Dieser Artikel behandelt sexualisierte Gewalt. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Großer Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Der Medienandrang ist groß, die Reihen sind restlos gefüllt. Die Opfervertreterin appelliert an die Medien: „Tragen Sie aktiv zum Opferschutz bei, indem Sie den Schutz des kleinen Mädchens in ihre Agenda nehmen." Es solle nicht in einer Öffentlichkeit aufwachsen, die es nur von dieser Tat kennt.

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Wenige Stunden später folgt das Urteil für den Kabarettisten Günther Paal, bekannt als Gunkl: drei Jahre unbedingt für den sexuellen Missbrauch einer damals 3-Jährigen und den Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial. Der 64-Jährige bekannte sich von Beginn an vollumfänglich schuldig. Die Mutter und Großmutter des Opfers, zwei Slowakinnen, werden wegen schwerer Erpressung zu zwei Jahren und drei Monaten beziehungsweise zu zwei Jahren und neun Monaten unbedingt verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Aber von vorne. Im Mai 2026 stellte sich Paal der Polizei und erstattete Selbstanzeige. Zuvor wurde er über einen langen Zeitraum von der Mutter und der Großmutter des Opfers erpresst. Sie drohten ihm, seine pädophilen Neigungen und seine Adresse bekannt zu machen. An Treffpunkten, wie in einem Café, einem Sportgeschäft oder auch an Bahnhöfen, zahlte Paal insgesamt 159.000 Euro Schweigegeld. Doch irgendwann wurde der finanzielle und psychische Druck für ihn zu groß, wie er auch vor Gericht schilderte.

Am 22. Oktober musste sich Günther Paal, bekannt als Gunkl, vor Gericht verantworten. © Bild: APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden 960 Bilddateien und 19 Videos mit Kindesmissbrauchsdarstellungen sichergestellt. Paal gab an, sich diese vor etlichen Jahren im Internet beschafft zu haben.

Der Übergriff selbst ereignete sich im Jänner 2025 in der Wohnung der Kindesmutter: Dort soll er eine geschlechtliche Handlung an dem damals 3-jährigen Mädchen vorgenommen haben. Paal pflegte zu dieser Zeit bereits eine mehr als zehnjährige, entgeltliche Sex-Beziehung zur 42-jährigen Mutter und zur 63-jährigen Großmutter. Während den sexuellen Handlungen der Dreien dürften regelmäßig Kindesmissbrauchsdarstellungen auf einem Laptop abgespielt worden sein.

„Ich war zu dieser Zeit in einem Strudel“, sagte Paal bei seiner Einvernahme vor Gericht. „Warum haben Sie sich die letzten Jahre nicht um eine Therapie gekümmert?“, wollte der Richter wissen. „Ich habe gedacht, ich habe es im Griff. Das hat sich als Irrtum erwiesen“, so Paal. Wie es jetzt mit Therapie aussieht? „Es gab schon zwei Sitzungen.“ Ob er sich als pädophil bezeichnen würde? „Allem Anschein nach bin ich es und bin auch nicht gewillt, es abzustreiten.“ Letztendlich habe das jedoch ein Mediziner zu entscheiden, so Paal. „Hätten Sie sich auch ohne Erpressung selbst angezeigt?“, fragte die Staatsanwältin. Paal: „Ja.“ Warum hat er dann so lange gewartet? „Weil das kein einfacher Entschluss ist.“ Für die genauen Details des Übergriffs wurde die Öffentlichkeit beim Prozess ausgeschlossen. Sie gehören auch nicht in die Öffentlichkeit.

Die Debatte um härtere Strafen

Paal drohte wegen sexuellen Missbrauchs einer unmündigen Person und wegen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. In Österreich werden bei mehreren gleichzeitig angeklagten Delikten die Höchststrafen nicht addiert. Es wird eine Gesamtstrafe gebildet. Wäre es zum Beischlaf oder einer damit gleichzusetzenden Handlung gekommen, läge der Strafrahmen bei bis zu zehn Jahren.

Bei prominenten Fällen werden schnell Stimmen laut, bestehende Strafen zu verschärfen. Doch dagegen positionierte sich das Justizministerium bereits im Vorfeld der Verhandlung: Die Bewertung eines Einzelfalls, dessen Details oft nicht öffentlich bekannt seien, eigne sich nicht als Grundlage für Gesetzesverschärfungen, hieß es gegenüber der APA.

Das Vertrauen in die Justiz darf nicht durch Empörungswellen untergraben werden. Hedwig Wölfl, Kinderschutzexpertin

Auch Hedwig Wölfl, klinische Psychologin und Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation Möwe, warnt vor dem pauschalen Vergleichen von Strafen. „Ich würde die Medien wirklich bitten, nicht bei oberflächlichen Vergleichstaktiken mitzumachen“, sagt sie im WZ-Interview. „Was wir im Opfer- und Kinderschutz nicht brauchen können, ist, dass das Vertrauen in die Justiz durch reine Empörungswellen untergraben wird und Opfer sich dann nicht mehr trauen, sich an die Justiz zu wenden.“ Was Betroffene sich hingegen wünschen, sei „ernst genommen und gehört zu werden, auch vor Gericht“ und dass die Verantwortung „dorthin geht, wo sie hingehört: nämlich zum Täter oder zur Täterin“.

