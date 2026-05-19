Dubais moderne Sklaven: Massenabschiebungen in den Emiraten

Taxifahrten in Dubai sind für mich meist ein Erlebnis, denn ich sehe in den Fahrern Protagonisten mit interessanten Geschichten. Und auch sie sprechen mich gerne schnell an, vor allem, wenn sie meinen Vornamen, der in Indien und Pakistan sehr verbreitet ist, bemerken. Diverse Sprachkenntnisse helfen bei der Kommunikation: Ich beherrsche nur ein paar Fetzen Urdu, doch als Afghane spreche ich mehrere Paschto-Dialekte, die auch in solchen Situationen hilfreich sind.

Warum? Weil die meisten pakistanischen Arbeiter in den VAE Paschtunen – das am weitesten verbreitete Volk in Afghanistan - sind und aus den Stammesgebieten an der afghanischen Grenze stammen. Diese Gegend ist bekannt für Armut, Krieg und fehlende Infrastruktur, weshalb viele junge Männer sich gezwungen sehen, in die Golfregion auszuwandern, um dort zu schuften. In den meisten Fällen leben diese Arbeiter unter extrem prekären Umständen: Als Fahrer oder Bauarbeiter bekommen sie einen Hungerlohn, während sie oftmals jahrelang ihre Familien kaum sehen. Meist wird der Großteil des verdienten Geldes sofort in die Heimat geschickt.

Manchmal saß ich in Taxis, während der Fahrer nicht meine Herkunft bemerkte und in Telefongespräche vertieft war. Ich hörte dann manchmal mit, wie man sich um die Ehefrau, die Kinder oder die kranke Mutter Sorgen machte – und wie müde und erschöpft man vom Arbeitsalltag in Dubai war.

Das Elend hinter dem Luxus

Das ist nicht verwunderlich. Das luxuriöse Dubai würde ohne die Arbeiter aus Südasien nicht laufen, doch sie selbst haben nichts von den Skylines und den schicken Restaurants. Meist leben sie in den deutlich heruntergekommenen Vororten der Stadt, zusammengepfercht in kleinen Zimmern und Wohnungen.

Nun wurden auch noch Tausende von ihnen mit Gewalt abgeschoben. Konkret geht es um schiitische Arbeiter aus Pakistan – auch unter ihnen sind viele Paschtunen aus den Stammesgebieten. In ihrer Heimat gelten sie bis heute als unterdrückte Minderheit, die regelmäßig von Terroristen angegriffen wird. Die VAE werfen ihnen, höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer Konfession, eine Nähe zum iranischen Mullah-Regime vor.

In den letzten Wochen und Monaten griff der Iran im Zuge der Kriegseskalation mit den USA und Israel die VAE mit zahlreichen Raketen an. Das Verhältnis zwischen den beiden Staaten hat einen Tiefpunkt erreicht, doch nun sind es ausgerechnet verarmte Arbeiter, die dafür den Preis zahlen müssen. Fakt ist nämlich, dass die meisten von ihnen – ja, höchstwahrscheinlich alle – nichts mit der Diktatur in Teheran zu tun haben, sondern viele iranische Geistliche aufgrund ihres schiitischen Glaubens respektieren und glorifizieren. Dies gilt im Übrigen auch für viele andere schiitische Muslime rund um den Globus. Da die VAE ein mehrheitlich muslimisches Land sind, sollte man dies dort wissen, doch stattdessen werden Repressalien gegen jene ausgeübt, die das System in den VAE am Laufen halten.

Abgeschoben aufgrund von Likes und Shares?

Besonders problematisch ist dabei, dass die abgeschobenen Arbeiter auch dem lokalen, berühmt-berüchtigten Überwachungsapparat der Golfdiktatur ausgesetzt waren. Das heißt, dass WhatsApp, Facebook und Co. massiv kontrolliert wurden. Womöglich haben deshalb bereits Likes und Shares gereicht, um als mutmaßlich fanatische Anhänger des iranischen Regimes abgestempelt zu werden.

Berichten zufolge wurden seit Mitte April mindestens 15.000 pakistanische Arbeiter mit schiitischem Hintergrund abgeschoben, oder ihnen wurde bei der Rückreise der Eintritt verwehrt. Die pakistanische Regierung, die zu den engsten Verbündeten der VAE gehört, behauptet, dass diese Entwicklungen nichts mit der Konfession der Betroffenen zu tun habe. Kritiker:innen sehen das anders. Auch andere schiitische Muslime, etwa aus Indien, sind von den jüngsten Repressalien betroffen.