Maja Göpel

Wir brauchen die Bereitschaft, weiter darüber zu sprechen, was uns wichtig ist, was wir uns wünschen und welche Wege dahin als gute Kompromisse erscheinen. Denn Politiker in einer Demokratie brauchen Mehrheiten für die gesellschaftlichen Ziele. Wenn wir aber den Rechtspopulisten die Themensetzung überlassen, werden die gewählt, die am meisten Aufruhr verursachen. Dann wird etwa der Klimawandel als irrelevant erklärt und unwichtig gemacht, sodass in demokratischen Ländern der Eindruck entsteht, dass sei alles unnötige Drangsalierung und man könne damit keine Wahlen mehr gewinnen. Aber in ausführlicheren Befragungen wünscht sich immer noch eine Dreiviertelmehrheit, dass Klima- und Umweltschutz endlich gelingen. Wir müssen also aufpassen, wie durch Themensetzung politische Agenden getrieben werden, und wie die Meinungsforschung eine Verstärkerspirale in Gang setzt.