Es sind nur drei Buchstaben, doch sie machen den Unterschied. Ein PhD auf der Visitenkarte ist ein Türöffner – zur Chefetage, zur Dachgeschosswohnung, zum raschen Termin beim Wahlarzt. Der Doktortitel ist groß im Business. Er verleiht Prestige und Einfluss. Und wer keinen hat, versucht sich einen zu kaufen.

Für den 40-jährigen Sales Manager, der sich die Slim-Fit-Hose nicht im Hörsaal zerknittern will, gibt es eine Abkürzung. Sie führt nicht über Hochschulen und Universitäten. Sie führt hinauf auf einen Hügel in Döbling. Teure Autos parken unter dichten Eichen. Die Gärten sind gestriegelt, die Villen gediegen, die Menschen betucht. „SHW“ steht auf einem Gartentor. Die Abkürzung steht für Studienzentrum Hohe Warte. Die GmbH ist in einer eigentümlichen Branche: Sie vermittelt Abschlüsse. Mit wenig Aufwand und für viel Geld bekommen ihre Kund:innen den Doktortitel. Direktor und Firmengründer des SHW ist „Univ.- Prof. DDr. Dr. h.c. mult. Peter Linnert“, wie es auf der Website heißt. Linnert ist ein ehrenwerter Mann. 2015 überreicht ihm der damalige Staatsekretär Harald Mahrer (ÖVP) das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Die Doktormacher

Sein Sohn Michael Linnert empfängt uns in seinem Büro und wundert sich. „Normalerweise kommt hier nie jemand her“, sagt er. Die WZ und der Falter sind auf den Hügel in Döbling gekommen. Wir geben vor, uns für einen Abschluss zu interessieren. Auf der Website bietet das SHW zwei „Doktorratsstudien“ an – einen „Doctor of Business Administration“ (DBA) und einen „Doctor of Philosophy“ (PhD). „Sie studieren auf dem Signum Magnum College in Malta“, sagt Linnert. „Die Universität ist unser Kooperationspartner. Sie müssen nicht hinfliegen. Alles läuft online. Sie schließen mit einem Doktortitel ab.“

Für die Kooperation mit Malta ist am SHW ein eigener Mitarbeiter zuständig. Wir haben einen Termin für ein Beratungsgespräch bei ihm gebucht. Es findet per Videotelefonat statt. „25.600 Euro kostet der PhD-Studiengang, 32.100, wenn Sie in Raten zahlen“, sagt er. „Das ist der günstige Weg zum Abschluss. Sie müssen sich ausrechnen, was Sie verdienen können, wenn man nicht die ganze Zeit auf der Universität sein muss.“

Die Uni ohne Hörsaal

Was weder Linnert noch sein Mitarbeiter sagen: Die Universität auf Malta ist keine Universität. Sie hat keine Hörsäle, keine Mensa, keine Bibliothek. Die Firmenadresse des Signum Magnum College (SMC) ist in einem Business-Center in der maltesischen Stadt St. Julian‘s. Unser Kollege James Cummings von der Tageszeitung Times of Malta will sich das College ansehen. Am Empfang heißt es, am SMC sei niemand da. Cummings erhält eine E-Mail des College: „Die Rezeption informierte uns heute über Ihren Besuch in unseren Büros. Das SMC ist eine reine Online-Hochschule ohne Campus. Ohne Termin empfangen wir keine Besucher.” Auch unsere Anrufe landen am Empfang. Zum SMC stellt uns niemand durch.

Also versuchen wir es im niederösterreichischen Perchtoldsdorf. Am Fuß des Föhrenbergs steht eine moderne Villa. Die Fenster sind verhängt. Am Straßenrand steht ein Porsche neben einem Range Rover. An der Adresse hat Michael Schmelczer mehrere Firmen gemeldet. Der Unternehmer ist Präsident und Inhaber des Signum Magnum Colleges auf Malta. Seine Frau Tina Schmetterling-Schmelczer ist laut Website „Head of Administration and HR”. Das College-Logo klebt auch auf der Haustür in Perchtoldsdorf. Die Schmelczers öffnen sie uns nicht. Sie wollen nicht mit uns reden. Unsere Anfrage per E-Mail beantwortet das SMC in weiten Teilen nicht. Nur so viel: „Alle akademischen Aktivitäten des Signum Magnum College werden von unserem Hauptsitz in Malta von unserem maltesischen und internationalen Fakultätsgremium unterstützt.” Das SMC sei eine „staatlich zugelassene Hochschule in Malta“.

