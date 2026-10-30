Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den US-Midterms

Wann wird gewählt?

In den USA können Wähler:innen schon vor dem eigentlichen Wahltag, dem 3. November 2026, ihre Stimme abgeben, entweder persönlich oder per Briefwahl. Gut eine Woche vor der Wahl haben das rund 22 Millionen US-Bürger:innen bereits erledigt. Auch US-Präsident Donald Trump selbst ist schon zur Urne geschritten.

Mehr für dich: Wie ICE mit dem Mullah-Regime zusammenarbeitet

Wer und was wird gewählt?

Den USA steht ein wahrer Superwahltag bevor. Zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl – also zur Halbzeit von Donald Trumps Amtszeit – werden bei den „Midterm Elections“ (Zwischenwahlen) nicht nur alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu besetzt, sondern auch 35 der 100 Mandate im Senat. Außerdem werden die Gouverneur:innen von 36 der 50 Bundesstaaten sowie von drei Territorien (US-Außengebieten) gewählt und in den Bundesstaaten auch noch wichtige Regierungsämter vergeben sowie Regional- und Bürgermeisterwahlen abgehalten.

Im Vordergrund stehen aber die Kongresswahlen. Das Repräsentantenhaus ist das Unterhaus nach britischem Vorbild, in dem die 50 US-Bundesstaaten ihrem jeweiligen Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend vertreten sind. Der Senat ist eine Art Oberhaus, in dem jeder Bundesstaat zwei Sitze hat, unabhängig von seiner Größe. Repräsentantenhaus und Senat bilden gemeinsam den US-Kongress, und in beiden Kammern haben Trumps Republikaner derzeit eine hauchdünne Mehrheit: Im Repräsentantenhaus steht es 218:214, dazu kommen ein unabhängiger Abgeordneter, der mit den Republikanern stimmt, und zwei vakante Sitze. Im Senat steht es 53:47. Aus Gründen der Machtbalance sind die politischen Amtszeiten in den USA unterschiedlich lang: Im Repräsentantenhaus sind es zwei Jahre; der oder die Präsident:in ist ebenso wie die meisten Gouverneur:innen vier Jahre im Amt (nur in New Hampshire und Vermont sind es zwei Jahre); Senator:innen haben ihre Sitze sechs Jahre lang und werden zudem zeitlich versetzt gewählt, um für ein gewisses Maß an Kontinuität zu sorgen. Daher stehen eben jetzt nicht alle Senatsmitglieder zur Wahl.

Was sagen die Prognosen?

Die meisten Meinungsforscher:innen sehen die Demokraten bei diesen Midterms deutlich vor Trumps Republikanern. Die Wahl-Website Decision Desk HQ sagt ihnen für das Repräsentantenhaus eine deutliche Mehrheit von 30 bis 40 Abgeordneten voraus. Für den Senat sind zuverlässige Prognosen schwieriger: Dort rechnet Decision Desk HQ künftig mit einer hauchdünnen demokratischen Mehrheit von nur zwei Sitzen. Man kann hier also von einem offenen Rennen sprechen.

Wo entscheidet sich die Wahl?

Am spannendsten wird wie erwähnt das Rennen um den US-Senat. Von den 35 der 100 Senatssitze, die zur Wahl stehen, gehören aktuell 13 den Demokraten und 22 den Republikanern. Die Demokraten müssten alle ihre Sitze halten plus vier dazugewinnen, um im Senat die Mehrheit zu bekommen. Zugewinne wären in Bundesstaaten nötig, die bis dato als eindeutig republikanisch galten. Allerdings ist Trump laut Umfragen derzeit rekordverdächtig unbeliebt, sodass der Umschwung in Richtung Demokraten möglich scheint. Bemerkenswert ist, dass sich in den als republikanisch geltenden Staaten Alaska, Iowa, Kansas, Ohio und Texas die demokratischen Kandidat:innen berechtigte Hoffnungen machen dürfen, Senatssitze zu gewinnen.

Innerhalb der Republikaner wird die Kritik am eigenen Präsidenten immer lauter. Dieser hat dessen ungeachtet im Wahlkampf kräftig mitgemischt, obwohl er selbst gar nicht zur Wahl steht. Trump setzt darauf, dass er als Person noch genug Strahlkraft bei der Wählerschaft hat. Dabei schreckte er auch nicht vor unseriösen Versprechen zurück: Sollten die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit halten können, werde jede:r erwachsene US-Bürger:in 5.000 Dollar ausbezahlt bekommen.

Was sind die wichtigsten Wahlkampfthemen?

Das bestimmende Thema sind die hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere die Spritpreise. Ein Liter Benzin kostet derzeit im Durchschnitt 1,15 US-Dollar, was etwa 1 Euro entspricht. An Österreichs Tankstellen kann man davon nur träumen, aber die US-Bevölkerung ist seit jeher an billiges Tanken gewöhnt (mit einem Ausreißer in der Covid-Pandemie). Im Dezember 2025 waren es noch 70 US-Cent pro Liter. Auch viele Waren und Lebensmittel sind empfindlich teurer geworden. Die Demokraten beschuldigen Trump, diese Teuerungen mit seiner Zollpolitik und dem Iran-Krieg verursacht zu haben.

