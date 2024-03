WZ I Helena Pichler Warum reist du allein?

Priska Seisenbacher Ich bin für über ein Jahrzehnt zusammen mit meinem Exfreund sehr viel gereist, unter anderem in Länder wie den Iran und Tadschikistan. Dann kam die Trennung. Für mich stand es jedoch niemals zur Debatte von da an auf die Reisen und die Länder zu verzichten. Aufgrund meiner Reiseerfahrung wusste ich, dass ich mich auch in schwierigen Situationen durchschlagen kann- egal ob mit oder ohne Begleitung.

WZ I Helena Pichler Was sind Unterschiede zwischen den Reisen allein und den Reisen mit Partner?

Priska Seisenbacher Was mir schnell aufgefallen ist: Vor allem Beamte und Behörden haben immer als erstes meinen Exfreund angesprochen. War ich nun allein unterwegs, gab es keine andere Wahl als mit mir zu sprechen. Auf meinen Reisen allein war ein ganz anderer Beziehungsaufbau mit den Menschen vor Ort möglich. Die Menschen sind viel offener auf mich zugegangen. Besonders Frauen, die mich oft zu sich nach Hause einluden. Da war es von Vorteil, dass kein Mann dabei war. Allein ist man der fremden Umgebung und den Menschen viel mehr ausgesetzt und das ist definitiv fordernd. Es ist aber auch sehr schön, weil ich so viel näher am Leben der Menschen dort bin.

WZ I Helena Pichler Wie hat dein Umfeld auf deine Reisepläne allein reagiert?

Priska Seisenbacher Meine Eltern haben meine Pläne nie in Frage gestellt. Sie hatten volles Vertrauen in mich und meine Selbsteinschätzung. Es gab aber auch andere Reaktionen. Teilweise wurde mir abgesprochen weiterhin lange Reisen auch ohne Begleitung machen zu können. Freunde hatten schlichtweg Angst um mich. Es kamen aber auch Sätze wie „Das ist vollkommen verrückt“, „Selbst schuld, wenn etwas passiert“ oder „Bisher hat dich ja ein Mann beschützt“. Mir war nicht bewusst, dass die Vorstellung herrschte, ich wäre ein Anhängsel meines Reisebegleiters, der allein alle Entscheidungen traf, auch wenn das real gar nicht so abgelaufen ist. Ich habe mich trotzdem entschieden zu gehen. Heute - nach mehreren Reisen allein- erfahre ich viel Zuspruch, wenngleich immer noch viel Verwunderung herrscht.

WZ I Helena Pichler Die Orte, die du bereist hast, sind keine Touristenhochburgen oder sogar mit Reisewarnungen durch das Außenministerium versehen. Wie bereitest du dich auf Reisen vor?

Priska Seisenbacher Ich setze mich vorher sehr detailliert mit der politischen Situation des Landes auseinander. Auch über einzelne Regionen muss man sich schon im Voraus informiert haben. Häufig bilden die einen Mikrokosmos mit eigenen Regeln. Unterkünfte buche ich dafür inzwischen gar nicht mehr. Das entscheide ich meist vor Ort. Für mich ist es wichtiger zu wissen, was gerade politisch vor sich geht. Außerdem lese ich viele Erfahrungsberichte von allein-reisenden Frauen. Das würde ich auch jeder Frau raten, die selbst allein verreisen möchte. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten sich zu vernetzen. Das kann eine große Stütze sein- sowohl in der Planung als auch vor Ort.

WZ I Helena Pichler Bereiten sich Frauen auf Reisen anders vor als Männer?

Priska Seisenbacher Mir wurde immer wieder vorgeworfen, naiv zu sein und fahrlässig zu handeln. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist: Frauen, die sich entscheiden allein eine größere Reise anzutreten, wissen um das Risiko. Ein Mann ist vielleicht tatsächlich sorgloser in der Reiseplanung. Gewalt an Frauen ist auf der ganzen Welt omnipräsent. Es handelt sich dabei um eine geschlechtsspezifische Komponente, die für Männern wegfällt. Es kommt darauf an welche Schlussfolgerungen man als Frau für sich zieht. Ich will mich nicht zuhause einschließen, weil andere sagen es sei gefährlich als Frau. Meiner Erfahrung nach beherrschen viele Pauschalurteile die Debatte, die häufig nicht stimmen. Wenn ein Mann in die große weite Welt hinauszieht, scheint das für viele ein bewundernswertes Abenteuer zu sein, bei einer Frau hingegen eine bedauernswerte Dummheit. Das hat wenig mit der realen Erfahrung zu tun, als mit der Vorstellung, dass Frauen Schutz bedürfen und deshalb lieber daheimbleiben sollen.

WZ I Helena Pichler Woher kommt die Angst um allein-reisende Frauen?

Priska Seisenbacher Häufig herrscht in diesen Debatten ein defizitärer Blick auf Frauen. Das ist in allen Kontexten und somit auch auf das Reisen bezogen so. In jedem Fall wird es als Nachteil gesehen, dass man sich in einem fremden Land als Frau bewegt. Häufig wird übersehen, dass sich daraus Möglichkeiten ergeben können, die Männer nicht haben. Es kann auch ein Vorteil sein.

WZ I Helena Pichler Was genau meinst du damit?

Priska Seisenbacher Als Frau habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Frauen vor Ort, der einem als Mann verwehrt bleibt. Gerade in den Ländern Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, sind den Geschlechtern andere Grenzen aufgesetzt. Als westliche Frau wurde ich von den Männern vor Ort anders gesehen, als die Frauen vor Ort. Vorrangig war ich Gast. Ich konnte an Männerrunden teilnehmen und war zugleich in jeder Frauenrunde willkommen. In meinen Büchern erzähle ich davon, wie gesellig und bereichernd ich das Reisen als Frau erlebt habe. Wenn ein Land als gefährlich (für allein reisende Frauen) beschrieben wird, dann bezieht sich das in den meisten Fällen auf Statistiken, die sich mit Femizidraten und sexueller Belästigungen befassen- also Umstände, von denen vor allem die Frauen aus den Ländern selbst betroffen sind.Wie unterscheidet sich das Bild, das eine Touristin von einem Land hat, von dem Bild einer Einheimischen? Ich stehe zu den Reisen, die ich mache und zu meinen Entscheidungen, die dahinter liegen. Ich möchte sie aber auch nicht romantisieren und gesellschaftlich Konflikte der Länder, die ich besuche, kleinreden. Das ist mir sehr wichtig. Natürlich herrschen in sehr vielen Ländern der Welt strikte Geschlechterzuschreibungen. Die Frauen kennen ihren Handlungsspielraum, einiges finden sie ungerecht, anderes vertreten sie. Der Punkt ist, dass in dem stereotypen Bild, das bei uns viele von anderen Ländern haben, die Frauen nur als Opfer gesehen werden. Sie sehen sich selbst aber nicht so. Viele von ihnen kämpfen gegen Ungerechtigkeit und wissen, dass sie weniger Möglichkeiten haben als Männer, aber sie leben ihr Leben, treffen Entscheidungen und sind nicht einfach passive Opfer. Diese Ansicht wird Ihnen nicht gerecht.

WZ I Helena Pichler Sollte jede Frau einmal allein verreist sein?