Das Hochschul-Paradies

Malta ist eine Oase für Steuerflüchtlinge. Hier ein Unternehmen zu gründen ist einfach. Wenige tausend Euro kostet der Eintrag ins Firmen-Register – und fertig ist die Offshore-Firma. Michael Schmelczer kennt das Prozedere. Sein Name tauchte 2016 in den Paradise Papers – einem geleakten Datenkonvolut – auf. Schmelczer wird darin als Miteigentümer von mehreren maltesischen Offshore-Unternehmen geführt, gegründet, um Steuern zu sparen. Das Paradies für Firmen ist auch ein Paradies für Hochschulen. Malta inszeniert sich als Education-Hub, als Bildungszentrum. Das Geschäft boomt. Kosmetikstudios, Fahrschulen, Fitnessstudios besitzen Hochschul-Lizenzen.

„Briefkastenhochschulen sind in Malta gang und gäbe“, sagt Jürgen Petersen. „Sie werden nicht geprüft, es gibt keine europäisch anerkannte Akkreditierung.“ Petersen ist Geschäftsführer der AQ Austria (AQ). Die staatliche Agentur ist für die Qualitätssicherung heimischer Hochschulen zuständig. Jeder Studiengang, der in Österreich angeboten wird, muss bei der AQ gemeldet werden. Eine Zulassung bekommt nur, wer die heimischen Standards erfüllt. Vom SMC hat Petersen noch nie etwas gehört. Seit Herbst 2023 vermittelt das SHW die Studiengänge aus Malta. Gemeldet wurden sie nicht. Erst durch unsere Recherchen wird die AQ auf das maltesische College aufmerksam. Im Mai fordert sie das SMC zur Meldung auf. Im September soll die Entscheidung fallen.

Was nicht gemeldet ist, ist nicht legal. Jürgen Petersen, Geschäftsführer AQ Austria

Bis dahin darf die maltesische Hochschule in Österreich nicht operieren. Tut sie nicht, sagen Signum Magnum College und Studienzentrum Hohe Warte unisono. Das Studienzentrum in Döbling sei lediglich eine „Personalvermittlungsagentur“, schreibt uns das maltesische College. „Wir bestehen darauf, dass das Signum Magnum College in Österreich keine Aktivitäten durchführt, die eine Anmeldung bei der AQ Austria erfordern.“

Das SHW schlägt in dieselbe Kerbe. Entgegen den Angaben auf der Website, die das maltesische Collage „Kooperationspartner” nennt, redet Peter Linnert die Rolle seines Studienzentrums gegenüber WZ und Falter klein. „Wir agieren nur als Kontaktbüro des SMC und koordinieren die Durchführung der Lehrveranstaltungen der SMC-Dozenten“, schreibt er in einer Stellungnahme. „Eine Registrierung bei der AQ Austria ist nicht erforderlich.“

AQ-Chef Petersen sieht das anders: „Die maltesischen Studiengänge müssen gemeldet werden. Was nicht gemeldet ist, ist nicht legal.“ Als gemeldet gilt das College erst, wenn die AQ eine Meldeentscheidung getroffen hat. Laut Bildungsministerium sind nicht gemeldete Studiengänge rechtswidrig und können mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 25.000 Euro belegt werden.

Das ist aus unserer Sicht keine Hochschule. Österreichisches Ministerium für Bildung

Fast so viel Geld, wie Kund:innen für einen maltesischen PhD hinlegen – einen Titel ohne akademischen Wert. Denn der Abschluss, den Peter Linnert über sein Studienzentrum in Döbling vermittelt, wird in Österreich nicht anerkannt. „Das Signum Magnum College ist aus unserer Sicht keine Hochschule“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Selbst in Malta gilt das College nicht als anerkannte Universität, wie uns das maltesische Ministerium bestätigt. Das vermeintliche Doktoratsstudium führt nicht zum Doktor. Die schnelle Abkürzung ist eine Sackgasse. Die verliehenen Titel dürfen weder in den Reisepass noch auf der E-Card eingetragen werden. Sie sind nicht das Produkt einer wissenschaftlichen Karriere. Sie sind das Produkt einer profitgetriebenen Branche. Vermittelt, um Lebensläufe zu pimpen. Dekoration für die Visitenkarte.

