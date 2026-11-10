Dieser Artikel behandelt Gewalt und Kindesmisshandlung. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst.

„Da kommt das Arschloch rein, das oberarrogante Arschloch“, ruft der Angeklagte Franz B. (Name von der Redaktion geändert) in Richtung eines Justizwachebeamten, der als Zeuge den Saal 312 am Wiener Straflandesgericht betritt. Herr B., ein Österreicher, ist amtsbekannt und wurde schon mehrmals wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt.

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Es ist die erste von drei Verhandlungen, die ich an diesem Tag besuche. Mich interessiert: Welche Ereignisse spielen sich hier am Gericht ab, während draußen der ganz normale Alltag weiterläuft?

Parolen vor dem Gerichtssaal

Franz B. muss sich für einen Vorfall verantworten, bei dem das Gericht selbst zum Tatort wurde: Am 27. Mai wartete er auf seine Anhörung über eine mögliche Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug. Seit vier Jahren befindet er sich wegen seiner psychischen Erkrankung in dieser Form der Unterbringung. Vor dem Verhandlungssaal versuchte er mehrmals, sich von den Justizwachebeamten loszureißen und rief wiederholt „Heil Hitler“ und „Alle Frauen gehören vergast“.

„Ich habe es offiziell nicht so gemeint. Ich war stinkwütend auf den Kommandanten, weil er mir zu fest die Handschellen angedrückt hat“, sagt Herr B. bei seiner Einvernahme. Durch seine Persönlichkeitsstörung besitzt er eine eingeschränkte Kritikfähigkeit. Die Auswirkungen: Er schimpft, beleidigt und schreit Parolen, wie seine Verteidigerin während der Verhandlung erklärt.

Erst 2024 wurde B. wegen ähnlicher Äußerungen verurteilt. „Die Denkweise scheint sich nicht verändert zu haben“, so der Staatsanwalt. Später wird B. erneut zu zwei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt und seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet.

Gewalttätige Väter und raubende Söhne

Nur wenige Türen weiter wird ein anderer Fall verhandelt: fortgesetzte Gewaltausübung. Ein Familienvater aus Syrien soll seinen Sohn mit mehr als 100 Schlägen stundenlang malträtiert haben. Zuvor war der Bub mit dem Fahrrad seines älteren Bruders unterwegs gewesen, obwohl der Vater es ihm verboten hatte. Er wurde von einem Auto angefahren. Anstatt ihn zu trösten, schlug der Vater zu – nach eigenen Angaben mit der Hand, einem Gürtel und einem Ladekabel.

Ich war nicht bei Sinnen. Angeklagter Familienvater

Wie oft? Wie lange? Der Richter fragt immer wieder nach, doch der Angeklagte weicht aus. Mit der Zeit schwindet die Geduld des Richters. Auch der Dolmetscher, der zwischen Arabisch und Deutsch übersetzt, rollt genervt mit den Augen: „Das hat so keinen Sinn, der Angeklagte hat seinen Satz mehrmals unterbrochen“, bemerkt er zwischendurch. Mehr als 20 Schläge räumt der Familienvater schließlich ein. „Ich war nicht bei Sinnen.“

Die Einvernahme, so verstörend sie auch ist, zieht sich. In einer Pause husche ich aus dem Saal. Später erfahre ich jedoch, dass der 42-Jährige zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Auch seine beiden anderen Söhne soll er seit 2020 regelmäßig schwer misshandelt haben.

Ich wandere noch einmal weiter zur letzten Verhandlung, die ich heute besuchen werde: Drei syrische Jugendliche sitzen wegen schweren Raubes auf der Anklagebank. Sie sollen im Juni einen Gleichaltrigen in einem Park bedrängt und ihm seinen Roller und sein Handy abgenommen haben. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein – das Opfer kann sich bei seiner Aussage nicht mehr daran erinnern. Am Ende werden die drei Burschen wegen Raubes – nicht wegen schweren Raubes – zu bedingten Haftstrafen verurteilt. Ins Gefängnis müssen sie also vorerst nicht.

Die Jugendstrafsache passt zu einem Thema, das Innenminister Gerhard Karner wiederholt als „Sorgenkind“ bezeichnet: Jugendkriminalität. In Wien wurden 2025 in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen 18,1 Prozent mehr Tatverdächtige als 2024 gezählt.

Ich möchte euch mit ins „Landl“ nehmen

Als ich das Straflandesgericht an diesem Tag verlasse, raucht mein Kopf. Das waren viele Informationen – und viele Abgründe – auf einmal. Und ich habe wieder gemerkt: Das „Landl“, wie das Gericht umgangssprachlich genannt wird, ist ein Mikrokosmos mit einem eigenen Rollenensemble: Justizwachebeamt:innen führen Gefangene durch die Gänge. Angeklagte und Zeug:innen warten nervös auf ihre Anhörung. Richter:innen, Staatsanwält:innen und Strafverteidiger:innen liefern sich in den Verhandlungssälen teils heftige Wortgefechte, scherzen aber in den Pausen gemeinsam.