Ein weiteres Wahlkampfthema sind die 2025 ausgelaufenen staatlichen Zuschüsse für die Krankenversicherung. Die Demokraten wollen sie wieder einführen und zugleich untere Einkommensschichten entlasten sowie Spitzenverdiener:innen stärker besteuern.

Die Republikaner wiederum setzen, angeführt von Trump, auf ihr Kernthema: die harte Einwanderungspolitik.

Laufen die Wahlen fair ab?

Wahlbetrug wird stattfinden – zumindest in Trumps Augen, sollten seine Republikaner verlieren. Tatsächlich geht die größte Gefahr für die Fairness bei diesen Wahlen von Trump selbst aus. So versuchte er vergeblich, die Briefwahl zu verhindern oder zumindest einzuschränken, wohl wissend, dass diese vor allem den Demokraten nützt. Er wurde vom Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der USA, daran gehindert. Dabei stellten sich unter den neun Richter:innen auch jene drei gegen ihn, die er selbst eingesetzt hatte. Trump reagierte entsprechend wütend und beleidigend.

In Alaska hat Trump bereits insofern in die Wahl eingegriffen, als er vorsorglich eine Klage gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses einreichen ließ, sollte der republikanische Amtsinhaber Dan S. Sullivan eine Niederlage erleiden. Der Senator könnte nämlich im nördlichsten US-Bundesstaat Stimmen an seinen fast namensgleichen, ebenfalls republikanischen Herausforderer Dan J. Sullivan verlieren. Trump wittert angesichts der Kandidatur des zweiten Dan Sullivan überhaupt eine Verschwörung. Während dieser nicht müde wird zu betonen, dass er ein ernsthafter Kandidat der Republikaner sei, hat ein dritter Namensvetter in Alaska, Anchorages Ex-Bürgermeister Dan A. Sullivan, im Frühjahr eine Wahlempfehlung für den aktuellen Senator Dan S. Sullivan abgegeben.

Ein weiterer Versuch, Einfluss auf den Wahlausgang zu nehmen, ist das „Gerrymandering“. Der Begriff setzt sich aus dem Nachnamen des einstigen Gouverneurs von Massachusetts, Elbridge Gerry, und dem Wort „Salamander“ zusammen und bezeichnet die mutwillige Verschiebung von Wahlkreisen. Diese Tradition begründete Gouverneur Gerry im Jahr 1812, indem er die Wahlkreise so neu ordnete, dass seine republikanische Partei zwar einige verlor, in denen sie ohnehin schwächelte, aber dafür in mehreren anderen umso stärker wurde – eine Taktik, die nur in einem Mehrheitswahlsystem wie jenem der USA aufgeht. Einer der neu entstandenen Wahlkreise erinnerte einen Zeitungskarikaturisten in seiner Form an einen Salamander, was den zweiten Teil der Wortschöpfung erklärt. Das „Gerrymandering“ ist mittlerweile keine reine Domäne der Republikaner mehr, sondern wird mitunter auch den Demokraten vorgeworfen.

Was Österreichs Politik bewegt, kannst du jede Woche im Newsletter lesen: Einfach Politik. Innenpolitik-Journalist Georg Renner über Österreichs Politiklandschaft. Jeden Donnerstag

Ein Faktor sind auch die Sozialen Medien. Immer wieder wird der Vorwurf laut, dass Elon Musk auf seiner Plattform X (vormals Twitter) Trump bevorzuge. Zudem soll der Milliardär laut Medienberichten seit Juli eine Viertelmilliarde Dollar in den Midterm-Wahlkampf der Republikaner gesteckt haben. Etwa die Hälfte dieser Summe, berichteten Medien, sei allein in die Kampagne des Republikaners Ken Paxton in Texas geflossen, einem Bundesstaat, den seine Partei nach Jahrzehnten erstmals wieder an die Demokraten verlieren könnte.

Unabhängige internationale Wahlbeobachter:innen der OSZE gibt es übrigens diesmal keine. Die US-Regierung hat beschlossen, sie entgegen den Gepflogenheiten bei den Midterms nicht zuzulassen.

Wie wird Trump auf eine mögliche Niederlage reagieren? Wird er sie akzeptieren?

Der amtierende US-Präsident ist als schlechter Verlierer bekannt und hat schon mehrfach angekündigt, er werde eine Niederlage der Republikaner bei den Midterms nur dann anerkennen, wenn sie „ehrlich“ zustandekomme. Nun, es bleibt abzuwarten, wie seine Definition von „ehrlich“ aussehen wird. Welche Tricks er zugunsten republikanischer Kandidat:innen anwenden könnte, ist nicht klar: Trump könnte versuchen, Wahlunterlagen beschlagnahmen zu lassen und Wahlleiter:innen auffordern, genügend Stimmen für seine Partei zu „finden“. Die Wahlen werden von den einzelnen Bundesstaaten organisiert, die Wahlbehörden dort sind auf alles gefasst, auch auf Einschüchterungsversuche, wie etwa die Androhung von strafrechtlicher Verfolgung. Es wird wohl Tage dauern, bis alle Wahlergebnisse offiziell feststehen.

