Drei Tonnen CO 2 für dich, drei Tonnen CO 2 für mich

Genese

Von 30. November bis 12. Dezember 2023 findet in Dubai die 28. UN-Klimakonferenz statt. Die meisten Teilnehmer reisen mit dem Flugzeug an, viele sogar im Privatjet. Unsere Redakteurin wundert sich und paraphrasiert: Couldn't this meeting be an email?

Gesprächspartner:innen

Julia Pongratz ist Professorin für Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Jan Minx arbeitet und publiziert zu Klima und Nachhaltigkeit. Er leitet die derzeit die MCC-Arbeitsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung.

Das Thema in anderen Medien