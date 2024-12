Leena Simon

Da stellt sich natürlich als Erstes die ethische Frage, was „gut“ überhaupt heißt. Gut für die Betreiber? Gut für die Individuen? Oder gut für die gesamte Gesellschaft? So ein klassischer Algorithmus der sozialen Medien lässt mich in meiner Komfortzone und zeigt mir Inhalte so, dass sie meine Meinung weiter bestärken. Der Algorithmus betoniert mich ein und fordert mich nicht mehr heraus; konfrontiert mich nicht mehr auf konstruktive Weise mit anderen Standpunkten.

Beispielsweise will der YouTube-Algorithmus, dass ich mich wohlfühle und möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringe, weil er mit meiner Aufmerksamkeit Geld verdient. Zudem will er, dass wir interagieren, etwas lustig finden oder uns aufregen. Das steigert den Werbewert. Deshalb sind diese Algorithmen oft darauf ausgerichtet, das Schlechteste aus uns rauszuholen. Sie polarisieren, schüren Hass und verbreiten Lügen. Wie es heute läuft, ist also gut für die Plattformbetreiber, aber ganz sicher nicht für die Gesellschaft.