„Wir informieren unsere Studierenden transparent über die Anerkennung der Abschlüsse“, beantwortet Peter Linnert unsere Anfrage. Alle Kund:innen des SHW würden außerdem angehalten werden, sich eigenständig bezüglich der Anerkennung zu erkundigen. „Auf unserer Homepage und in unseren Verträgen weisen wir transparent darauf hin.“ Tatsächlich finden wir im Kleingedruckten eines Anmeldeformulars der SHW eine Bestimmung. Die oben genannten Studien bzw. Lehrgänge und Abschlüsse wären nicht identisch mit den Abschlüssen eines regulären Studiums nach der Bologna-Skala, heißt es im Kleingedruckten. „Auch wenn sie teilweise denselben Wortlaut haben".

Abschlüsse, die so tun, als wären sie akademisch, mit demselben Wortlaut wie echte, nur eben nicht echt. Ein Potemkin'sches Dorf.

Der Blitzdoktor

Herr K. hält die akademische Attrappe für echt. Der Lebenslauf des jungen Betriebswirts ist beeindruckend. K. will ihn mit einem Doktortitel aufbessern – und nimmt die Abkürzung über den Döblinger Hügel. Diesmal kooperiert das SHW mit einem College in Polen. Im November 2022 schreibt sich K. über das SHW für den Studiengang „International Management“ auf dem sogenannten Collegium Humanum in Warschau ein. Auf dem Infoblatt des SHW ist von einem „Doktor-Studium“ und einem „Dissertationsstudium“ die Rede. Es liegt der WZ und dem Falter vor.

In einer Videokonferenz soll eine Mitarbeiterin des SHW Herrn K. den Studien-Ablauf erklärt haben. Sie ist eigentlich Immobilienmaklerin und verkauft selbstgebastelten Schmuck auf Ostermärkten. K. protokolliert das Gespräch. Die Abschrift liegt der WZ und dem Falter vor. Das Studium sei in Österreich anerkannt. Der Titel könne in den Pass eingetragen werden. Präsenztermine gäbe es keine, „eventuell aber Onlineveranstaltungen ohne Hausarbeiten“, sagt die Dame laut Gesprächsprotokoll.

K. ist begeistert. Er willigt ein und überweist dem SHW 30.000 Euro in zwei Tranchen. Die vom SHW ausgestellten Rechnungen sind mit „Doktoratsstudium“ betitelt. Sie liegen der WZ und dem Falter vor.

Ein halbes Jahr nach der Immatrikulation schließt K. auch schon wieder ab. Die Bestätigung der Abschlussprüfung bescheinigt ihm, dass er sein „Doktoratsstudium mit sehr gutem Erfolg absolviert hat“. Das Dokument trägt die Unterschrift seines Doktorvaters, dem SHW-Eigentümer Peter Linnert. „Very good“ steht auch auf dem Diplom aus Warschau. K. hat den „Doctor of Science“ in Blitzgeschwindigkeit gemacht.

Der Reisepass

Doch die Freude ist schnell dahin. Als K. seinen neuen Titel in den Reisepass eintragen lassen möchte, sperrt sich die zuständige Bezirkshauptmannschaft (BH). Das vermeintliche Doktoratsstudium wertet sie als gewöhnliche Weiterbildung. Der 30.000-Euro-Studiengang ist so angesehen wie der Computerführerschein. Für die Karriere bringt er nichts. Die Tür zum C-Level stößt er nicht auf. Der verliehene Titel sei „nach polnischem Hochschulrecht nicht als akademischer Grad zu qualifizieren“, heißt es in der Stellungnahme der BH.

