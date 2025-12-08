Diplomatie im Panda-Pelz

Ein Panda-Baby tapselt über einen Hügel aus Bambus, purzelt unbeholfen auf den Rücken und ein Pfleger fängt es mit einem Lachen auf. Solche TikTok-Momente wirken wie kleine Inseln der Unschuld, als hätte die Welt für einen Augenblick nichts Schweres an sich. Doch ausgerechnet dieses Tier, das so harmlos und kuschelig aussieht, wurde vor mehr als fünfzig Jahren zu einem Symbol globaler Nähe: Als China Anfang der Siebzigerjahre, mitten im Kalten Krieg, den USA ein Panda-Paar schenkte, war das der Anfang von dem, was heute als „Panda-Diplomatie“ gilt.

Mittlerweile ist aus dieser einstigen Charmeoffensive ein streng reguliertes System geworden. Pandas werden nicht mehr verschenkt, sondern verliehen, begleitet von Verträgen. Vieles daran ist geheim, und wohl auch deswegen sind die Verträge immer wieder Gegenstand von Berichten.

Wie kommt man an einen Panda

Pandas sind schwer zu bekommen: Ihr natürlicher Lebensraum beschränkt sich auf China und ihre Vergabe ist politisch sensibel und strikt reguliert. Strenge Auflagen, hohe Kosten und zähe Gespräche begleiten jede Panda-Anfrage. Zoos können nur anfragen, wenn die eigene Bundesregierung das Projekt offiziell unterstützt, sonst wird es erst gar nicht berücksichtigt. Pandas zu erhalten gilt als Zeichen besonderer Freundschaft zwischen China und dem jeweiligen Partnerland. Wer in Peking nicht angesehen ist, hat kaum Chancen. Und selbst bei guter Stimmung kann es Jahre dauern, bis ein Land auf die begehrte Liste rückt.

Auf WZ-Anfrage teilt die chinesische Botschaft mit:

Die internationale Zusammenarbeit zum Schutz des Großen Pandas spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des Artenschutzes sowie der freundschaftlichen Kontakte zwischen den Bevölkerungen Chinas und anderer Länder.

Österreichs Pandas

Auch Österreich hat diesen Weg hinter sich. Schon ab 1999 soll der damalige österreichische Botschafter in China, Erich Buttenhauser, das Anliegen bei Gesprächen immer wieder ins Spiel gebracht haben. Doch erst Anfang der 2000er-Jahre kam Bewegung in die Sache. Auf der Welthethik-Konferenz 2001 in Salzburg traf eine österreichische Delegation den früheren chinesischen Forstminister, einst zuständig für Panda-Kooperationen. Er soll Bundeskanzler Wolfgang Schüssel erläutert haben, welche Schritte für eine Aufnahme in das Programm erforderlich sind.

Kurz darauf stellte die Republik gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn eine offizielle Anfrage. Österreich erhielt ein erstes positives Signal und genaueren Einblick in die Bedingungen und Kosten, 2003 dann auch endlich das erste Panda-Paar.

2002 wurde der österreichische Kooperationsvertrag feierlich unterschrieben, sein Inhalt bleibt vorerst geheim. © Tiergarten Schönbrunn

Was kosten die Pandas?

Die politische Bereitschaft für einen Panda-Vertrag reicht allein nicht aus, denn abgeschlossen wird er letztlich zwischen dem jeweiligen Zoo und der China Wildlife Conservation Association (CWCA), oder der Chinese Association of Zoological Gardens (CAZG), die alle Panda-Leihgaben koordinieren. In Österreich geschah das am 20. September 2002 im Kaiserpavillon von Schönbrunn. Was in diesem und anderen Verträgen steht, bleibt geheim, weil beide Seiten zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Im Herbst 2025 wurde nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Offenlegung der Verträge beantragt, Schönbrunn verweigerte dies mit Verweis auf vereinbarte Geheimhaltung. Dennoch lud der Zoo die WZ-Redaktion zu einem Gespräch mit Kuratorin Eveline Dungl und übergab dabei eine eigene Publikation zur Schönbrunner „Erfolgsgeschichte“ der Pandas.

Obwohl der offizielle Vertrag beziehungsweise seine Ergänzungen vorerst nicht einsehbar sind, lässt sich der Inhalt so einer Kooperation in etwa rekonstruieren. WZ-Recherchen zeigen anhand von Vereinbarungen anderer Länder ein klares Muster.

Die geheimen Verträge

Ein Blick in den Vertrag des Smithsonian National Zoo (USA) aus dem Jahr 2011 zeigt, wie solche Vereinbarungen typischerweise aussehen: China bleibt Eigentümer aller Tiere, einschließlich jedes Nachwuchses, der spätestens mit vier Jahren zurückkehren muss. Das scheint auch in Österreich der Fall, denn alle Jungtiere verließen nach rund 2 Jahren unser Land. Der Smithsonian National Zoo verpflichtet sich zu jährlichen Naturschutzzahlungen von 500.000 Dollar, eine Summe, die auch häufig auf rund eine Million Dollar ansteigen kann, wie beispielsweise aus Berichten des Berliner Zoos hervorgeht. Medizinische Eingriffe müssen eng mit chinesischen Fachleuten abgestimmt werden, und für Transporte verlangt der Vertrag eine Lebensversicherung über eine Million Dollar pro Panda.