Endet der Präsident als „lame duck“?

Ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus oder gar in beiden Kongresskammern, also auch im Senat, würde den 80-jährigen Präsidenten tatsächlich zur „lame duck" machen (als „lahme Ente“ wird im politischen Kontext ein Präsident mit stark eingeschränktem politischem Handlungsspielraum bezeichnet, was oft gegen Ende seiner Amtszeit der Fall ist). Bundesgesetze müssen von beiden Kammern beschlossen werden. Die Demokraten könnten im Fall eines Sieges im Repräsentantenhaus Trumps Vorhaben blockieren. Sollten sie auch die Mehrheit im Senat erhalten, könnten sie zusätzlich Personalentscheidungen des US-Präsidenten verhindern. Trump würde wohl in diesem Fall versuchen, die Macht über Erlässe weiter zugunsten der Exekutive zu verschieben, und noch nachdrücklicher mit Dekreten und persönlich verhängten Strafzöllen seinen Willen am Kongress vorbei durchsetzen. Es ist außerdem zu erwarten, dass sich Trump noch stärker auf außenpolitische Agenden verlegt, weil er dort am ehesten auf eigene Faust handeln kann.

Wie sehr hat Trump die USA bereits jetzt verändert?

Die USA haben sich unter Präsident Trump massiv gewandelt. So hat die Jagd von Trumps ICE-Behörde auf Immigrant:innen zahllose Menschen in Angst und Schrecken versetzt und etliche Todesopfer gefordert. Hunderttausende, vor allem aus Mittel- und Südamerika, wurden abgeschoben. Die Südgrenze der USA ist mittlerweile für Immigrant:innen fast dicht.

Abseits davon kam es zu einer regelrechten Hetzkampagne gegen den öffentlichen Dienst. So sank die Zahl der Bundesbeschäftigten unter Trump von 3,01 Millionen bei Amtsantritt auf 2,67 Millionen im August 2026, ein Rückgang um 12 Prozent. Die organisierten Entlassungswellen unter Elon Musks Beratungstätigkeit für die US-Regierung stifteten stellenweise enormes Chaos. Darüber hinaus brachten diese Kündigungen gar keine Einsparungen, sondern verursachten Mehrkosten.

Trumps Wirtschafts- und Außenpolitik hat die Preise für Konsument:innen und den Schuldenstand des Bundes erhöht – was einer der Hauptgründe dafür ist, dass nur noch 31 Prozent der US-Amerikaner:innen mit seiner Amtsführung zufrieden sind. Neben einem massiven Zurückfahren von Diversitätsprogrammen wurden zahllose Wissenschafter:innen gefeuert oder haben das Land verlassen. Beobachter:innen befürchten, dass der Schaden, den Trump in seiner bisherigen Amtszeit angerichtet hat, noch in Jahrzehnten nicht behoben sein wird.

Warum sollte uns in Europa interessieren, wer die Midterm-Wahlen in den USA gewinnt?

Der US-Kongress spielt eine wichtige Rolle im amerikanischen Machtgefüge. Hier wird zum Beispiel über das US-Budget entschieden – und damit über den Handlungsspielraum des Präsidenten. Und zumindest im Nachhinein musste Trump den Angriff auf den Iran vom Kongress absegnen lassen. Beide Kammern stimmten gegen eine Fortführung der Angriffe – da diese Resolutionen aber nicht bindend waren, konnte Trump einfach weitermachen.

Der Kongress verabschiedet auch Gesetze. Dabei könnten zum Beispiel die Regeln für Visa oder das Studieren von Europäer:innen in den USA verschärft werden. Und der Kongress ist es auch, der über Zölle bestimmt und damit darüber, wie teuer Waren aus Europa in den USA sind – was sich wiederum in europäischen Gegenzöllen und teureren Importen aus den USA niederschlägt. Zumindest gilt das alles in der Theorie. In der Praxis hat Trump zuletzt immer öfter Wege gefunden, den Kongress einfach zu umgehen.

In zwei Jahren läuft Trumps zweite und letzte Amtszeit als US-Präsident ab. Wem werden die Republikaner künftig folgen?

Im August 2025 tönte Trump, es gebe „einen natürlichen Nachfolger“ als nächsten US-Präsidenten: seinen Vize James David (JD) Vance. Doch zuletzt dürfte Außenminister Marco Rubio in seiner Gunst gestiegen sein, während Trump selbst immer wieder gegen Vance stichelte, vor allem in Bezug auf dessen eher erfolglose Iran-Verhandlungsmissionen. Das letzte Wort in der Frage, wer der oder die nächste republikanische Spitzenkandidat:in im Rennen um das Weiße Haus wird, hat freilich die Parteibasis bei den Vorwahlen, die im Jänner 2028 beginnen. Und US-Präsidentschaftswahlen sind für manche Überraschung gut. Denn wer hätte seinerzeit wirklich erwartet, dass sich Trump durchsetzen würde?