In der Diskussion des Überfalls der Hamas auf Israel und in Zusammenhang mit den dabei begangenen Gräueltaten tauchte in der Diskussion die Frage auf, wie es sein kann, dass alle Schranken der Menschlichkeit fallen. WZ-Redakteur Edwin Baumgartner stellte diese Frage dem deutschen Gewaltforscher Thomas Elbert und Jude Rovel Recenati. Sarah El Bulbeisi, ebenfalls Expertin für Traumatisierungen und Gewalt, will im Moment nicht mit Medienvertreter:innen sprechen.

Thomas Elbert ist Neuropsychologe. Er wurde 1978 in Tübingen promoviert, wo er bis 1989 lehrte; anschließend hatte er an der Universität von Konstanz und an der Universitätsklink Münster Professuren inne; Gastprofessuren führten ihn an die Pennsylvania State University und die Universität Stanford. Elbert ist Spezialist für Trauma und Entstehung von Gewalt. Er betrieb Feldstudien in Konfliktgebieten wie Afghanistan, dem Kongo, in Ruanda, Somalia, auf Sri Lanka und in Uganda. Er ist Mitentwickler der Narrativen Expositionstherapie, die seelische Erkrankungen infolge traumatischen Stresserlebens behandelt. Weiters ist er Sprecher der DFG-Forschergruppe „751 The Science of Social Stress“ und Vorstandsmitglied von „vivo international“ (victims voice), die mit Überlebenden organisierter Gewalterfahrungen arbeitet. 2009 wurde er zum Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina gewählt, unter seinen Auszeichnungen sind der Hector Wissenschaftspreis und der Deutsche Psychologie-Preis. 2013 wurde er in die Hector Fellow Academy aufgenommen.

Jude Yovel Recenati ist Mitbegründerin und Präsidentin des Trauma-Zentrums NATAL in Tel Aviv. Ihr erklärtes Ziel ist, die israelische Gesellschaft zu stärken. Sie war eine Leiterin in der Israel-Scouts-Bewegung und diente als Oberschwestern-Offizierin bei den israelischen Streitkräften. Nach ihrem Militärdienst studierte sie Psychologie an der Hebrew University in Jerusalem. Während des Yom-Kippur-Kriegs kehrte sie in die Armee zurück und wurde als Betreuerin verwundeter Soldat:innen eingesetzt. Nachher studierte sie Kunsttherapie und befasste sich mit Kopf- und Rückenmarksverletzungen sowie dem Posttraumatischen Stress-Syndrom (PTSD) am Beit Loewenstein Rehabilitation Center. Zur Vervollständigung studierte sie an der Bar Ilan University, wo der Psychiater Yossi Hadar ihr Betreuer der Abschlussarbeit war. Mit ihm zusammen gründete sie das Traumazentrum NATAL, das 1998 seine Arbeit aufgenommen hat.

Als Nakba bezeichnen arabischsprachige Menschen die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 arabischen Palästinenser:innen aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina. Die Nakba vollzog sich zwischen dem UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 und dem Waffenstillstand von 1949 nach dem Palästinakrieg, den Ägypten, Syrien, Transjordanien, der Libanon, Saudi-Arabien und der Irak gegen Israel begannen und schließlich unterlagen. 2002 wurde in Israel der Verein „Zochrot“ (deutsch: Erinnern) gegründet, der der jüdischen Bevölkerung Israels die Problematik der Nakba näherbringen will. Die Jewish Virtual Library stellt auf der Seite Myths & Facts: Deutsch den Exodus der palästinensischen Bevölkerung als großteils freiwillig dar und setzt sie in Relation zur Vertreibung von Juden aus arabischen Gebieten: „Die Palästinenser, die ihre Heimat in den Jahren 1947-48 verließen, taten dies aus den verschiedensten Gründen. Viele Wohlhabende verließen das Land aus Angst vor einem bevorstehenden Krieg, weitere Tausende von Arabern kamen dem Aufruf ihrer Herrscher oder Regierungen nach, den vorrückenden Armeen Platz zu machen, eine Hand voll wurde vertrieben, doch die meisten sind ganz einfach geflohen, um nicht zwischen die Fronten des Krieges zu geraten. […] Man hört zwar viel vom Elend der palästinensischen Flüchtlinge, aber kaum etwas über die Juden, die aus arabischen Staaten flohen. Ihre Lage war lange Zeit höchst unsicher. Während der UN-Debatten von 1947 gab es von Seiten der arabischen Länder massive Drohungen gegen sie. So sagte zum Beispiel der ägyptische Delegierte vor der Vollversammlung: ,Durch die Teilung würde das Leben einer Million Juden in muslimischen Ländern auf Spiel gesetzt.‘“

Der Tempelberg in Jerusalem ist für Juden, Christen und Muslime eine heilige Stätte. Für Juden ist er der heiligste Ort, je nach Auslegung der wichtigste oder sogar der einzige Kultort; auf ihm standen der Erste und der Zweite Tempel. Für Christen steht der Tempelberg in engem Zusammenhang mit Jesu Auftreten in Jerusalem. In der muslimischen Tradition haben Engel und dann Adam auf dem Tempelberg eine Moschee gebaut. Gebete an diesem Ort seien besonders stark: Ein Gebet in Jerusalem wiege tausend Gebete andernorts auf und wer in Jerusalem bete, dem würden alle Sünden vergeben. Der derzeitige Stand ist, dass Israel den Zugang zum Tempelberg kontrolliert und die islamische Rechtsbehörde Waqf das Areal und die heiligen Stätten verwaltet mit Ausnahme der Klagemauer, die seit 1984 Eigentum des Staates Israel ist. Juden und Christen dürfen den Tempelberg betreten, aber dort nicht beten.