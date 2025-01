„Die Zensur war ein Indikator, wo wir hinschauen sollten“

Christo Buschek

Man kann Xinjiang auf 55 Millionen Koordinaten runterbrechen. Ungefähr fünf Millionen in diesem Kartenmaterial waren tatsächlich zensuriert. Diese fünf Millionen Koordinaten haben wir noch einmal mit Geodaten des Straßennetzes und dem urbanen Raum von Xinjiang überlagert. Wer ein Internierungslager betreiben möchte, braucht nämlich eine Infrastruktur. Man muss also Personal und Verpflegung hin- und herbringen können. Wenn Leute in Fabriken arbeiten, benötigt das Transportwege, etc. So konnten wir diese Koordinaten von fünf Millionen auf 900.000 reduzieren, mit denen wir arbeiten konnten. Dann haben wir mit einer zweiten Software gearbeitet. In der wurde alles in mehreren Stufen ausgesiebt, was nicht über gewisse infrastrukturelle und architektonische Eigenschaften verfügte, die wesentlich für so ein Lager sind. Also sind etwa Wachtürme zu sehen, Stacheldraht, und ob der Komplex über eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Ästhetik verfügt. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass viele Gebäude für Häftlinge in U-Form gebaut waren.