Der Fall „Gunkl“ weckt Erinnerungen an den Fall des ehemaligen Burgschauspielers Florian Teichtmeister: Dieser wurde 2023 wegen des Besitzes und der Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen verurteilt. Die Strafe lautete: zwei Jahre bedingte Haft. Die Empörung mündete noch im selben Jahr in strengeren Strafen für den Besitz und die Weitergabe von Missbrauchsdarstellungen von unmündigen und mündigen Minderjährigen – unter der damaligen Justizministerin Alma Zadic, die heute ihre Nachfolgerin Anna Sporrer regelmäßig kritisiert.

Man muss darauf schauen, wenn Kinder plötzlich ihre Verhaltensweisen ändern. Hedwig Wölfl

Schutz beginnt mit Aufklärung

Der größte Teil des sexuellen Missbrauchs an Kindern wird von Personen begangen, die ihnen bekannt und vertraut sind. „Sie werden dann beispielsweise bestochen – je nach Alter mit einem tollen Handy oder bei kleineren Kindern mit einer Barbiepuppe. Oft gibt es auch Drohungen: Wenn du jemandem etwas erzählst, bist du schuld, wenn ich ins Gefängnis muss“, erklärt Kinderschutzexpertin Wölfl.

Und was sind Warnzeichen für sexualisierte Gewalt? „Wichtig ist, darauf zu schauen, wenn Kinder plötzlich ihre Verhaltensweisen oder ihren Gefühlszustand verändern und man das nicht erklären kann.“ Bei kleinen Kindern können das etwa Einschlafprobleme, unspezifische Ängste oder Bauchweh sein. Später kann es zu einem Erstarren bei Berührungen und distanzlosem, sexualisiertem Verhalten kommen. Auffällig ist auch ein plötzlicher Rückzug bei Kindern, die vorher sehr integriert und fröhlich waren, oder starke Aggressivität.

Doch wie können Kinder davor geschützt werden? Das Wichtigste sei laut Wölfl Aufklärung: „Kinder sollten von klein auf lernen: Mein Körper gehört mir. Dazu gehört auch, alle Körperteile benennen zu können.“ Denn wenn Übergriffe passieren, können Kinder sie dadurch besser beschreiben und benennen. Vertrauen zu den Eltern oder anderen Bezugspersonen sei maßgeblich, damit sie sich an sie wenden können.

Nicht jeder Mensch mit pädophilen Neigungen begeht Sexualdelikte. Jonni Brem, Psychotherapeut

Pädophile verharmlosen oft Verhalten

Die meisten Menschen mit pädophiler Ausrichtung sind Männer. Wie können sie behandelt werden, damit (wiederholte) Taten verhindert werden?

„Nicht jeder Mensch mit pädophilen Neigungen begeht tatsächlich Sexualdelikte. Umgekehrt gibt es viele Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, ohne pädophil zu sein“, erklärt Psychotherapeut Jonni Brem im Gespräch mit der WZ. Er ist Mitbegründer des Instituts für Forensische Therapie – Wiens einziger spezialisierter Anlaufstelle für Männer mit pädophilen Neigungen. Seit Jahrzehnten arbeitet Brem mit Sexualstraftätern und mit jenen, denen ihre Neigung bewusst ist, die aber noch keine Straftat begangen haben.

In der Behandlung gehe es darum, „zu verstehen, wozu jemand den Missbrauch braucht und wie er dieses Verhalten für sich stoppen kann“. Wie lange die Therapie dauert, hängt davon ab, wie lange pädophile Fantasien bestehen oder entsprechende Handlungen begangen wurden. „Betroffene neigen immer wieder dazu, das eigene Verhalten zu verharmlosen.“ Ein wesentlicher Teil der Behandlung bestehe laut Brem darin, solche „kognitiven Verzerrungen“ aufzubrechen – also das Minimalisieren, Herunterspielen oder Schönreden der eigenen Handlungen.

Was jetzt zählt

Zurück zu dem Mädchen, das von Paal missbraucht wurde. Es lebt inzwischen nicht mehr bei seiner Mutter. Die Kinder- und Jugendhilfe hatte es ihr bereits zuvor abgenommen – unabhängig vom Missbrauch durch Paal. Sie lebte damals mit ihren beiden Kindern und 19 Hunden in einem Haushalt. Die Behörden gingen von einer schweren Vernachlässigung aus.

Paal muss dem Mädchen 5.000 Euro Schadenersatz zahlen. Den Betrag hatte er bereits vor dem Prozess auf dem Konto seines Anwalts hinterlegt.

Jetzt geht es um den Schutz des Mädchens – und darum, dass es sich von dem Erlebten erholen kann. Wenn Kinder von sexualisierter Gewalt erzählen, müssen Eltern und andere Vertrauenspersonen ihnen zuhören und sie ernst nehmen.

Lilly Axster vom Verein Selbstlaut fasst es gut zusammen: „Wir sagen immer: Es geht nicht ums Glauben. Es geht darum, ob ich es für möglich halte. Sexualisierte Gewalt kommt so oft vor, und wir halten sie trotzdem nicht für möglich. Das macht es Kindern so schwer, darüber zu sprechen.“