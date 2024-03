Genese

WZ-Autorin Nora Schäffler ist aufgefallen, wie schnell es gehen kann, dass man auf Tiktok in problematische Bubbles gerät. An dem einen Tag sind es gesunde Alternativen für Süßigkeiten, am nächsten Tag werden einem Videos vorgeschlagen, wo Jugendliche mit Anorexie stationär aufgenommen werden. Schäffler bemerkte, wie viele, vor allem jungen Frauen, sich davon mitreißen und beeinflussen lassen.

Gesprächspartnerinnen

Ludmilla (Name der Redaktion bekannt)

Paula (Name der Redaktion bekannt)

Anna Moor, Psychotherapeutin & Diätologin

Daten und Fakten

Girl Dinner ist ein Trend auf Social Media. Eine Nutzerin beschreibt dies so: "Was ich an ,Girl Dinner‘ mag, ist, dass es den Druck rausnimmt, etwas kochen zu müssen. Du stellst ganz einfach nur zusammen, was du schon hast."

Das Thema in anderen Medien