Der Zoo Schönbrunn betonte in der Vergangenheit, unter anderem in einem früheren Interview mit der WZ, dass er keine Million US-Dollar pro Jahr bezahlt habe. In der Publikation über die Schönbrunner Pandas beschreibt der damalige Zoodirektor Helmut Pechlaner, diese Summe hätte ihn anfangs schlicht geschockt und das Projekt beinahe scheitern lassen. Nach intensiveren Verhandlungen habe man sich jedoch auf einen niedrigeren Betrag geeinigt und dafür eine stärkere inhaltliche Kooperation vereinbart, etwa ein Austauschprogramm für Pfleger:innen. Die genaue Summe bleibt vertraulich. Kuratorin Eveline Dungl betont jedoch, dass es ähnliche Kooperationen auch bei anderen Tierarten gibt und die Großen Pandas in der Haltung nicht aufwendiger sind als viele andere, der enorme Bambusbedarf aber einen großen Teil der Kosten verursachen würde.

Pandas als Diplomaten

Dass Pandas tatsächlich als heimliche Botschafter Chinas oder gar starkes politisches Druckmittel fungieren, bezweifelt Alfred Gerstl, Experte für internationale Politik in Ostasien an der Universität Wien. Für ihn sind sie vor allem eine besonders freundliche Form chinesischer Soft-Power-Diplomatie, also ein Instrument, mit dem China durch kulturelle Nähe und positive Symbolik internationalen Einfluss gewinnt. "China hat ein breites Arsenal an Soft-Power-Tools, die es gezielt einsetzt, die Pandas sind nur eines davon.“ Die große Diplomatie sieht er eher im Weg bis zu erstmaliger Erlangung der Tiere und er vermutet dahinter auch eine Art „Belohnungssystem“ oder einen „Türöffner“ für den Ausbau weiterer Beziehungen. Damit Österreich seine Pandas verliert, müsste viel passieren, etwa eine deutliche Anerkennung Taiwans, meint der Experte.

Irene Giner-Reichl war von 2012 bis 2017 Österreichs Botschafterin in China. Während ihrer Zeit reisten die österreichischen Panda-Kinder Fu Hu und Fu Bao nach China. Ihr tägliches Amtsgeschäft war davon weitgehend unberührt. „Wir wurden zu den Stationen eingeladen, durften die Pandas aus nächster Nähe sehen und mehr über die internationalen Programme erfahren. […] Mein Telefon hat aber eigentlich nie geläutet, aus Angst man würde uns die Pandas wegnehmen, weil wir etwas falsch gemacht hätten. Und als ich einen unserer Pandas in China traf, war er für einen angeblichen Diplomaten eigentlich sehr unbeeindruckt von mir. Er hat sich nicht einmal zu mir hergedreht, sondern stoisch seinen Bambus weiter gefressen“, sagt sie und lacht.

Diplomatie im Zoo?

Auch die zuständige Kuratorin im Tiergarten Schönbrunn, Eveline Dungl, spürt von der Panda-Politik wenig. Sie erzählt, dass es bei besonderen Anlässen ein höheres politisches Aufgebot gebe und dann meist auch chinesische Kultur präsentiert werde, sie aber nicht bei jeder politischen Entscheidung der österreichischen Regierung Sorge habe, dass die Pandas abgezogen werden könnten. Vielmehr betont sie die gute Zusammenarbeit, den regelmäßigen Austausch und die wechselseitige Entsendung von Expert:innen, um auf beiden Seiten dazuzulernen.

Ostasienexperte Gerstl sieht allerdings gerade in diesem politischen Aufgebot eine wichtige Botschaft. Bei amerikanischen Zoos seien oft hochrangigere Politiker:innen der chinesischen Seite zu sehen und die Zeremonien würden länger dauern. Aus seiner Sicht gehe es letztlich darum, die politische Hierarchie deutlich sichtbar zu machen.

Dennoch fungieren die schwarz-weißen Bären immer wieder als Symbol. Selten kommt es zu öffentlich angekündigten Rücknahmen als Bestrafung, doch immer wieder sieht man von Vertragsverlängerungen auf beiden Seiten ab. Ein prägnantes Beispiel ist Taiwan: Aufgrund des seit Jahrzehnten bestehenden Streits über den politischen Status Taiwans bot China 2005 das Panda-Paar Tuan Tuan und Yuan Yuan an, deren Namen gemeinsam „Vereinigung“ bedeuten. Das Angebot wurde zunächst abgelehnt und erst Jahre später unter einer neuen Regierung angenommen.

Auch in den USA zeigte sich, wie deutlich solche Entscheidungen wahrgenommen werden. Als 2023 die Leihverträge des Smithsonian National Zoo in Washington ausliefen, mussten die dort gehaltenen Pandas nach China zurückkehren. Zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten waren die Vereinigten Staaten damit pandalos – ein Umstand, der vielerorts als Symbol einer abgekühlten Beziehung zwischen Washington und Peking interpretiert wurde. Wenig später zeigte sich die chinesische Führung jedoch wieder zugänglich und versprach neue Pandas für die USA.

Panda Streicheln

Eveline Dungl kennt jene Internetvideos, in denen Pandas wie Kuscheltiere wirken, erinnert jedoch daran, dass es Großbären sind, die bei zu viel Nähe gefährlich werden können. „Unsere Bären knacken täglich rund hundert Kilo Bambus, so ein Biss wäre wohl nicht angenehm.“ Sie betont, dass gute zoologische Arbeit Menschen der Natur näherbringt und dass gerade deshalb die zahlreichen internationalen Zucht- und Forschungskooperationen des Zoos wichtig sind, denn Pandas bleiben trotz aller Faszination und ihrer diplomatischen Rolle eben Wildtiere.