Die Sonne scheint auf die Wiese im Auer-Welsbach-Park im 15. Bezirk. Zwei junge Frauen haben es sich auf dem Gras gemütlich gemacht. Ein perfekter Tag – bis die eine plötzlich zum Aufbruch drängt, weil sie offenbar aufs Klo muss. Die öffentliche Toilettenanlage gleich in Sichtweite lassen die beiden aber links liegen und gehen unbeirrt weiter in Richtung Linke Wienzeile, vermutlich nach Hause, wie Gesprächsfetzen zu entnehmen ist. Warum, zeigt sich bei näherer Betrachtung der Bedürfnisanstalt: Es handelt sich um ein reines Männerpissoir, für die junge Frau also völlig unbrauchbar.

Als Mann wäre selbst das Fehlen eines Stehklos kein gröberes Problem, auch wenn es eine Anstandsverletzung darstellt und eine Geldbuße nach sich ziehen könnte: kurz zu einem der vielen Bäume stellen, Hosenschlitz auf, kurzes Wasserlassen, abschütteln, Hosenschlitz zu – fertig, keiner hat’s mitbekommen (über das Händewaschen schweigen wir an dieser Stelle). Aber als Frau? Sie müsste sich in aller Öffentlichkeit hinhocken und die Hose samt Unterhose herunterziehen. Die Angst vor Catcalling (übergriffigen und sexuell aufgeladenen Bemerkungen) durch männliche Passanten – oder noch Schlimmerem – schwingt da immer mit. Alles in allem entwürdigend.

Gleiche Grundfläche, mehr Männerklos

Situationen wie diese illustrieren, dass Geschlechterungerechtigkeit selbst in banal erscheinenden Bereichen existiert. Und es sind nicht nur die Toiletten in einem Wiener Park. Die Ungleichheit zieht sich durch das gesamte Sanitärwesen, egal ob in Konzerthallen, an Ausflugs-Hotspots, bei der Vienna Pride und womöglich auch beim Donauinselfest oder sogar auf dem Flughafen. Dabei werden Männer und Frauen doch eigentlich gleichbehandelt, denn Männer- und Frauenklos, das zeigt ein Blick auf die Grundrrisspläne, haben in der Regel die gleiche Grundfläche – und genau hier beginnt die Geschlechterungerechtigkeit: Auf derselben Fläche bringt man nämlich mehr Stehpissoirs als Sitzklos unter. Und es ist nun einmal Fakt, dass in Österreich so gut wie alle Frauen auf dem WC sitzen, während die meisten Männer auf öffentlichen Toiletten zumindest beim Urinieren am Pissoir stehen. „Wenn man sich faktisch vor Ort die Toilettensituation ansieht, dann gibt es einfach auf den Männertoiletten mehr Klos“, stellt Lilith Kuhn vom „klo:lektiv“ fest. Selbst in der Wiener Gastronomie sind zum Beispiel bei einer Kapazität von 350 Gästen drei Sitzzellen für Frauen vorgeschrieben, aber zwei Sitzzellen für Männer plus drei Pissoirs – also ein Verhältnis von drei zu fünf. „Und dann wundert man sich, dass bei den Frauen die Schlange so viel länger ist“, meint Lilith, „und fragt uns ernsthaft, was wir so lange auf dem Klo machen.“

Frauen benötigen per se mehr Zeit

Dabei müsste es eigentlich umgekehrt sein: Frauen müssten viel mehr Toiletten vorfinden als Männer. „Wenn Geschlechtergleichheit herrschen sollte, dann müsste der Raum für Männer mit dem Faktor zwei bis drei (exakt: 2,3) zugunsten der Frauen multipliziert werden“, rechnet eine Aktivistin vor, die sich Cleo nennt und ihre Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben hat. Frauen benötigen per se auf dem Klo mehr Zeit, sagt sie – und das nicht nur, weil sie eben nicht bloß den Zippverschluss am Hosentürl aufzuziehen brauchen. Schwangerschaft oder Harnwegsinfekte (die bei Frauen durch den kürzeren Harnleiter öfter vorkommen) können häufigere Toilettengänge notwendig machen. Meist ist auch die Mutter diejenige, die den kleinen Sohn mit aufs Damenklo nehmen muss. Und wenn sie gerade menstruiert, dauert es auf dem WC noch einmal länger. Allerdings sind die meisten Architekten männlich – und denken leider auch bei der Raumgestaltung auf der Toilette entsprechend.

Frauenurinale – die Lösung?

Im Sitzen urinierende Frauen sind also stehenden Männern gegenüber massiv benachteiligt. Ein Teil der Lösung, meint Cleo, könnte das sein, was sie in der Öffentlichkeit tunlichst vermeidet: Hinhocken. Aber eben im geschützten Rahmen einer Toilette. Diese Lösung heißt zum Beispiel „Missoir“ und ist ein Hockurinal ohne Wasserverbrauch. Lilith hat das System schon einmal ausprobieren können. Das Prinzip ist einfach, sagt sie: „Frau hockt sich mit dem Po zur Wand, wie man es auch in freier Natur machen würde.“ Das Frauenpissoir hat sie in Leipzig besucht. Auch in Berlin macht man sich intensive Gedanken über Gleichberechtigung auf dem Klo. Dort werden seit 2022 verschiedene Urinale für Frauen getestet.

„Hier wird die Geschlechterungleichheit wie unter einem Brennglas sichtbar“

Die Frauenklo-Problematik als banalen Nebenschauplatz im Kampf um Gleichberechtigung abzutun, greift zu kurz. „Hier wird die Geschlechterungleichheit wie unter einem Brennglas sichtbar“, betont Cleo. Denn auf der Toilette manifestiert sich ganz konkret und mehrmals täglich die soziale Ungleichbehandlung von Frauen.

Dass Mann und Frau getrennt auf die Toilette gehen, ist ein Erbe des schambehafteten viktorianischen Zeitalters, sagt ein junger Klimaaktivist, der sich Pato nennt. Er verweist außerdem auf den enormen Verbrauch an Trinkwasser für herkömmliche Toilettensysteme. Pato ist überzeugt, dass die „binär geschlechtliche Aufteilung erst die Schwierigkeiten erzeugt und aufgelöst werden sollte. Aber es gibt wenig Entwicklung in Richtung All-Gender-Toiletten“.

Ob die aber wirklich der Weisheit letzter Schluss sind? Wer zum Beispiel schon einmal ein Unisex-Klo in den Zügen der ÖBB aufgesucht hat, kennt die Frage, ob man sich wirklich auf eine Klobrille setzen will, auf der schon mit freiem Auge Tropfen zu erkennen sind, bei denen man nur raten kann, ob es Spülwasser, Urin oder beides ist.