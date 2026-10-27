Um 7 Uhr morgens sperrt Sabrina* die Hafträume in der Justizanstalt Graz-Karlau auf. Ihre erste Aufgabe: Lebendkontrolle. Sind alle Insassen wohlauf? Gab es über Nacht Probleme?

„Die Karlau“, wie sie umgangssprachlich genannt wird, ist das drittgrößte Gefängnis in Österreich. Ausschließlich männliche Häftlinge sind dort untergebracht. Sie verbüßen Haftstrafen von mindestens 18 Monaten bis lebenslang. Sabrina arbeitet im Erstvollzug, wo Personen zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe absitzen. Sie müssen von Menschen getrennt werden, die schon öfter in Haft waren. 44 Insassen sind momentan in ihrer Abteilung, bei insgesamt 51 möglichen Plätzen.

„Eine der größten Herausforderungen ist, auf unterschiedliche Menschen – und zum Beispiel auch auf verschiedene Kulturen – einzugehen. Denn nicht jeder tickt gleich“, erzählt Sabrina. Sie differenziert nicht nach den Delikten der Insassen: „Das ist für mich irrelevant. Es ist nicht meine Aufgabe, einen Häftling dafür zu verurteilen, was er gemacht hat.“ Sabrina möchte lieber anonym bleiben. Aus Sorge, dass Häftlinge trotz Handyverbot den WZ-Beitrag auf Social Media sehen könnten.

„Beschäftige den Insassen, sonst beschäftigt er dich“

Die Justizwachebeamtin ist Mitte 30 und arbeitet seit fünf Jahren in der Karlau. Sie kennt ihre Insassen, und die Insassen kennen sie. „Man merkt relativ schnell, wenn in einem Häftling etwas kocht oder er einen falschen Weg einschlägt.“ Ihre Rolle geht deshalb weit über das bloße Bewachen hinaus: Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Probleme und Anliegen aller Art. „Viele konnten sich an niemanden wenden, also muss man ihnen gewisse Dinge erst beibringen – zum Beispiel persönliche oder familiäre Probleme anzusprechen, bevor etwas passiert.“

Justizwachebeamtin Sabrina bei ihrem Dienst in der Justizanstalt Graz-Karlau. © WZ/Mirjam Brawenz

Ausführliche Vier-Augen-Gespräche kommen jedoch mitunter zu kurz: „Es sind nicht so viele Kollegen da und gleichzeitig werden die Insassen mehr.“ Ehrliche Kommunikation sei das A und O: „Wenn heute ein schlechter Tag ist, dann frage ich, ob es bis morgen warten kann.“ Kommt Sabrina in einer Situation nicht weiter, informiert sie den psychologischen Dienst.

In Graz-Karlau befinden sich momentan rund 30 Häftlinge mehr, als die reguläre Belagsfähigkeit vorsieht, weshalb Zusatzbetten in Verwendung sind. Im Sommer waren einige Betriebe wegen zu wenig Personal geschlossen – und die Inhaftierten dadurch öfter in ihren Zellen. Überbelegung und lange Einschlusszeiten führen wiederum zu mehr Gewalt, wie Studien zeigen. „Bei uns sagt man immer so schön: Beschäftige den Insassen, sonst beschäftigt er dich“, sagt Sabrina mit einem Schmunzeln.

Handys, Drogen, Tennisbälle

Im schlimmsten Fall sind die Häftlinge 23 Stunden am Tag eingesperrt – etwa, wenn sie im Gefängnis keiner Arbeit nachgehen oder in einer Hochsicherheitsabteilung untergebracht sind.

Dann haben sie Zeit. Viel Zeit. Etwa, um sich zu überlegen, wie sie Drogen oder Handys einschmuggeln könnten. Sei es durch Würfe über die Gefängnismauern mit präparierten Tennisbällen, durch Verstecken in Büchern oder das Einführen in Körperöffnungen. „Sie sind teilweise so kreativ. Das ist ein Wahnsinn. Manchmal steht man da und denkt sich: Das darf nicht wahr sein“, erzählt Sabrina.

Doch immer wieder werden auch Justizwachebeamt:innen bestochen – so auch in der Karlau: Erst im Februar wurde eine Beamtin verurteilt, die über längere Zeit ein Schmuggelnetzwerk betrieben hatte. Mindestens 79 Mobiltelefone sowie Cannabis und Kokain soll sie eingeschleust haben.

