus reiner Dummheit macht, legt ein Vorwurf seiner Cousine Caroline Kennedy nahe. Die Tochter des früheren Präsidenten John F. Kennedy wirft ihrem Cousin in einer Videobotschaft an den US-Senat Heuchelei vor, da er seine eigenen Kinder sehr wohl impfen lasse, andere aber davor warne.

Wenn sie ihren Cousin richtig einschätzt, ist er ein Lügner, der auf dem Altar einer abstrusen Ideologie nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis opfert, sondern auch Menschenleben. Zu Wirkungen und Nebenwirkungen frage man also am besten nicht den US-Gesundheitsminister.