Das Bildungsministerium sieht es genauso. Es hat in Polen nachgefragt. Die Antwort ist eindeutig: „Das polnische Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass ein derartiges Studienprogramm nicht mit einem Doktoratsstudium im herkömmlichen Sinne verglichen werden kann.“ Der Doktortitel des Warschauer Collegium Humanum darf auch in Polen nicht geführt werden.

Peter Linnert legt uns eine Bestätigung des polnischen Ministeriums für Bildung und Hochschulwesen vor. Sie bescheinigt, dass das Collegium Humanum als Hochschule im polnischen Register eingetragen ist. Auch bei der AQ ist das Collegium gemeldet. Akademisch anerkannte Doktoratsstudien darf es aber nicht anbieten. „Diese positiven Bewertungen und Bestätigungen stellten unserer Einsicht nach sicher, dass das Programm den erforderlichen Qualitätsstandards entsprach und von den relevanten Bildungsbehörden anerkannt wurde“, schreibt uns Linnert.

Der Skandal in Polen

Doch das Collegium Humanum scheint weniger Hochschule als dubiose Geldmaschine zu sein. Als K. sein Fernstudium antritt, ermitteln bereits die polnischen Antikorruptions-Fahnder. Im Februar 2024 beschlagnahmen sie Laptops, frieren staatliche Förderungen ein, verhaften den Rektor. Das Collegium Humanum soll Diplome gegen Geld ausgestellt haben. In Polen schlägt der Skandal hohe Wellen. In Wien entfernt das SHW seinen polnischen Kooperationspartner von der Website.

In Österreich nicht anerkannte Titel vermittelt es unbeirrt weiter. Fünf Mal versuchte Peter Linnert sein Studienzentrum als private Hochschule anzumelden. Fünf Mal akzeptierte die Behörde das SHW nicht. Also bietet es Fernstudien an. Derzeit an zwei externen Hochschulen: dem Online-College auf Malta und einer Privatuni in der Slowakei – der DTI-Universität. Hier können Kund:innen des SHW ein „PhDr.-Doktorratsstudium“ belegen, wie es die Website nennt. WZ und Falter haben sich beim Rektor der DTI über die Kooperation erkundigt. Der will nichts mit dem SHW zu tun haben. „Weder hat sich die DTI-Universität an das SHW gewandt noch das SHW an die DTI-Universität“, schreibt er. Zusammenarbeit gäbe es keine. „Eventuell bietet das SHW Informationen über Abschlussprüfungen der DTI-Universität in den Bereichen Ökonomie und Management an.“ Akademisches Studium sei das aber keines.

Der „Etikettenschwindel“

Der pseudo-akademische Schleichweg wird von der akademischen Welt kritisch gesehen. „Das ist Etikettenschwindel“, sagt Oliver Vitouch. Der Rektor der Universität Klagenfurt ist Vorsitzender der Österreichischen Universitätskonferenz. „Die Absolventen sind auf den Titel erpicht, sie haben kein wissenschaftliches Interesse. Sie versuchen, mit Geld Zeit zu kaufen.“ Ein wissenschaftliches Doktorat sei zeitaufwendig, eine hohe intellektuelle Leistung und keine Sache auf wenige Monate. „Die Arbeit an einem Promotionsprojekt muss mindestens drei Jahre Vollzeit dauern“, sagt er. „Bei berufsbegleitenden Angeboten per Fernstudien läuten alle Alarmglocken.“

Die schrillen auf der Hohen Warte nicht. Seit 25 Jahren macht Peter Linnert aus Menschen vermeintlich Doktor:innen. Das Geschäft brummt. Die Kund:innen sind Banker, CEOs in weißen Turnschuhen, Vorständinnen im Power-Suit. Auch Politiker:innen fetten in Döbling ihre Lebensläufe auf. Ein Landtagsabgeordneter der Neos, eine ehemalige Staatssekretärin der SPÖ, ein ÖVP-Gemeinderat haben ihre Abschlüsse über die Hohe Warte gemacht. „Ich leitete ein Unternehmen und habe nicht studiert. Ich dachte, ich brauche einen Titel“, rechtfertigt sich jemand.

Der Sog der drei Buchstaben. Der Titel ist groß im Business. Und ein Geschäft ist er auch.