Als Frau in einer Männerdomäne

Sabrina scheinen all diese Probleme jedoch nicht abzuschrecken. Vor ihrem Job als Justizwachebeamtin war sie Chefsekretärin in einer Anwaltskanzlei. „Ich habe im Endeffekt schon alles auf dem Papier gesehen. Mich hat dann das Praktische interessiert“, erinnert sie sich.

Dabei ist sie als Frau in dem Beruf in der Minderheit: 2024 lag der weibliche Anteil in der Justizwache in Österreich bei rund 21 Prozent. Auch in der Karlau ist der Job eine klare Männerdomäne: Von den 211 Beamt:innen sind lediglich 38 Frauen.

Ob sich Sabrina im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bei den Häftlingen stärker durchsetzen muss? „Ich sehe es nicht so, dass eine Frau automatisch das schwächere Geschlecht ist – im Gegenteil“, antwortet sie nüchtern. „Ich finde, es kommt sehr wohl darauf an, wie man seinen Dienst verrichtet und wie man sich gibt. Wenn ich klar definiere, was ich erwarte und was ich nicht will, dann funktioniert das.“

Es gehe vielmehr um eine starke Persönlichkeit und innere Reife, die man für den Beruf braucht: „Die Psyche ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man arbeitet schließlich auch mit relativ schwierigen Insassen zusammen.“

Und wenn die Lage kippt?

Wenn Sabrina durch die Gänge spaziert und ihre Patrouille macht, trägt sie eine stich- und schusssichere Weste. Auch ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sind treue Begleiter. Pistolen werden im Tagdienst nicht getragen. Das ist aus Sicherheitsgründen untersagt, damit Häftlinge den Beamt:innen bei einem Aufstand nicht die geladene Waffe abnehmen können. Im Nachtdienst hingegen ist sie mit einer Dienstpistole – einer Glock 17 – ausgestattet.

Wurde Sabrina schon einmal angegriffen? Sie zögert kurz. „Es waren Kleinigkeiten, aber es ist schon vorgekommen. Ich habe noch nie um mein Leben gefürchtet oder gedacht, dass wirklich etwas Schlimmes geschehen wird.“

Sicherheit geht immer vor. Justizwachebeamtin Sabrina*

Doch was passiert, wenn es unter Häftlingen tatsächlich eskaliert? „Sicherheit geht immer vor. Wir haben eine Einsatzgruppe, die da ist und alarmiert wird. Man geht nie alleine in einen Haftraum, wenn man merkt, dass etwas komplett aus dem Ruder laufen könnte“, erklärt Sabrina.

Bei tragischen Vorkommnissen wie Suiziden oder anderen Todesfällen gerät der Strafvollzug immer wieder in die Kritik (wir erinnern uns an die Causa Hirtenberg ). Dabei geht es oft um die mangelnde Betreuung psychisch kranker Insassen oder um das Vorgehen bei körperlichen Auseinandersetzungen. Eine Mitte Oktober im Nationalrat beschlossene Strafvollzugsnovelle soll die Justizanstalten entlasten und die Sicherheit im Vollzug erhöhen (mehr dazu unter „Daten und Fakten“).

Doch wie kann der Beruf der Justizwache attraktiver gemacht werden? Das Justizministerium setzt auf „eine umfassende Personaloffensive“, wie es auf Anfrage der WZ heißt: „Wir konnten den Besetzungsgrad von 91 Prozent (2019) auf nunmehr 94 Prozent erhöhen.“ Zudem wurden für dieses Jahr drei zusätzliche Grundausbildungslehrgänge auf den Weg gebracht. „Ein besonderer Fokus liegt auf Westösterreich, wo der Personalbedarf besonders hoch ist. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, dort einen eigenen Ausbildungslehrgang einzurichten“, heißt es aus dem Ministerium. Voraussetzung dafür sei eine ausreichende Zahl an Bewerber:innen.

Zurück zu Sabrina. Hinter ihr liegen Gespräche mit Insassen, Ansuchen, Haftraumkontrollen, Essens- und Postausgaben. Um 14:30 Uhr findet der Einschluss der Häftlinge statt, die aus den Betrieben zurückgekehrt sind. Ein letztes Mal kontrolliert Sabrina, ob alle da sind und ob auf der Abteilung alles in Ordnung ist. Dann heißt es für sie: Dienstschluss. Ob sie es immer schafft, nach der Arbeit abzuschalten? „Eigentlich gelingt mir das sehr gut, außer hin und wieder. Ich liebe meinen Job, aber sobald ich hier rausgehe, genieße ich mein Privatleben.“

*Name von der Redaktion geändert